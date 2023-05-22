Любовный гороскоп на сегодня, 23 мая 2023 года по знакам зодиака

22:27, 22 май 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 23 мая 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

Сегодня Вы с Вашим любимым человеком найдете еще одного общего знакомого, с которым вы познакомились совершенно независимо друг от друга. Это не только утвердит Вас в мысли о том, что мир тесен, но и докажет, что познакомиться вы могли совершенно разными способами.







Телец

Сегодня Тельцов ожидает очень вкусный ужин. И, если вы приготовите его вместе, он будет вкуснее вдвойне. А потом звезды советуют всем вместе пойти гулять. Короче говоря, нынче все следует делать сообща.



Близнецы

Сегодня Ваш любимый человек будет ревновать Вас, но не к другу, не к коллеге и не к соседу, а к хобби или работе. Постарайтесь доказать Вашей половинке, что она для Вас очень важна, но и дело Вы бросить не можете. Высшим пилотажем будет придуманное Вами доказательство того, что дело это способствует благополучию вашего тандема.



Рак

В этот день будьте осторожны с употреблением громких и резких слов. Возможно, для Вас они не будут значить всего того, что значат на самом деле, а вот Ваш любимый человек воспримет их буквально. И если вдруг Вы ему скажете, что любите его как друга, эти слова он просто пропустит мимо ушей.



Лев

Не обсуждайте Ваши личные проблемы во всеуслышание. Сочувствие окружающих не пойдет Вам на пользу, а Ваши откровения довольно быстро достигнут ушей того, кому Вы бы их излагать не стали. Не говоря уже об опасности того, что по пути они обрастут пугающими подробностями.





Дева

Сегодня Вам предстоит принять какое-то ответственное решение, которое в значительной мере повлияет на благополучие Вашего любимого человека, хотите Вы того или нет. Поэтому прежде чем сказать свое окончательное слово по данному вопросу, еще двадцать раз взвесьте все «за» и «против».



Весы

В этот день Вашему любимому человеку придется вести себя с Вами не совсем привычным образом в силу определенных обстоятельств, которые ни он, ни Вы изменить будете не в силах. Поэтому Вам сегодня придется смиряться, терпеть и приспосабливаться. Непростая задача.



Скорпион

Сегодня Вы поймёте, что Вашему терпению наконец-то пришел конец. К сожалению, и Ваш любимый человек это тоже поймёт, потому что он первый почувствует на своей шкуре окончание этого терпения. Именно на него обрушатся лавины Вашего гнева и погребут его под собой. Хочется верить, что не навсегда.



Стрелец

Даже если Вы любите какого-то представителя противоположного пола только как друга и даже не помышляете о нем как о потенциальном любимом человеке, сегодня помыслить все же стоит. У всех любовей один источник и одна сущность, а значит, одна спокойно может перетечь в другую.



Козерог

Чем больше Вы сегодня будете волноваться и бояться, тем больше будут за Вас волноваться и бояться Ваши близкие люди, и Ваш любимый человек в частности. Постарайтесь на корню пресечь это безобразие, ибо он-то уж точно совершенно ни в чем не виноват и изменить ситуацию никак не сможет.



Водолей

Как бы сложно ни было Вашему любимому человеку, ему проще от того, что Вы его ждете, болеете за него всем сердцем. Особенно сегодня. Можно верить или не верить в биоэнергетику, но если в этот день Вы скрестите пальцы и загадаете: «Пусть у него все получится», то у него действительно все получится.









Рыбы

Сегодня Вы будете склонны к тому, чтобы пытаться предсказать свое далекое будущее, а также будущее ваших отношений с Вашим любимым человеком. Он не будет столь долгосрочно ориентирован, поэтому Ваши попытки прогноза будут приняты без восторга и энтузиазма.

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