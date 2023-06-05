Гороскоп на сегодня, 6 июня 2023 года, для всех знаков зодиака

23:08, 05 июн 2023

День хорош для любых занятий, не требующих ни физического, ни нервного напряжения. Вообще, серьезные нагрузки в этот день нежелательны. Можно и нужно постараться обеспечить себе максимальный комфорт, по возможности удобно устроить близких и наслаждаться жизнью. Поспешность ни к чему; люди, запланировавшие на этот день поездки, должны быть осторожны.







В середине дня может ухудшиться самочувствие, вечером не исключено обострение хронических заболеваний сердца и сосудов. Эффективны профилактические и оздоровительные процедуры.



Овен

Не торопитесь, даже если очень хочется. Сегодня звезды проверяют, научились ли вы быть терпеливыми, сдерживать свои порывы, дожидаться благоприятного момента. Прислушивайтесь к советам опытных людей – это лучше, чем действовать на свой страх и риск. В середине дня возможны ссоры но вы, без сомнения, сделаете все возможное, чтобы ускорить примирение.



Телец

Усиливаются такие черты характера, как настойчивость и решительность. Сегодня они пригодятся Тельцам для борьбы с недоброжелателями и убеждения тех, кто сомневается в правильности взглядов представителей знака. Возрастает авторитет Тельцов в глазах окружающих. Что бы вы ни делали – с вас берут пример, что бы вы ни говорили – вас внимательно слушают.



Близнецы

Непростой, но очень интересный день. Преграды, которые придется преодолевать – следствие вашей доверчивости, результат того, что вы имеете дело с людьми, от которых нужно было держаться подальше (как вам, кстати, не раз и советовали). Возможны финансовые затруднения.



Рак

Серьезные проблемы могут возникнуть из-за того, что вы руководствуетесь исключительно собственными интересами и собственным мнением, совершенно не учитывая желания и опыт окружающих. Отношения могут испортиться всерьез и надолго, если вы не будете более тактичны и внимательны.



Лев

Постарайтесь не торопиться: именно спешка в этот день может стать причиной проблем и недоразумений. И пусть окружающие призывают вас действовать быстрее – слушайте не их, а свой внутренний голос. Стоит навести порядок в финансовых делах, сделать обязательные выплаты. От незапланированных покупок лучше воздержаться.





Дева

Стройте планы, встречайтесь с потенциальными союзниками, обсуждайте бизнес-проекты. Если вы будете деятельны и настойчивы, то сможете обзавестись полезными связями и найти влиятельных покровителей, начать строительство лестницы, по которой можно будет подняться к карьерным вершинам.



Весы

Неоднозначный, а потому напряженный день. Вам трудно сохранять обычную уравновешенность, часто эмоции берут верх над здравым смыслом. Возможны разногласия с руководством, да и коллеги порой вас изрядно раздражают. Еще одна проблема этого дня заключается в том, что вы переоцениваете допущенные ошибки, не можете отнестись к ним с юмором.



Скорпион

Не стоит судить об этом дне по первой его половине: она кажется не слишком удачной просто из-за неблагоприятного эмоционального фона. Позже, возвращаясь мысленно к событиям этого периода, вы поймете, что он был не так уж плох. Желательно провести это время дома, воздержавшись от посещения светских мероприятий: они вас едва ли порадуют.



Стрелец

У этого дня лишь один недостаток – деловая активность быстро стремится к нулю. Поэтому разобраться со всеми важными делами следует в первой половине дня, чтобы остальное время посвятить отдыху, который точно будет приятным. Возможны неожиданные открытия, приятные сюрпризы.



Козерог

У вас будет возможность исправить ошибки, совершенные в прошлом. Найти общий язык с окружающими нелегко; вы рискуете утонуть в намеках и недомолвках, которым конца не будет. Избегайте высказываний и суждений, которые могут кому-то показаться обидными — сегодня вы неоправданно резки.



Водолей

Не стоит относиться к событиям этого дня слишком серьезно. То, что сейчас может показаться катастрофой, на самом деле не заслуживает внимания. Вы склонны впадать в уныние или паниковать по любому пустячному поводу; хорошо, если рядом будут люди, способные успокоить вас, поддержать, дать хороший совет. Важные решения не стоит принимать самостоятельно, лучше посоветуйтесь с теми, кому доверяете.









Рыбы

Вы не расположены к общению. Это может прийтись не по вкусу окружающим, зато позволит вам сосредоточиться на работе, спокойно решить какие-то сложные вопросы. Рыбам, занятым оформлением документов, в этот день удастся разобраться со всеми формальностями, получить нужные печати и подписи.

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