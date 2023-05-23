Любовный гороскоп на сегодня, 24 мая 2023 года по знакам зодиака

23:16, 23 май 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 24 мая 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

Сегодня Вашему любимому человеку не придется все Вам повторять или объяснять по несколько раз: одного или максимум двух будет более чем достаточно. Периодами его будет даже несколько возмущать такая Ваша понятливость, однако ничего с ней поделать будет нельзя.







Телец

На самом деле Вы хотели посмеяться… А пошутили нечаянно так удачно, что попали на больную мозоль Вашей второй половинке. Причем каблуком. С размаху. Постарайтесь сегодня шутить по минимуму: неизвестно, чем может Вам обернуться очередная шутка и сколько Вам потом будут ее припоминать недобрым словом.



Близнецы

Не бойтесь, если сегодня не все пойдет так, как задумывалось. Не волнуйтесь, если Ваша половинка будет не совсем адекватно реагировать на Ваши слова и поступки. В этот день Вам просто необходимо попробовать себя в импровизации, иначе закончиться все может печально. Но у Вас есть все шансы для того, чтобы окончание дня было феерическим.



Рак

Сегодня звезды рекомендуют Вам заняться с Вашим любимым человеком каким-то общим делом, не связанным с получением прибыли или другими материальными выгодами. Главным для Вас будет не результат, а процесс совместного делания, сплачивающий и сближающий.



Лев

Сегодня Вашему любимому человеку срочно потребуется выполнить пару-тройку неотложных дел, поэтому какое-то время ему будет не до Вас. Не обижайтесь и не пытайтесь выяснять отношение: как только с делами будет улажено, он станет целиком и полностью Вашим.





Дева

Сегодня Вы почувствуете себя неуютно, как будто Вас рассматривают через увеличительное стекло в поисках недостатков, изъянов, брака. Сделайте выводы — в самом ли деле Вам хочется находиться рядом с тем, кто склонен оценивать Вас по частям?



Весы

Сегодня Вашему любимому человеку не захочется Вас отпускать от себя ни на минуту. Поэтому ваше прощание может затянуться настолько, что плавно перетечет в ночные посиделки, а потом и совместный завтрак. Что ж, постарайтесь извлечь из ситуации максимум приятного и полезного.



Скорпион

В этот день Вам стоит расслабиться и довериться реке судьбы. Она сама Вас вынесет туда, куда посчитает нужным. Однако при этом стоит держаться за руку Вашего любимого человека: а вдруг привередливая река решит растащить вас по разным берегам? Вы ведь этого не хотите, во всяком случае, пока?



Стрелец

Пожалуй, Ваш сегодняшний день стоит того, чтобы написать про него книгу. Вас подстерегает столько неожиданностей, как приятных, так и не очень, что лучше просто готовиться ко всему и ничему не удивляться. Впрочем, удивление не помешает Вам испытать удовольствие от происходящего. Наоборот, даже этому поспособствует.



Козерог

В этот день велика вероятность того, что у Вас зародится сомнение: а достойны ли Вы Вашего любимого человека, а стоите ли Вы общения с ним. Если вдруг Вы ответите отрицательно, попробуйте сформулировать для себя, почему именно ответ получился таким, и, главное, как эту неприятную ситуацию исправить.



Водолей

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто убедить себя в том, что он поступает с Вами правильно, честно и откровенно. Однако если это действительно так, постарайтесь его в этом убедить: и Вам, и ему жить сразу станет проще, радостнее и спокойнее.









Рыбы

Сегодня Вашему любимому человеку будет очень трудно простить Вам какую-то мелочь, о которой Вы уже и думать забыли. А он помнит и, более того, будет Вам постоянно напоминать, что Вам, разумеется, будет не очень приятно. Пожалуй, единственный выход из ситуации — энергично и убедительно попросить прощения.

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