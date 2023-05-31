Гороскоп на сегодня, 1 июня 2023 года, для всех знаков зодиака

22:18, 31 май 2023

В центре влияния позитивных тенденций находятся личные отношения. Этим можно и нужно воспользоваться, чтобы укрепить существующие связи, начать новый этап романа или завязать интересное знакомство. День подходит для посещения светских мероприятий. Повеселиться от души готовы даже самые серьезные люди.







Деловая активность находится на очень низком уровне, многих посетит желание отложить все запланированное на неопределенный срок. Однако лучше было бы разобраться хотя бы с самыми важными делами; за лень и бездействие позже придется расплачиваться.



Овен

День отличается неблагоприятным эмоциональным фоном, настроение испортится уже с утра и улучшить его будет непросто. У Овнов есть поводы для беспокойства, причем представители знака переживают гораздо больше, чем ситуация того заслуживает. Люди, на поддержку которых вы рассчитывали, не выполняют своих обещаний, что огорчает не на шутку. Трудно найти общий язык с мужчинами, конфликты с ними возникают из-за пустяков.



Телец

День не открывает заманчивых перспектив, однако позволяет спокойно заниматься привычными делами. Не возникает серьезных проблем в отношениях с коллегами. Многие Тельцы в этот день приятно удивят руководство своим трудолюбием и усердием. Менять работу нежелательно, но встречаться с потенциальными работодателями и партнерами полезно.



Близнецы

Этот день не подходит ни для серьезной работы, ни для решения важных вопросов; лучше всего посвятить его спокойному отдыху. Полезны занятия йогой и медитации, да и просто размышления на приятные темы – все это помогает расслабиться, избавиться от беспричинной тревоги, одолевающей сегодня многих представителей знака.



Рак

Нелегко принять решение, которого ждут от вас окружающие, еще труднее воплотить его жизнь, но пути к отступлению у вас нет, и действовать все же придется. Возможны незначительные финансовые потери, неудачные сделки и покупки. Многие Раки ссорятся с близкими из-за денег, а потом жалеют об этом.



Лев

Преобладает влияние позитивных тенденций, вы преуспеваете во многих делах. К тому же интуиция очень остра, поэтому вы не совершаете ошибок, даже если принять решение нужно быстро. В неоднозначных, запутанных ситуациях вы быстро разбираетесь, что к чему, а тем, кто столкнулся с серьезными трудностями, даете хорошие советы. Можно строить долгосрочные планы, браться за какие-то масштабные дела. Не сомневайтесь в том, что вы быстро найдете помощников.





Дева

День подходит для сложных дел, есть шанс реализовать планы, в успех которых вы уже перестали верить. Появляются союзники, готовые прийти на выручку в сложной ситуации, оказать помощь, о которой вы просите. Самое время проявить лидерские качества и организационные способности, взять на себя руководство теми, кто не способен действовать самостоятельно.



Весы

Сегодня Весы настроены более решительно, чем обычно, и это очень помогает им в работе. Благоприятный день для деловых встреч и собеседований: умелая самореклама помогает произвести наилучшее впечатление, благодаря ей вы получаете то, к чему стремитесь. Однако помните, что все ожидания придется оправдывать, и не обещайте слишком многого.



Скорпион

Подходящий день для работы и других занятий, вызывающих у вас неподдельный интерес. Вы очень практичны, серьезны; едва ли кому-то удастся сбить вас с избранного пути или ввести в заблуждение. Многовато будет разговоров: они отнимают время и не несут важной информации, зато позволяют произвести благоприятное впечатление на окружающих.



Стрелец

Будьте осторожны в профессиональных делах — день обещает быть очень трудным, и проблемы, решением которых вам сегодня придется заниматься, нешуточны. Помните, что невнимательность ведет к ошибкам, которыми не замедлят воспользоваться ваши недоброжелатели. К сожалению, вы склонны ожидать помощи, когда нужно действовать самостоятельно, и пропускать мимо ушей важные советы, к которым следовало бы прислушаться.



Козерог

Жизненный потенциал высок, вы в отличной форме, получаете массу удовольствия от активного отдыха, прогулок, подвижных игр. Занимаясь спортом, выбирайте самые эффективные упражнения, и результат не заставит себя ждать.



Водолей

Это непростой день, и вы как будто сами делаете все возможное, чтобы он стал еще сложнее. Многие представители знака склонны вести себя вызывающе, провоцировать окружающих, ссорить знакомых между собой – а потом делать вид, что ничего особенного не произошло. Водолеи сами себе кажутся образцом всех совершенств, и очень огорчаются, если кто-то этого не замечает.









Рыбы

День отличается сильным влиянием позитивных тенденций, события его вас наверняка порадуют. Старайтесь не тратить время зря: сегодня вы можете успеть очень и очень многое. Есть шанс что-то глобально изменить в своей профессиональной жизни, укрепить свои позиции, обезопасить себя от недругов и недоброжелателей.

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