Любовный гороскоп на сегодня, 30 мая 2023 года по знакам зодиака

00:03, 30 май 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 30 мая 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

В этот день для Вас велика вероятность начала романтических отношений с человеком, значительно отличающимся от Вас по возрасту. Даже если Вы всегда думали, что не способны на серьезные отношения с кем-то настолько младше или старше Вас, сегодня этот взгляд на жизнь стоит пересмотреть.







Телец

Сегодня ради Вас будут сворачивать горы. Да так интенсивно, что Вы не будете успевать выметать их из дому. И снятые специально для Вас с неба звезды прятать по укромным углам. И за все комплименты благодарить. Как же это утомительно — быть столь притягательной и привлекательной особой!



Близнецы

В этот день для Близнецов, в особенности для молодых дам 24-36 лет, в моде будет желтый цвет — цвет радости, веселья и счастья. Этот цвет обеспечит Вам успех в обществе молодых джентльменов приятной наружности. Солнечные лучики так и будут играть на Вашем лице! Шанс на перспективное знакомство чрезвычайно высок!



Рак

Сегодня Ваш любимый человек будет вовсю критиковать Ваши оригинальные идеи, не предлагая ничего взамен. Однако его замечания могут оказаться весьма конструктивными, и их можно использовать для усовершенствования Вашей мечты.



Лев

Как бы Вы с Вашим любимым человеком ни были близки по духу друг другу, все же люди вы разные. Сегодня при решении некоторых вопросов этот фактор обязательно надо будет учесть. В противном случае кто-то из вас двоих останется недоволен результатом, и вечер для него будет испорчен.





Дева

Сегодня Ваш любимый человек будет довольно быстро принимать решения, на принятие которых у Вас бы ушло несколько часов, а то и дней. Впрочем, это вовсе не значит, что решения эти будут правильными, рациональными и готовыми к немедленному воплощению в жизнь. Кажется, Вам будет о чем побеседовать.



Весы

Сегодня Вам захочется стать действительно второй половинкой для Вашего любимого человека. А значит, логическим его продолжением, его неотъемлемой частью, его мыслью и чувством. Впрочем, это не столько романтично, сколько трудно, однако попробовать стоит, хотя бы ненадолго.



Скорпион

Сегодня не стоит слишком погружаться в свои мысли во время прогулок по улицам Вашего любимого города. Или пробежек, что, в принципе, одно и то же. Дело в том, что по дороге куда-то Вы можете встретить Вашу вторую половинку или просто человека, достойного Вашего внимания. Было бы очень обидно его упустить.



Стрелец

Вам сегодня будет очень не хватать любимого человека. Каждая минута вдали от него будет не в радость. Советов всего два. Первый – потерпите немного, встреча обязательно будет, совсем скоро. Второй – не задушите Вашу половинку в объятиях ненароком, иначе можете и вовсе ее лишиться.



Козерог

Сегодня Вам будет страшно решиться на что-то новое в Вашей личной жизни, однако сделать это будет необходимо, иначе Ваши отношения с любимым человеком станут Вам напоминать болото, в котором не будет уютно ни Вам, ни ему. Постарайтесь приложить максимум усилий, чтобы этого не произошло.



Водолей

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто доказать себе необходимость того или иного действия. Ему было бы гораздо проще, если бы к его аргументам прибавились еще и Ваши. Только они должны быть действительно убедительными и несокрушимыми, иначе грош им цена.









Рыбы

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто общаться с близкими Вам людьми, потому что они будут разговаривать на разных языках. Если уж подобная встреча действительно неизбежна, придется Вам побыть модератором, сглаживая все острые углы и шероховатости.

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