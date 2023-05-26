Гороскоп на сегодня, 27 мая 2023 года, для всех знаков зодиака

23:04, 26 май 2023

Благоприятный день для делового общения. Можно договариваться о сотрудничестве, в том числе долгосрочно, восстанавливать старые профессиональные связи. Будет шанс решить старые проблемы, найти общий язык с теми, с кем отношения в последнее время не ладились. Объединить усилия с единомышленниками сейчас готовы даже те, кто обычно предпочитает действовать самостоятельно.







Вторая половина дня подходит для того, чтобы размышлять и строить планы. Многие замечают то, на что раньше не обращали внимания, и делают правильные выводы.



Овен

Ко всему происходящему в этот день вы относитесь философски, и правильно делаете. Нет причин волноваться и беспокоиться, ведь уже ясно, что скоро вы получите то, к чему стремитесь, и никто не сможет вам помешать. Налаживаются отношения с людьми, с которыми вы в последнее время не ладили, но до полного взаимопонимания пока далеко.



Телец

Проблемы возникают там, где вы их меньше всего ждете. Например, сегодня вас могут подвести люди, которых вы привыкли считать самыми надежными помощниками, самыми верными союзниками. Сосредоточиться на работе мешают досадные, нелепые и даже смешные недоразумения – может очень некстати отказывать техника, удивительным образом теряются важные бумаги, нужного человека никак не удается застать на месте.



Близнецы

Эмоциональный фон этого дня отличается нестабильностью, вы теряете свое жизнелюбие и оптимизм, раздражаетесь из-за пустяков. Один из важных вопросов, волнующих вас в этот день – деньги. Финансовые перспективы туманны, вы осознаете это и стараетесь удерживаться от лишних расходов; такой подход весьма разумен.



Рак

День удачный, гармоничный и многообещающий. Сегодня вы сможете одержать блестящие профессиональные победы, доказать свое превосходство над конкурентами, продвинуться вперед в достижении поставленных целей и работе над сложными и важными проектами. Не исключены разногласия с коллегами и руководством, однако вам удастся отстоять свою точку зрения, убедить окружающих встать на вашу сторону.



Лев

Вам день преподнесет неприятные сюрпризы. Трудностей вы не боитесь, однако избежать негативных эмоций все же едва ли удастся. Очень сложно достичь взаимопонимания с близкими людьми, могут возникать конфликты, причины которых будут не понятны ни вам, ни окружающим.





Дева

Вероятно получение важных известий, касающихся членов семьи. При поддержке родственников вы сможете реализовать свои давние планы, но без споров и разногласий обойтись не удастся. К счастью, конфликты разрешаются быстро. Все важные решения вам приходится принимать самостоятельно, советы и подсказки окружающих оказываются на редкость бестолковыми.



Весы

Хотя не все идет так, как ожидалось, вы быстро ориентируетесь в ситуации и принимаете правильные решения. Окружающие прислушиваются к вашему мнению, ваш авторитет возрастает. Воспользуйтесь подходящим моментом, чтобы показать руководству, что вы достойны более высокой должности.



Скорпион

Важные дела лучше планировать на первую половину дня: в это время вам проще будет сосредоточиться, настроиться на серьезный лад. Неплохо пройдут деловые переговоры, если вы проявите твердость, не пойдете на уступки. Есть шанс получить предложение, которое откроет перед вами новые профессиональные горизонты.



Стрелец

Несмотря на то, что день складывается довольно напряженно, вы сохраняете миролюбие и оптимизм. С вами приятно иметь дело, возможно начало новых деловых или дружеских отношений. Однако следует помнить, что те, с кем вас сегодня сталкивает судьба, будут видеть в вас скорее надежного помощника, чем человека, имеющего собственные слабости и взгляды на жизнь.



Козерог

Вам трудно правильно оценить события этого дня, поскольку вы все видите в самом мрачном свете. Лучше всего не торопиться с выводами, дать себе возможность спокойно обдумать сложившуюся ситуацию – вы наверняка обнаружите в ней какие-то приятные стороны. Нежелательно подписывать важные документы, продавать и покупать дорогие вещи.



Водолей

Благоприятный день для общения, неформальных контактов и новых знакомств. Если вам хочется произвести на кого-то хорошее впечатление, то сегодня это наверняка удастся. Вы быстро догадываетесь, чего хотят от вас окружающие, и ловко убеждаете их в том, что способны исполнить любые желания.









Рыбы

Этот день связан с решением многих проблем, в том числе тех, которые вы создали себе сами. Вам присущ оптимизм, который не покидает вас даже в трудные моменты. Вы выбираете совершенно правильную тактику, грамотно защищаете свои интересы, разбираетесь, кто является вашим союзником, а кто – нет.

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