Любовный гороскоп на сегодня, 28 мая 2023 года по знакам зодиака

23:24, 27 май 2023

Благоприятный день для знакомства. Знакомиться Вы можете где угодно: на улице, в метро, в сети или на работе. Условие всего одно: будьте оригинальны. Тирады о погоде, например, устарели как идея и давно никого не удивляют. Лучше предложите обсудить насущные проблемы генетики — так Вы вызовете к себе больший интерес.







Телец

Если у Вас еще нет второй половинки – сегодня стоит поискать ее в Интернете. Мировая сеть изобилует сайтами знакомств — на любой вкус. Если не хотите туда – можете постучаться в любую аську. Как минимум, время скоротаете за приятной беседой. Как максимум – найдете свое счастье.



Близнецы

Ваш любимый человек, скорее всего, не одинок, у него родственники есть. Сегодня об этом стоит вспомнить и проявить к ним максимум внимания. Только не будьте назойливы и чересчур заботливы: это ничего, кроме раздражения и недоумения, не вызовет. Зато немного улыбчивее, чем обычно, быть невредно.



Рак

Выезд на природу в окружении многочисленных домочадцев сегодня не принесет желанного отдыха. Транспорт (как общественный, так и личный) будет капризничать изо всех сил, а погода окажется категорически несогласной со своим собственным прогнозом.



Лев

Сегодня ваш любимый человек будет понимать вас с первого слова и взгляда, причем даже лучше, чем вы сами. А значит, вам нет никакого смысла хитрить и изворачиваться, придумывать какие-то уловки, для того чтобы скрыть от всевидящего ока то, что творится у вас на душе.





Дева

Сегодня Ваш любимый человек сделает Вам приятный и неожиданный подарок. Возможно, это окажется нечто материальное, вроде букета цветов или шоколадки, а может быть, эфемерное. Например, солнечная улыбка или отличное настроение. Так или иначе, Вам это понравится.



Весы

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто признаться в неблаговидности некоторых своих намерений. Возможно, это даже не будет Вас касаться или окажется делами давно минувших дней, преданьями старины глубокой, однако, так или иначе, это часть его истории и, значит, души, а с этим надо считаться.



Скорпион

Пришло время расплачиваться за старое. Какие-то призраки прошлого мешают Вам наслаждаться сегодняшним днем и норовят поссорить Вас с Вашей половинкой. С ними пора серьезно поговорить и объяснить им, что у вас другая жизнь, в которой им совсем нет места.



Стрелец

Сегодня Вы можете встретить свою судьбу в кафе. Оденьтесь поэффектнее, сядьте у окна с чашечкой любимого напитка и книгой или газеткой. Скорее всего, к Вам подойдет некто и спросит, можно ли сесть с Вами рядом. Присмотритесь к нему: а вдруг он и есть тот, кого Вы ждали всю жизнь?



Козерог

Сегодня Вашему любимому человеку будет трудно решиться на какой-то очень важный шаг, необходимый для развития Ваших с ним отношений. Придется Вам либо тактично ему помочь произвести необходимое действие или же подождать, пока «клиент дозреет» самостоятельно.



Водолей

Никакая любовь никакой силы не стоит того, чтобы рушить чужое счастье, ломать чужие чувства, разбивать чужую сказку. Поэтому если герой Ваших романтических мечт уже является героем чьего-либо романа, десять раз подумайте прежде чем решиться его отбивать. Стоит ли игра свеч?









Рыбы

Сегодня Вашему любимому человеку захочется каким-то образом привлечь к себе Ваше дополнительное внимание, поэтому Вам вряд ли стоит удивляться его неожиданным поступкам. Постарайтесь понять мотивы его действий и не обижаться на их реализацию.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram