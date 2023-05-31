Любовный гороскоп на сегодня, 1 июня 2023 года по знакам зодиака

22:21, 31 май 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 1 июня 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

Сегодня велика вероятность знакомства с интересным представителем противоположного пола. Он даже будет не против того, чтобы наладить с Вами более близкие отношения, однако это будет по тем или иным причинам противоречить Вашим внутренним устоям. Как Вы поступите в итоге?







Телец

Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно трудно объяснить Вам, что он Вас на самом деле очень любит и без Вас своей жизни не представляет. Да и так ли нужны Вам будут слова? Загляните ему в глаза, и все увидите в них сами, без каких бы то ни было пояснений.



Близнецы

В этот день Вашему любимому человеку не захочется думать над тем, зачем он поступает тем или иным образом, прежде чем все-таки поступит. Придется Вам руководить его действиями, тактично намекать на необходимость взвесить все «за» и «против». Только не давите на него.



Рак

«Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас» – это сегодня девиз Вашего дня. Вы будете пытаться изменить обстоятельства и людей вокруг себя. Вашей половинке достанется больше всех. И это притом, что проблема не в них, а в Вас.



Лев

Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно сложно убедить Вас в том, что Вы нужны ему таким, какой Вы есть, а не таким, каким хотите стать рано или поздно, так или иначе. Однако постарайтесь ему все же поверить: Вам же от этого легче жить будет.





Дева

А ведь Вы, оказывается, уже успели соскучиться по Вашему любимому человеку, несмотря на то, что не так давно его видели в последний раз. Срочно позвоните ему, напишите, а ещё лучше — приедьте в гости, чтобы воссоединить разлучённые сердца хотя бы ненадолго.



Весы

В этот день будьте оригинальны и необычны. Забудьте о банальных способах ухаживания, обыкновенных ответах на комплименты. Будьте исключительны, свежи, оригинальны и экстравагантны! Ваш любимый человек обязательно это оценит.



Скорпион

Сегодня звезды рекомендуют Вам довериться Вашей интуиции. Если непосредственно в данную минуту Вам захочется встать и уйти, вставайте и уходите — это будет самым правильным решением. И даже если Вашей половинке такое поведение не понравится, вскоре она оценит всю его правильность и закономерность.



Стрелец

Сегодня Вашему любимому человеку вздумается быть довольно жестоким по отношению к Вам. Возможно, это будет попытка Вас воспитать, привить Вам любовь к умному-доброму-вечному или расставить все точки над «і». Так или иначе, постарайтесь умерить его воспитательный пыл, показав, что Вам это не по душе.



Козерог

Нынче Вы будете готовы исключительно брать, ничего не давая взамен. Не показывайтесь на глаза тем, кто Вас любит — этот день может всерьез поколебать их веру в Вашу непогрешимость.



Водолей

Все проблемы, которые есть в вашем тандеме, являются не более чем плодом Вашей фантазии. Это не значит, впрочем, что их совсем нет. Вполне возможно, что Вы просто делаете из мухи слона, а слона, напротив, превращаете в муху. Сегодня звезды желают Вам адекватного восприятия действительности.









Рыбы

Сегодня Вашему любимому человеку не придется помогать Вам в чем-то разобраться, потому что Вы справитесь с этой трудной задачей куда лучше, чем он. Впрочем, звезды рекомендуют Вам проявить мудрость и не снижать его роли в принятии судьбоносного решения.

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