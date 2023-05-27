Гороскоп на сегодня, 28 мая 2023 года, для всех знаков зодиака

23:21, 27 май 2023

Много времени отнимут дела, которые сейчас кажутся важными, но вскоре утратят актуальность. Шанс добиться успеха есть у людей, способных не поддаться царящей вокруг суете и действовать по плану, который был составлен ранее, а также у тех, кто в принципе предпочитает всегда принимать решения самостоятельно и не боится брать на себя ответственность. Способность предугадать возможные последствия своих поступков притупляется, но ошибок можно избежать, если руководствоваться логикой и здравым смыслом.







Отношения с близкими будут складываться гармонично у тех, кто в принципе миролюбив по натуре и предпочитает уступить в мелочах, чтобы избежать конфликтов. Обсуждение глобальных проблем непродуктивно и может превратиться в обмен упреками, если вовремя не положить конец такому разговору.



Овен

Постарайтесь поверить в то, что все преграды преодолимы: от того, удастся ли вам это, во многом зависит успех. Хотя переживания и даже эмоциональные потрясения не исключены, день в целом будет благоприятным, так что постарайтесь не терять душевного равновесия даже в сложные моменты.



Телец

Благоприятный день, обещающий перемены к лучшему. Успехов удается достичь во многом потому, что вы привлекаете к своим делам влиятельных людей, которым некогда оказали важные услуги. Возможно начало служебного романа, который принесет много радости.



Близнецы

Избегайте любого риска. Как бы ваша душа ни просила головокружительных приключений и экстремальных развлечений, ищите себе дело пусть и менее увлекательное, но безопасное. В поездки желательно отправляться исключительно в светлое время суток, не рекомендуется проводить за рулем больше пары часов.



Рак

Будьте осторожны. Этот день связан с искушениями и соблазнами, предложениями, на которые очень трудно ответить отказом. Вас могут вовлечь в сомнительное предприятие, финансовую аферу. Нежелательно делать покупки, требующие привлечения заемных средств; причем одинаково плохо и использование банковского кредита, и обращение за материальной помощью к друзьям или близким.



Лев

Вы не всегда последовательны в своих поступках – это может стать причиной если не неудач, то серьезных задержек в делах. Старайтесь не вмешиваться в чужие дела, не участвовать в спорах, тема которых вас интересует лишь поскольку-постольку. Очень важным оказывается умение вовремя прекращать ненужные разговоры, отвечать отказом на неприятные просьбы.





Дева

Открываются новые возможности, но для того, чтобы воспользоваться ими, нужны решительность и храбрость. Хорошо, если рядом будет человек, способный вдохновить вас на подвиги, парой слов поднять вам настроение. Возможны незначительные денежные поступления, небольшие подарки.



Весы

Отличный день для поиска новых друзей, союзников и единомышленников. Вы отлично разбираетесь в людях, быстро догадываетесь об истинных целях и намерениях новых знакомых, никому не позволяете ввести вас в заблуждение. Можно начинать новые профессиональные проекты, переезжать, искать новую работу.



Скорпион

Вам будет трудновато. Этот день связан с возвращением какой-то старой проблемы, и на этот раз сделать вид, что ее не существует, не удастся. Впрочем, вы готовы снять розовые очки и увидеть вещи в реальном свете. Для преодоления трудностей придется действовать жестко, ваши слова и поступки могут вызвать негативную реакцию окружающих.



Стрелец

Первая половина дня обещает успех в делах, выгодные сделки и интересные деловые предложения. Тут очень важно не терять время зря, действовать по возможности быстро и энергично, со свойственной вам целеустремленностью. Однако постарайтесь избежать перегрузок, да и вообще будьте внимательны к своему здоровью: жизненный потенциал снижен, велика вероятность недомоганий.



Козерог

На работе могут возникнуть серьезные проблемы. Ваши позиции крайне неустойчивы, любой недоброжелатель может нанести вам серьезный удар, причем без всяких усилий. Даже в самых простых делах вы совершаете ошибки, и они непременно будут замечены именно теми людьми, от которых зависит ваше профессиональное будущее.



Водолей

Благоприятный день, влияние позитивных тенденций очень сильно. В работе вы добьетесь больших успехов, даже если будете заниматься ею без особого энтузиазма. У вас получается то, что оказалось не под силу другим, и руководство это замечает. Благоприятный день для начала работы над некоммерческими проектами.









Рыбы

Вам не раз придется оказаться в сложной ситуации, но выход из любого тупика непременно найдется. Очень остра интуиция, благодаря ей вы хорошо понимаете окружающих, принимаете верные решения, легко выводите тайных врагов на чистую воду. Некоторым представителям знака удастся положить конец давно возникшему семейному конфликту.

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