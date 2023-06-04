Гороскоп на сегодня, 4 июня 2023 года, для всех знаков зодиака

00:07, 04 июн 2023

День может начаться с удивительных известий и необыкновенных открытий. Очень важна наблюдательность: если вы внимательно смотрите, что происходит вокруг, и обращаете внимание на мелочи, то вскоре становится ясно, как нужно действовать. Доверяйте своей интуиции: она не подводит даже в сложных ситуациях.







Вечер – время важных внутренних перемен, переоценки ценностей. Стоит больше общаться с близкими по духу людьми: они не просто найдут для вас добрые слова, но и поделятся важной информацией. Будьте совершенно искренни с теми, кого любите, и они ответят тем же.



Овен

Секрет успеха – в умеренности. Этот принцип вам не очень-то по вкусу, но он и только он позволит вам сегодня получить желаемое, избежать неприятностей, не совершить непоправимых ошибок. Желательно воздержаться от расходов и незапланированных покупок, а также ограничиться только самыми необходимыми поездками.



Телец

Работайте много, упорно и старательно – и вы добьетесь тех высоких целей, которые стоят перед вами. Помогать вам сегодня жаждут немногие, но пусть это вас не пугает и не огорчает: вам по силам самостоятельно преодолеть трудности, а заодно получить какую-то чрезвычайно ценную информацию.



Близнецы

День не лишен трудностей, на пути могут возникнуть преграды, но настроение ваше от этого не испортится. Вы сохраняете оптимизм, жизнерадостность и уверенность в своих силах, что бы ни происходило; одного вашего вида достаточно, чтобы и окружающие поверили в то, что все будет хорошо. Неудивительно, что в любой компании вы оказываетесь в центре внимания, притягиваете заинтересованные взгляды. С легкого флирта может начаться настоящий роман.



Рак

День легкий и приятный. Хотя он и насыщен событиями, вы не устаете, поскольку правильно распоряжаетесь своим временем. Ярко проявляются деловые качества Раков, представители знака заключают выгодные сделки. Возможно получение заманчивых предложений о долгосрочном сотрудничестве.



Лев

Дела идут хоть и не блестяще, но вполне сносно, и серьезных причин жаловаться на жизнь у вас нет. Но эмоциональная поддержка лишней не будет; обратитесь за ней к близким людям, и настроение ваше улучшится. Хорошо подходит день для семейных поездок и прогулок, небольших экскурсий.





Дева

День неоднозначный. Влияние негативных тенденций сильно, но это не значит, что вы не сможете найти благоприятного момента для реализации своих замыслов. Главное – не торопиться; интуиция подскажет, когда следует действовать. День подходит для учебы, полученные знания окажутся полезными.



Весы

Этот день будет связан с сильными переживаниями, причем причина их может быть почти ничтожной. Вернуть душевное равновесие Весам помогают дела, требующие творческого подхода. Представители знака с удовольствием украшают свой дом, готовят необычные блюда, устраивают оригинальные вечеринки. День подходит для отдыха на природе.



Скорпион

На недостаток жизненной энергии вы едва ли сможете пожаловаться. В этот день вам многое по плечу, можно справиться с массой сложных дел. Середина дня – отличное время для встреч, разговоров на какие-то сложные для вас темы. Проблемы удается решить, открываются новые возможности.



Стрелец

Напряженный день. Обратите внимание на то, как складываются отношения с близкими: вероятность разногласий, споров, переходящих в затяжные ссоры, очень велика. Вы стараетесь быть тактичными, деликатными, терпеливыми, но не всегда преуспеваете в этом. Очень сложно будет поладить с подрастающими детьми.



Козерог

Кажется, что в этот день вы способны добиться многого, но, к сожалению, надежды на большой успех напрасны. В ваши дела вмешиваются люди, руководствующиеся исключительно собственными интересами, из-за таких особ вам приходится менять свои планы, а порой и отказываться от поставленных целей.



Водолей

Не стоит в этот день браться за что-то грандиозное, лучше ограничиться текущими делами, решить те мелкие, практические задачи, воспоминания о которых часто мешают вам сосредоточиться. Желательно воздержаться от незапланированных покупок, а все расчеты вести предельно аккуратно: в них могут закрасться ошибки.









Рыбы

День неровный. Начнется он приятно-протяжно и неспешно. В это время вы будете чувствовать себя вполне комфортно – можно не делать ничего особенного, настроение улучшается само собой, к тому же есть масса возможностей себя порадовать и побаловать.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram