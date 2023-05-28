Гороскоп на сегодня, 29 мая 2023 года, для всех знаков зодиака

22:47, 28 май 2023

Не торопитесь. Стремление достичь своих целей немедленно сегодня не приведет ни к чему, кроме проблем. Часто, оценивая ситуацию в целом, мы не замечаем деталей, которые могут оказаться важными. Старайтесь внимательно смотреть по сторонам, запоминать все, что удается узнать. Информация, полученная сегодня, наверняка вскоре пригодится.







День будет непростым для впечатлительных и ранимых людей; их настроение часто оставляет желать лучшего. Многие переживают из-за пустяков, становятся очень подозрительными, совершенно теряют уверенность в себе. Поддержка близких будет очень важной.



Овен

Сейчас вы склонны плыть по течению, которое может вынести вас в совершенно неожиданное место. Но жаловаться вы все равно не станете, поскольку день складывается интересно и необычно, а это как раз то, что вам нужно.



Телец

Чем больше вы стараетесь достичь цели, тем дальше от нее оказываетесь. Вы так доверчивы, что не манипулирует вами только ленивый. Возможно получение неожиданных и тревожных известий. Многим Тельцам потребуется помощь, чтобы разобраться в ситуации.



Близнецы

Первая половина дня проходит очень хорошо. Близнецы не сомневаются в том, что способны добиться успеха – и добиваются его, часто вопреки неблагоприятным обстоятельствам. Не возникает сомнений в собственной правоте, что помогает вести деловые переговоры в нужном ключе. А вот близким ваши безапелляционные высказывания могут показаться неприятными.



Рак

Все, что вы говорите, окружающие истолковывают неверно, поэтому вам не удается достичь взаимопонимания даже с самыми близкими людьми. Нежелательно браться за какие-то совместные дела: скорее всего, их придется бросить из-за бесконечных ссор. Возможны финансовые потери и неудачные покупки.



Лев

Важно избегать неоднозначности в личных отношениях – полная ясность необходима всем, и вам в первую очередь. Не стоит рассчитывать на удачу: достигнутые в этот день результаты будут прямо пропорциональны приложенным усилиям. Люди, на поддержку которых вы привыкли рассчитывать, сегодня могут отказать в помощи.





Дева

Негативные тенденции практически не дают о себе знать, но и влияние позитивных можно заметить лишь в микроскоп. Вы предоставлены сами себе, и вполне могли бы ковать свое счастье, если бы вас то и дело не охватывала странная апатия. В незавидном положении оказываются Девы, работающие в команде энтузиастов: таких представителей знака постоянно торопят и подгоняют, ни на минуту не оставляя в покое.



Весы

Все важные дела планируйте на первую половину дня, это время будет особенно благоприятным во всех отношениях. В последующие часы влияние позитивных тенденций идет на спад, в связи с чем и возникают проблемы. Возможно разочарование в человеке, о котором вы были очень высокого мнения. Некоторые представители знака впервые увидят своего возлюбленного не сквозь розовые очки, а в реальном свете — и это станет первым шагом к расставанию.



Скорпион

Очень спокойный день. Он не пройдет бессмысленно, если вы заранее составите план действий и будете четко ему следовать. Какие-то важные неожиданные события маловероятны, а вот мелкие приятные сюрпризы не исключены. Нежелательно принимать судьбоносные решения, поскольку интуиция ваша сегодня не так остра, как обычно.



Стрелец

Этот день нельзя назвать легким и удачным, но влияние положительных тенденций порой все же дает о себе знать. Появляются интересные задачи, во время решения которых вы проявите себя с лучшей стороны. Порой вы бываете резки в своих высказываниях, но вам это прощают: уж слишком хороши ваши идеи, уж слишком многообещающими выглядят ваши замыслы.



Козерог

Вам будет трудно находить общий язык с другими людьми. Козероги столкнутся с тем, что не смогут правильно отреагировать на чужую критику, отнестись к ней с пониманием и уважением. Между тем, следует вспомнить, что чувство такта и соблюдение правил, принятых в обществе, и приличий снимают напряжение и помогают легко избегать зарождающихся конфликтов.



Водолей

Сегодня вы едва ли почувствуете себя любимцем звезд и баловнем судьбы. Приходится отказываться от начинаний, на которые вы возлагали большие надежды. День не подходит для важных деловых встреч, собеседований, сдачи устных экзаменов. Если хотите сохранить душевное спокойствие, постарайтесь минимизировать контакты.









Рыбы

Избегайте чрезмерных нагрузок: из-за переутомления ухудшится самочувствие, возможно обострение хронических заболеваний. Нежелательны долгие поездки, изнуряющие занятия спортом; активному отдыху рекомендуется предпочесть спокойный.

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