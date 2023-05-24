Гороскоп на сегодня, 25 мая 2023 года, для всех знаков зодиака

22:51, 24 май 2023

День отлично подходит для урегулирования разногласий: люди сейчас настроены более дружелюбно, чем обычно, готовы к уступкам ради взаимовыгодного сотрудничества. Вероятны успехи в деятельности, направленной непосредственно на получение прибыли. Можно добиться успеха и на совершенно новом поприще, но это потребует расчетливости, чрезвычайно хладнокровного подхода к делу.







Первая половина дня будет довольно дискомфортной и напряженной, в это время возможны споры и разногласия. Постепенно ситуация будет улучшаться, вечер принесет радость взаимопонимания.



Овен

День складывается благоприятно, но не стоит рассчитывать на легкие успехи: достижение целей требует усилий, причем порой нешуточных. К счастью, у вас достаточно жизненных сил и энергии, и переутомления можно не опасаться, даже если работать придется много. Середина дня может быть сложной с эмоциональной точки зрения, особенно для Овнов, занимающихся творческой или научной работой – у таких представителей знака могут возникнуть проблемы с самооценкой.



Телец

Начало этого дня будет не самым лучшим. Возможны трудности и конфликты, из-за путаницы и суеты сложно будет принять правильное решение, составить верное суждение о происходящем вокруг. В течение всего дня нежелательно заниматься бумажной работой, составлять отчеты, подписывать документы. Отложить следует и дела, требующие ювелирной точности.



Близнецы

Вы деятельны и энергичны, не упускаете возможность проявить свои лучшие качества, быстро завоевываете симпатии. Кому-то покажется, что вы настроены несколько легкомысленно, но звезды поддерживают вас во всем, и для достижения поставленных целей часто не приходится прикладывать усилия. Можно отказаться от вредных привычек и обзавестись полезными, можно просто что-то изменить в своей жизни – все получится.



Рак

Вы не хотите идти на уступки, даже самые незначительные. На окружающих ваша твердость производит приятное впечатление; правда, найдется немало желающих использовать ее в собственных интересах. Готовы ли вы прилагать усилия ради достижения чужих целей? Если нет, держитесь подальше от тех, чьи намерения вам неясны.



Лев

Преобладает влияние негативных тенденций, поэтому день оказывается довольно сложным. Прежде, чем предпринимать какие-то важные шаги, посоветуйтесь с близкими: они помогут избежать ошибок. Не бойтесь признаваться в своих слабостях – никто не станет ни смеяться над вами, ни критиковать вас.





Дева

С профессиональной точки зрения день очень удачен, вероятны значительные успехи в работе. Энтузиазм, с которым вы беретесь за любые дела, в том числе и самые сложные, делает вас привлекательнее в глазах окружающих. Не исключено начало служебного романа. Удачно проходят публичные выступления, есть шанс найти влиятельных союзников, которые помогут вам в реализации смелых замыслов.



Весы

День отличается благоприятным эмоциональным фоном, а потому обещает хорошее настроение. Он подходит для встреч с друзьями, посещения светских мероприятий, участия в народных гуляниях. Вы искренне интересуетесь жизнью окружающих, и они отвечают вам тем же. Полезно чтение психологической литературы – вы найдете ответы на многие вопросы.



Скорпион

Все не так уж плохо, огорчить вас может лишь то, что удача сама не идет в руки – ради достижения желаемого приходится потрудиться. Возможны неприятные неожиданности, придется потратить какое-то время на решение проблем друзей и родственников. Многие представители знака будут вынуждены изменить свои планы на ближайшее будущее.



Стрелец

Этот день не приносит серьезных проблем, но и благоприятным не кажется: будет много разногласий и споров, часто будет трудно разобраться, кто прав, а кто виноват. Вы очень эмоционально реагируете на происходящее, часто сами не даете себе времени на то, чтобы все спокойно обдумать. А ведь дела пошли бы на лад, если бы вы немного снизили темп.



Козерог

В этот день вы не только окружающим продемонстрируете те черты характера, которых они раньше не замечали, но и узнаете о себе нечто новое – и очень приятное. Удается справиться со своими слабостями, решить какие-то психологические проблемы. Порой вы излишне резки и прямолинейны в высказываниях; кто-то может быть недоволен, но конфликта все же удастся избежать.



Водолей

Нужно поберечь себя. Этот день может быть связан с серьезными нагрузками, недомоганиями, переутомлением. Вы не слишком разборчивы в контактах, и можете пострадать, если доверитесь неподходящему человеку. Непросто складываются отношения с родственниками, вам нужно проявить терпение, чтобы избежать конфликта.









Рыбы

Вы склонны усложнять абсолютно все и даже на самые простые вопросы давать ответы неоднозначные и запутанные. Окружающих это порой изрядно раздражает, могут вспыхивать ссоры, причем чем тактичнее и деликатнее вы стараетесь вести себя, тем сложнее оказывается найти общий язык. Попробуйте говорить именно то, что думаете – эта тактика может быть чрезвычайно эффективной.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram