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Любовный гороскоп на сегодня, 26 мая 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 26 мая 2023 года по знакам зодиака

22:52, 25 май 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 26 мая 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен
Вам грустно и одиноко, несмотря даже на то, что Вас любят? Пожалуй, Вам действительно нужны долговременные и серьезные отношения с одним единственным и неповторимым, и сегодня самый подходящий день для того, чтобы отправиться на его поиски. Они обещают быть долгими, но интересными.



Телец
Ваша проблема решится только в том случае, если Вы поставите перед собой конкретную цель и сможете объяснить ее доходчиво Вашему любимому человеку, чтобы и он ее увидел. Только цель эта должна быть очень конкретной, без каких бы то ни было словесных размытостей и метафор.

Близнецы
Сегодня Вам придется в значительной мере пересмотреть Ваши взгляды на жизнь и жизненные устои. Какое-то событие в Вашей личной жизни поставит Ваши представления о мироустройстве с ног на голову, и либо Вам придется с этим смириться, либо срочно что-то менять.

Рак
Сегодня Вам и Вашему любимому человеку стоит прогуляться по ночным улицам. Идеальным вариантом было бы, конечно, пустынное место, где можно почувствовать себя единственными во Вселенной, однако это в наши беспокойные дни небезопасно. Поэтому проще ограничиться темнотой.

Лев
Сегодня замечательный день для мимолетных знакомств. Они не приведут ни к каким последствиям в Вашей личной жизни, зато исправят несколько испортившееся настроение и станут темой для интересного вечернего рассказа за семейным ужином. Главное – не пропустите интересного человека!


Дева
Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто убедить себя в том, что Вы его действительно любите и никуда от него деваться не собираетесь. Поэтому будьте готовы к его подозрительности, мнительности и желании просить за все прощения – просто так, на всякий случай.

Весы
В этот день Вашему любимому человеку будет непросто понять Ваше желание подвести какие-то итоги, оценить прошедшие месяцы на предмет эффективности, интенсивности и качества ваших отношений. Поэтому постарайтесь делать это тихонько, втайне от него, и сознаваться в содеянном только в том случае, если Вас об этом попросят.

Скорпион
В этот день Вам захочется постоянно отвлекаться на что-то непринципиально важное, забывая о своей главной цели в отношениях с Вашим любимым человеком. Конечно, идя по дороге, очень здорово собирать цветы и любоваться пейзажами, однако до цели все же дойти тоже стоит в итоге.

Стрелец
Не самый удачный день для перемен. Не то чтобы они Вам были совсем не нужны, просто нынче если что и поменяется, то не к лучшему. Останьтесь верны своему любимому человеку, своим привычкам и даже своим недостаткам. В них тоже имеется определенная прелесть.

Козерог
Сегодня для Вас будет очень важно довести начатое до конца, как бы сложно и даже нереально это ни было. Ваша личная жизнь может очень выиграть, если Вы достигнете той цели, которую придумали себе вчера вечером или в этот день с утра. Будьте настойчивы и упорны.

Водолей
Каждое произнесенное Вами слово будет сегодня весомым и значимым, каждый намек будет восприниматься как руководство к действию. Поэтому не бросайте их на ветер, десять раз подумайте, прежде чем сказать, иначе Ваша личная жизнь может принять весьма неожиданный оборот.



Рыбы
Сегодня Вам покажется, что Ваш любимый человек наконец-то понял, что Вы от него хотите, да и от жизни тоже. Однако это может быть обманчивое впечатление. Звезды рекомендуют не расслабляться и на всякий случай объяснить все еще раз, медленно и внятно. Это будет чем-то вроде контрольного выстрела.

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Гороскоп на сегодня, 26 мая 2023 года, для всех знаков зодиака
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Автор: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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