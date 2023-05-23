Гороскоп на сегодня, 24 мая 2023 года, для всех знаков зодиака

23:13, 23 май 2023

Начало дня благоприятно. Особенно хорошо это время подходит для делового общения. Любые вопросы, касающиеся работы и бизнеса, удается обсудить спокойно и конструктивно. Даже из сложных ситуаций можно найти выход, который понравится всем. Не разочаруют и личные встречи, но тут некоторым будет не хватать тепла, поддержки, да и просто эмоционального контакта. Вторая половина дня порадует хорошими новостями и откроет какие-то интересные перспективы. Появится возможность сделать что-то для себя, например, вернуться к старому хобби, заняться делом, которое вам нравится.







Овен

Овны необщительны и раздражительны, представителям знака оказывается трудно поладить даже с единомышленниками. Споры возникают из пустяков, мелкие разногласия становятся серьезнее с каждым часом. Если утром еще можно договориться о чем-то важном, то во второй половине дня контакты лучше сократить.



Телец

Этот день обещает значительный прогресс в делах. Вам удается принимать верные решения, избегать ловушек, не допускать ошибок, которые могли бы помешать движению вперед. Хорошо проходят беседы с руководством, день подходит для встреч с влиятельными людьми. Тельцы-бизнесмены смогут расширить свое дело.



Близнецы

Благоприятный день для делового общения, и в первую очередь – контактов с людьми, чей опыт и знания стали притчей во языцех. Именно у таких особ вы многому научитесь или просто заручитесь их поддержкой, которая вскоре пригодится. Удачным будет день для тех, кто ищет работу: на собеседованиях вы производите очень хорошее впечатление. То же касается и встреч с потенциальными деловыми партнерами.



Рак

Прекрасный день для начала новых дел. Идеи, возникающие у представителей знака, очень хороши и непременно получат поддержку окружающих. Блестяще проходят публичные выступления; на светских мероприятиях вы будете чувствовать себя настоящей звездой. Подходящий день для смены имиджа – удастся найти новый образ, в котором вы будете себя чувствовать комфортно.



Лев

Этот день складывается далеко не лучшим образом. Первая его половина – время конфликтов с окружающими, пустых споров, которые вы принимаете очень близко к сердцу. Многие Львы становятся чрезвычайно обидчивыми, а их близкие, к сожалению, замечают это слишком поздно. Ссоры между влюбленными могут возникать по совершенно незначительным поводам.





Дева

В течение дня вам не раз придется доказывать свой профессионализм, убеждать окружающих в том, что решения, которые вы принимаете, хорошо обдуманы и обоснованны. Это день конкурентной борьбы, и борьбы весьма напряженной. Для нее найдется место не только в деловой, но и в личной жизни.



Весы

Очень плодотворный день. Вы проявляете настойчивость там, где это необходимо, и добиваетесь отличных результатов. Удается повсюду успеть, вы не устаете, даже если весь день приходится провести «в бегах». На пользу идут физическая нагрузка, массаж, оздоровительные водные процедуры.



Скорпион

Один из тех напряженных и неоднозначных дней, в событиях которых очень трудно разобраться, а уж тем более – предсказать их последствия. Вы уверены, что все закончится самым благоприятным образом, но не даете себе труда задуматься о том, соотносятся ли ваши ожидания с реальностью.



Стрелец

Не торопитесь вносить ясность в запутанную ситуацию: пока вода мутная, есть шанс поймать очень крупную рыбу. Вам легко удаются разного рода хитрости, но вы не идете на них без крайней необходимости, и правильно делаете.



Козерог

Возрастает деловая активность, появляются новые профессиональные цели. Подходящий день для того, чтобы научиться чему-то новому. Возможно расширения круга ваших обязанностей; работа будет отнимать больше сил, но и доходы возрастут. Даже к рутинным делам вы подходите творчески, поэтому едва ли день покажется вам скучным.



Водолей

Все, что вы делаете, говорите и думаете, правильно. Странно, что окружающие не всегда с этим согласны. Скорее всего, им просто не понятен ход ваших мыслей. Не скупитесь на объяснения – есть шанс все же получить поддержку, и она вам не помешает. Водолеи склонны требовать слишком многого от тех, кого любят, хотя сегодня разумнее было бы проявить снисходительность.









Рыбы

Те, кто занимается творческой деятельностью или близок к искусству, могут почувствовать прилив энергии. Стоит воспользоваться такой удачной ситуацией и проявить себя. Вы можете найти новый сюжет или оригинальную идею. Не откладывайте в долгий ящик свои находки, но и не рассказывайте о них на каждом шагу.

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