Любовный гороскоп на сегодня, 4 июня 2023 года по знакам зодиака

00:11, 04 июн 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 4 июня 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

Тщательно обдумывайте каждое слово, которое Вы сегодня скажете Вашему любимому человеку. Любое неосторожное сочетание букв может поранить его, обидеть, заставить спрятаться в раковину, из которой Вам потом нелегко будет его выцарапать. Лучше будьте молчаливы и просто улыбайтесь.







Телец

Сегодня Вам так и не удастся расстаться с телефоном. На протяжении целого дня Вам будут названивать и просить Вашего совета, участия, требовать внимания, да и просто болтать о пустяках. Не грубите в ответ, не напоминайте про свою занятость, не ворчите и не бурчите, даже если очень хочется. Однажды эти люди с радостью придут Вам на помощь.



Близнецы

Попытайтесь снова стать таким, каким Вы были в тот день и в тот час, когда в Вас влюбились. Это поможет Вам заново пережить все чувства, на Вас тогда нахлынувшие, оценить изменения, произошедшие внутри Вас, уладить некоторые проблемы с Вашей половинкой. Да и просто эксперимент интересный!



Рак

Сегодня Вашему любимому человеку не придется долго объяснять Вам какие-то очевидные для Вас истины, поскольку Вам они будут даже более очевидны, нежели ему. Хочется надеяться на то, что Вашей половинке будет достаточно одного слова, чтобы понять, что Вы ее понимаете.



Лев

Самое трудное — начать. Сегодняшний день позволит Вам еще раз в этом убедиться. Впрочем, как бы трудно ни было, а первый шаг сделать придется, иначе отношения с Вашим любимым человеком могут дать небольшую трещину. А трещины имеют неприятное свойство расширяться и превращаться в разломы и разрывы.





Дева

Максимум внимания сегодня потребуют братья меньшие. Причем касаться это может как именно младших братьев, так и домашних любимцев — от рыбки до ручного тигра. Не будьте к ним слишком строги — они, конечно, создания непутевые, но отнюдь не безнадежные.



Весы

Весы сегодня будут, вероятно, обеспокоены проблемой отцов и детей. Особенно трудно придется тем, кто живет с родителями или имеет детей-подростков. Весы будут пытаться все решить по-своему, и совершенно безрезультатно. Звезды не рекомендуют сегодня идти на эскалацию конфликта — ну и что из того, что сын привел домой девочку-панка?



Скорпион

Скажите, не сочтите за труд, когда Вы в последний раз читали хорошую книгу? Не припомните? Звезды настоятельно советуют Вам заняться этим. Вы подадите очень хороший пример детям. Они увидят Вас, наконец, не за Марининой или Дашковой. Русская классика позволит Вам лучше понять самих себя и мир вокруг Вас.



Стрелец

Сегодня Вашему любимому человеку придется раз за разом повторять Вам что-то очень важное, чтобы Вы это что-то запомнили. Впрочем, если Вы не приложите к этому усилий, все его старания пойдут насмарку, что станет причиной довольно серьезной ссоры. Постарайтесь быть внимательным хотя бы во имя ее избежания.



Козерог

Сегодня Вашему любимому человеку непросто будет убедить себя в том, что все его поступки правильны и ведут к вашему совместному счастливому будущему, а не уводят от него в сторону. Если Вы искренне верите в то, что он ни в чем не ошибается, не бойтесь ему об этом честно сказать.



Водолей

Не стесняйтесь своих чувств! Если любите, смело говорите об этом, а еще лучше – пойте, кричите! Можете последовать совету Олега Митяева и написать под заветными окнами «С добрым утром, любимая» Или «любимый» — на Ваше усмотрение. Сегодня все это не только можно, но и нужно.









Рыбы

Сегодня небольшое количество алкогольных напитков позволит Вам немного раскрепоститься, а значит, быстро найти общий язык с Вашим любимым человеком. Однако не стоит заходить за черту и злоупотреблять замечательным помощником, а то он может начать мешать.

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