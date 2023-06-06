Гороскоп на сегодня, 7 июня 2023 года, для всех знаков зодиака

23:09, 06 июн 2023

Постарайтесь плодотворно провести первую половину дня. Это благоприятное время, позволяющее добиться успеха во многих делах. Появятся новые идеи. Если вы сумеете реализовать их, то вскоре добьетесь значительного увеличения доходов. Также период подходит для оздоровительных процедур: они эффективны, дают заметные результаты.







Вторая половина дня будет более сложной, и важных дел на нее лучше не планировать. Вероятны затруднения на работе, но основные волнения будут связаны не с ними, а с семейными разногласиями, которых вряд ли удастся избежать.



Овен

Очень благоприятный день. Если действовать решительно, можно многого добиться. Во всем полагайтесь на свою интуицию; ей можно доверять и в области личной жизни, и в деловых отношениях. Все решения нужно принимать самостоятельно, как и брать на себя ответственность за них.



Телец

Преобладает влияние позитивных тенденций, у вас отлично получается реализовать то, что было задумано. Можно строить планы на будущее: скорее всего, их удастся быстро воплотить в жизнь. Подходящий день для проявления инициативы как в делах, так и в личных отношениях – вы получаете поддержку и коллег, и друзей, и родственников.



Близнецы

Этот сложный день пройдет относительно неплохо, если вы будете осторожны. В первую очередь это касается финансовой сферы — тут любые действия должны быть хорошо продуманы. Не торопитесь начинать отношения с новыми деловыми партнерами: сегодня вы, как магнит, притягиваете тех, кто хочет добиться успеха за чужой счет.



Рак

Принципиальность, бескомпромиссность, свойственные вам сегодня, не всегда способствуют взаимопониманию с окружающими, но зато позволяют завоевать уважение тех людей, чьим мнением вы действительно дорожите. Это неплохой день для встреч и переговоров с влиятельными особами, поиска новых союзников.



Лев

Можно браться за новые дела, но прежде нужно заручиться поддержкой людей, которым вы доверяете. На помощь могут прийти коллеги по прежнему месту работы, давние деловые партнеры; день подходит для восстановления старых связей. Осторожнее в общении с представителями противоположного пола: они могут воспринимать ваше поведение как провокационное и реагировать не самым приятным образом.





Дева

Сосредоточиться на работе – почти непосильная для вас задача. Хочется чего угодно, только не трудиться. Вполне понятно, что в такой день профессиональные успехи будут самыми скромными (если вообще будут). Позаботьтесь, по крайней мере, о том, чтобы ваше безделье не было вызывающе заметным, иначе руководство примет меры.



Весы

Не стесняйтесь обращаться за помощью: сегодня вам наверняка потребуется поддержка для достижения поставленных целей. Можно обращаться к влиятельным людям, они наверняка встанут на вашу сторону. Середина дня – лучшее время для проявления деловых качеств и профессиональных контактов.



Скорпион

С вашим мнением считаются даже те, кто раньше им совершенно не интересовался. Стоит ли говорить о том, что подчиненные прислушиваются к каждому вашему слову и немедленно выполняют любое распоряжение. В этот день хорошо помогать людям, оказавшимся в трудной ситуации, участвовать в благотворительных акциях.



Стрелец

Максимально эффективно используйте первую половину дня – это время благоприятно для многих начинаний, лишь бы дело, которым вы занимаетесь, было действительно для вас интересно. Постепенно эмоциональный фон становится более напряженным, отношения с окружающими все чаще омрачаются спорами. Есть опасность серьезного конфликта с любимым человеком.



Козерог

Прекрасный день для общения, неформальных контактов, отдыха в дружеской компании. Возможны приятные встречи и интересные знакомства. В обществе людей, пусть даже не слишком близких вам по духу, вы чувствуете себя значительно лучше, чем в одиночестве. Однако стоит иметь в виду, что все разговоры этого дня имеют крайне легковесный характер; не рассчитывайте на то, что все достигнутые договоренности будут выполнены.



Водолей

Постарайтесь разобраться в том, как складываются ваши отношения с окружающими: не исключено, что вашу симпатию и доверие завоевали те, кто совсем этого не заслуживает. В этот день удастся вывести на чистую воду тайных недоброжелателей, разоблачить тех, строит вам козни. Могут возникнуть разногласия с молодыми женщинами, в том числе – с давними подругами; ссора огорчит вас, но не будет иметь серьезных последствий.









Рыбы

День утомительный и сложный. Вы достойно несете груз ответственности, который взвалил на ваши плечи кто-то другой, но замечаете, что он становится все тяжелее. Люди, недавно заверявшие вас в своей самой искренней привязанности, похоже, изменили точку зрения: теперь они гораздо больше напоминают недоброжелателей, чем друзей.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram