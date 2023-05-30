Гороскоп на сегодня, 31 мая 2023 года, для всех знаков зодиака

22:32, 30 май 2023

Сложный день. Возникают проблемы в отношениях с окружающими, обиды копятся, чаша терпения переполняется. Понятно, что это приводит к конфликтам – непонятно, почему никто не прикладывает усилий, чтобы их избежать. Деньги текут рекой, и повернуть их поток вспять не удается, к концу дня многие останутся на мели, если не примут мер раньше. Могут возникнуть проблемы при решении юридических вопросов, оформлении документов.







Люди чаще обычного вмешиваются в дела друг друга, нарушают личные границы, при этом делают это самым бестактным образом. Особенно сложным день будет для подростков, а также для тех, кто сохранил наивность и ранимость, присущие юности.



Овен

День легкого достижения целей, быстрого решения проблем. Вам удается сбросить груз, который вы долго несли, жизнь начинает играть новыми красками. Высок творческий потенциал; настройтесь на созидательный лад, и за этот день вы сможете сделать много полезного не только для себя, но и для окружающих.



Телец

Стоит использовать этот день для того, чтобы довести до конца все начатые дела – позже сосредоточиться на них будет трудно. Старайтесь действовать последовательно, переключайтесь с одного на другое без спешки, не ленитесь проводить промежуточные итоги и анализировать ошибки.



Близнецы

Напряженный день, один конфликт следует за другим, вы позволяете себе слишком резкие высказывания, провоцируете ссоры. Партнеры и руководство начинают думать, что с вами слишком уж сложно иметь дело. Поторопитесь показать, что вы отличный специалист! Поступают заманчивые предложения, но вы пожалеете, если примете их слишком поспешно.



Рак

Всерьез беспокоит шаткость профессионального положения: земля у вас под ногами еще не горит, но уже зловеще дымится. Бежать рано! Еще можно все урегулировать и уладить. Важно при этом избегать силовых методов воздействия на окружающих: будьте добры, звезды это оценят.



Лев

Сложный день, утомительный и насыщенный событиями – причем не самыми приятными. Хочется разделить с кем-то груз ответственности, но, к сожалению, рядом нет подходящего человека, и все вопросы приходится решать самостоятельно. Возможны разногласия с родственниками, многие Львы ссорятся с близкими из-за денег.





Дева

День не лишен неприятных моментов. Вам трудно оставаться наедине с собой, хочется все время быть среди единомышленников. Кроме того, вы стремитесь привлечь к себе максимум внимания, но окружающие далеко не всегда смотрят на вас так благосклонно, как вам хотелось бы.



Весы

День беспокойный и напряженный. Вы знаете, что возникающие трудности не слишком серьезны, но все же слишком часто думаете о них, тем самым портя себе настроение. Возможны проблемы в отношениях с женщинами, конфликты со старшими родственницами. Совершенные в этот день покупки едва ли будут удачными.



Скорпион

Очень трудно поладить с окружающими: вам кажется, что вас не понимают и недооценивают, подозревают в чем-то и отстраняют от участия в важных делах. На самом же деле ничего подобного не происходит, просто вы слишком близко к сердцу принимаете мелкие происшествия и недоразумения, на которые в другие дни даже не обратили бы внимания.



Стрелец

День преподносит приятные сюрпризы вам, вы же не устаете удивлять окружающих, так что скучать не приходится никому. На работе намечаются серьезные перемены; можно воспользоваться благоприятным моментом, чтобы подняться по служебной лестнице или заручиться поддержкой человека, который вскоре обретет нешуточное влияние.



Козерог

Появляется много новых идей и планов – так много, что вы совершенно забываете о том, чем раньше собирались заняться. К тому же многих Козерогов одолевают противоречивые желания, представители знака готовы многим рискнуть ради удовлетворения сиюминутных потребностей. Звезды призывают к большей предусмотрительности: некоторые незначительные ограничения сейчас помогут избежать многих серьезных проблем в будущем.



Водолей

Этот день как нельзя лучше подходит для того, чтобы обдумать ситуацию, сложившуюся в профессиональной и финансовой сферах. Сегодня вам удается учесть даже те факторы, которые в другое время остались бы незамеченными. Не возникает проблем в деловых отношениях, начинающееся деловое сотрудничество обещает быть перспективным.









Рыбы

Высок творческий потенциал, во многом благодаря этому день проходит удачно. К тому же сильная интуиция помогает вам «прочувствовать» сложную ситуацию, вовремя найти выход из нее. Можно строить и обсуждать долгосрочные планы, как собственные, так и совместные.

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