Любовный гороскоп на сегодня, 31 мая 2023 года по знакам зодиака

22:35, 30 май 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 31 мая 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

Самый подходящий день для того, чтобы поменять имидж. Сделать модную прическу или начать отращивать усы, к примеру. Только пусть Ваш новый образ не идет вразрез с тем, каким Вас любит Ваша половинка. Иначе придется проводить с ней долгие воспитательные беседы о том, что Вы тоже свободная личность и имеете право на метаморфозы.







Телец

В этот день Вам захочется постоянно отвлекаться на что-то непринципиально важное, забывая о своей главной цели в отношениях с Вашим любимым человеком. Конечно, идя по дороге, очень здорово собирать цветы и любоваться пейзажами, однако до цели все же дойти тоже стоит в итоге.



Близнецы

В этот день Вам стоит как можно больше и шире улыбаться, причем не только Вашему любимому человеку, но и всем окружающим. Чем искреннее будет Ваше выражение лица и радость от происходящего, тем больше хороших событий с Вами сегодня приключится.



Рак

Сегодня Вашему любимому человеку не захочется в чем-то Вам потакать. Возможно, это будет сделано в каких-либо воспитательных целях, хотя не исключена вероятность и обыкновенной вредности. Постарайтесь понять его мотивы и действовать в полном соответствии с ними.



Лев

Если у Вас сил больше нет терпеть недостатки Вашего любимого человека, то не стоит разворачиваться и уходить, хлопнув дверью сразу, не подумавши. Лучше представьте себе на секунду Вашу жизнь без этого человека. И исходя из Ваших ощущений, делайте выводы касательно того, как Вам вести себя дальше.





Дева

Сегодня Ваш любимый человек выступит в роли Ангела-Хранителя для Вас и Вашей семьи. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы эта миссия не была ему в тягость, а, напротив, приносила ни с чем не сравнимое удовольствие и ощущение собственной значимости.



Весы

Сегодня постарайтесь не относиться слишком строго к тому, что происходит в Вашей личной жизни. Завтра с утра мир успокоится, снова станет серьезным. Вот тогда во всем и разберетесь без особых проблем.



Скорпион

Сегодня Вам будет довольно трудно понять, что Ваш любимый человек хочет сказать Вам тем или иным своим действием. Вы будете всячески стараться его расшифровать, а это, скорее всего, будет бессмысленно, ибо за вышеупомянутыми действиями ничего конкретного стоять не будет.



Стрелец

Сегодня звезды рекомендуют Вам вспомнить о Ваших талантах и продемонстрировать их любимому человеку. Можете ему посвятить стихотворение или сонет, нарисовать его гуашью или карандашом или слепить в его честь огромную скульптуру из свежеприготовленного пюре.



Козерог

В этот день Вам довольно трудно будет внятно изложить свою мысль Вашему любимому человеку. Поэтому он вполне сможет понять Вас превратно, а то и не понять вовсе. Впрочем, если он прислушается не только к словам, но и к своей интуиции, проблем во взаимопонимании не будет.



Водолей

Сегодня Вашему любимому человеку будет очень легко сделать Вас действительно счастливым. От него потребуется минимум физических, моральных и душевных сил для достижения столь потрясающего и удивительного эффекта. Пусть он продлится максимально долго!









Рыбы

Не будьте собакой на сене и честно признайтесь себе, нужны ли Вам такие отношения с этим человеком. А если не нужны, то сегодня самый подходящий день для того, чтобы поставить на них красивую точку и торжественно сообщить об этой точке Вашей половинке. Теперь уже бывшей.

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