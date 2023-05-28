Любовный гороскоп на сегодня, 29 мая 2023 года по знакам зодиака

22:50, 28 май 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 29 мая 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

Сегодня Вы не будете уверены в том, что Вы делаете всё совершенно правильно в Вашей личной жизни. Некоторые Ваши действия будут вызывать сомнения не только у окружающих, но и у Вас, причем у Вас в первую очередь. Хочется верить в то, что течение выбросит Вас к правильному берегу.







Телец

Говорят, самая страшная болезнь современного общества — ОРЗ, то есть «Очень Резко Завершить». К «Очень Резко Начать» это, кстати, тоже относится. Поэтому если Вы решили перейти на новую стадию отношений, постарайтесь сделать это плавно и аккуратно. Вот увидите, пользы больше будет.



Близнецы

Сегодня Вашему любимому человеку не повезет в чем-то очень крупно и ощутимо, поэтому он будет довольно серьезно злиться на весь мир и на Вас в частности, поскольку Вы являетесь одним из самых близких ему представителей этого мира. Постарайтесь перенести это мужественно.



Рак

Сегодня некая третья сила, которая от Вас никоим образом зависеть не будет, помешает Вам реализовать какие-то Ваши планы в области личной жизни. Постарайтесь однако противостоять им и сделать все возможное для того, чтобы ничто не смогло испортить вам совместного дня или вечера.



Лев

Овнов и их близких сегодня поджидает пока невидимая, но вполне ощутимая опасность. Не исключено, что она будет связана с одним из Ваших достоинств. Так что, если Вы, к примеру, великолепно готовите, постарайтесь не накрывать слишком шикарный стол, чтобы Вы и Ваша семья не пострадали от переедания.





Дева

Сегодня Вы неожиданно для себя обнаружите, что некий представитель противоположного Вам пола очень Вами заинтересовался и не прочь был бы завязать более близкое знакомство. Может быть, это действительно тот человек, которого Вы искали всю жизнь, даже если первое впечатление твердит Вам об обратном?



Весы

Сегодня Вашему любимому человеку не захочется оставаться с Вами наедине надолго, поэтому он будет пытаться вытащить Вас в гости к общим или своим друзьям, сходить с Вами в театр, музей или кино и вообще всячески занять ваш общий досуг. Отнеситесь к этому с пониманием.



Скорпион

Будьте терпимы к раздражительности Вашего любимого человека. Да, он не идеален, но ведь Вы именно такого и любите? И помимо этих отрицательных качеств в нем есть еще очень много положительных? Если терпеть совсем не можете, просто молча уйдите в другую комнату или просто отойдите подальше. Досчитайте до десяти – и Вы будете снова способны кивать и улыбаться.



Стрелец

Стрельцам сегодня желательно держаться подальше от представителей стихии Огня. Их сущность будет вызывать в Вас острое желание перекроить их натуру, а это, как несложно догадаться, нереально. Впрочем, представителей остальных знаков Зодиака Вы тоже будете доставать попытками читать нотации.



Козерог

Сегодня Вам будет довольно грустно вспоминать о некоторых моментах Вашего совместного прошлого с Вашим любимым человеком. А раз так, может быть, и не стоит этого делать? В конце концов, и хорошего у вас было немало. И есть сейчас, иначе вы бы не остались вместе.



Водолей

Сегодня Вашему любимому человеку придется объяснять Вам очевидные вещи, причем по несколько раз. Впрочем, очевидными они будут только для него, для Вас же многое станет откровением. Не пытайтесь это скрывать.









Рыбы

Вы устали после работы и хотите растянуться во весь рост на диване и вздремнуть? Нет никаких препятствий для этого. Звезды полагают, что Вы сможете отдохнуть без лишних проблем. Убедитесь лишь, что у Вас нет сегодня неотложных дел. А если и есть, нет таких дел, которые бы не смог за Вас сделать супруг.

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