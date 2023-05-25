Гороскоп на сегодня, 26 мая 2023 года, для всех знаков зодиака

22:50, 25 май 2023

Начинается день хорошо: утром удастся довести до конца дела, начатые раньше, справиться с домашними проблемами, решить вопросы, важные для близких. Позже влияние позитивных тенденций будет понемногу снижаться, и скажется это в первую очередь на настроении: оно может испортиться из-за пустяка. Многие становятся особенно чувствительными, обидчивыми и ранимыми.







Вечер подходит для спокойного отдыха, восстановления сил. Желательно отложить утомительные дела, отказаться от изнурительных тренировок, придерживаться принципов здорового питания.



Овен

Могут возникать мелкие разногласия, мешающие плодотворной работе. Приходится иметь дело с людьми, которые вам не слишком симпатичны, причем вам не всегда удается скрыть те эмоции, которые вы испытываете, поэтому вероятны ссоры. Вероятны финансовые затруднения; брать деньги в долг крайне нежелательно.



Телец

Подходящий день для того, чтобы затеять что-то совершенно новое и интересное – будь то роман, бизнес-проект, кругосветное путешествие или нечто еще более выдающееся. Вы смелы и уверены в своих силах, готовы экспериментировать, но достаточно благоразумны, чтобы не рисковать без нужды.



Близнецы

Нежелательно браться за какие-то сложные, важные, ответственные дела. Лучше снизить деловую активность, спокойно довести до конца начатое ранее. Будьте очень осторожны на деловых переговорах: не исключено, что вас постараются загнать в ловушку, взять на себя какие-то серьезные обязательства.



Рак

День сложный. Одна из самых неприятных его особенностей – нестабильность эмоционального фона, которая вынуждает вас страдать из-за пустяков, болезненно воспринимать любые неприятности и терять веру в своих силах. К счастью, найдутся люди, готовые вас выручить. Не стесняйтесь просить о помощи тех, кто вас любит!



Лев

Трудно будет принять правильное решение: уж слишком противоречивы поступающие сведения. Желательно избегать перегрузок, соблюдать режим дня – к сожалению, вероятность недомоганий довольно велика. У близких родственников могут возникнуть проблемы, решение которых потребует значительных расходов.





Дева

Неплохой день, отлично подходящий для общения с представителями противоположного пола. На новых знакомых вы производите самое лучшее впечатление, с теми, кто вам близок, отлично ладите. Возможны приятные сюрпризы, небольшие подарки и удачные покупки. В первой половине дня возможны и денежные поступления, а вот вторая может быть неблагоприятной с финансовой точки зрения.



Весы

Напряженный, сложный день. Как бы вы ни старались, сохранить спокойствие не удается – непременно найдется человек, который лишит вас душевного равновесия. Если в этот день вам предстоит решить какие-то деловые вопросы, положитесь на женщин: они станут надежными союзницами. Можно покупать посуду, столовые приборы, технику для кухни.



Скорпион

Очень высок энергетический потенциал, вы буквально не можете усидеть на месте – все время стремитесь чем-нибудь заниматься, но не всегда выбираете что-то полезное. Хорошо, если рядом будет человек, который подскажет, на что стоит тратить время и силы, а на что – нет. Возможно получение приятных известий от старых друзей или дальних родственников.



Стрелец

Вы слишком уверены в успехе, и потому часто допускаете оплошности, совершаете ошибки, о которых вскоре пожалеете. Возникают серьезные разногласия с руководством и коллегами, некоторым представителям знака придется пойти на сделку с совестью, чтобы сохранить свои профессиональные позиции.



Козерог

День приносит трудности и неудачи, проблемы будут возникать как на работе, так и дома. Ваши попытки как-то изменить ситуацию к лучшему напрасны; чем больше усилий вы прикладываете, тем хуже оказывается результат. Нежелательно браться за новые дела, экспериментировать и рисковать; лучше ограничиться традиционными способами решения проблем.



Водолей

Очень трудно действовать быстро: обстоятельства сложились не самые благоприятные, все изрядно запуталось. А поторопиться надо, иначе конкуренты вас обгонят. Ну и что остается делать? Пожалуй, немногое – положиться на интуицию и благосклонность звезд (а они сейчас действительно на вашей стороне).









Рыбы

Будьте готовы как следует потрудиться. В первую очередь это касается тех, чьи основные интересы лежат в области работы и карьеры – таким представителям знака предстоит преодолеть немало преград и иметь дело с какими-то крайне неприятными людьми. Возможны незначительные финансовые потери.

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