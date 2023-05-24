Любовный гороскоп на сегодня, 25 мая 2023 года по знакам зодиака

22:54, 24 май 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 25 мая 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

Сегодня у Вас будет большой соблазн сделать что-либо, о чем Вам впоследствии стыдно будет рассказать Вашему любимому человеку. Времени на то, чтобы поразмыслить и прикинуть все «за» и «против» у Вас, конечно, почти не будет, однако Вы все же постарайтесь. Доверие или удовольствие?







Телец

В том, что Вам скажет Ваша половинка сегодня, не будет никакого подтекста! И даже не пытайтесь его найти. Вам скажут ровно столько, сколько думают: ни словом меньше, ни мыслью больше. Поэтому если Вы вдруг найдете в сказанном тайный смысл – что ж, у Вас богатая фантазия.



Близнецы

Сегодня Вам будет все равно, что о Вас подумает Ваш любимый человек, ибо во главу угла встанет достижение некоей цели. Впрочем, стоит задуматься о том, что будет, когда Вы этой цели достигнете: дело будет в шляпе, а вот где окажется Ваша половинка, неизвестно никому.



Рак

Вспомните о Вашей первой любви или о друге детства. Если у Вас сохранились координаты этих людей, позвоните им или напишите. Они же внесли такой вклад в развитие Вашей личности, сделали так много для того, чтобы Вы стали таким, какой Вы сейчас есть. Станьте их приятным сюрпризом, весточкой из прошлого, их улыбкой этого дня.



Лев

Сегодня Ваши действия будут активно критиковать, не говоря при этом, как сделать лучше. Обидно, конечно, но что поделаешь: Вы всегда знали, что Ваш любимый человек – не подарок. А может, все же заставить его придумать более удачное решение для Вашей проблемы? Хотя бы эксперимента ради.





Дева

День чреват потерей чего-то мелкого, но весьма дорогого Вашему сердцу, равно как и сердцу Вашего супруга. Постарайтесь не посеять обручальное кольцо — считается, что это не самая лучшая примета. И проследите за здоровьем домашних питомцев — хомячков, попугайчиков, рыбок. Может, кто-то из них неважно себя чувствует?



Весы

Сегодня вы поймете, что то, что всегда казалось Ыам сложным и практически недосягаемым, на самом деле более чем просто, понятно и легко – главное, очень захотеть. Это чуть ли не уникальный шанс для того, чтобы окончательно и бесповоротно наладить Вашу личную жизнь.



Скорпион

Сегодня Вам стоит проявить чудеса выдержки и стойкости. Они Вам более чем пригодятся во время общения с Вашим любимым человеком, ибо в этот день данную задачу никак нельзя будет назвать лёгкой. Если Вы с ней справитесь, можете смело подарить себе медаль. Хотя бы шоколадную.



Стрелец

Сегодня Вашему любимому человеку будет казаться, что он видит Вас насквозь и понимает все то, что Вы хотите сделать и зачем именно Вам это нужно. Постарайтесь не очень сильно и громко смеяться над его выводами, местами наивными, местами ошибочными. Может быть, в чем-то они окажутся правильными.



Козерог

Сегодня Вам предстоит непростой разговор с Вашим любимым человеком. Возможно, в процессе Вы выясните несколько неприятных для себя истин, с которыми Вам придётся либо смириться, либо категорически не согласиться, но тогда заодно придётся искать себе другого любимого человека.



Водолей

Сегодня хороший день для того, чтобы поставить наконец точку в непонятных отношениях и либо сделать их более понятными, либо разорвать вовсе, без сожаления. Да, забыть труднее, чем расстаться. Но трудные задачи всегда выполнять интереснее. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее.









Рыбы

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто решиться на некий довольно-таки ответственный шаг, который изменит Вашу личную жизнь. Непонятно, почему Ваша жизнь зависит от его шага, но факт остается фактом, с которым Вам, увы, придется смириться.

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