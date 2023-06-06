Любовный гороскоп на сегодня, 7 июня 2023 года по знакам зодиака

23:12, 06 июн 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 7 июня 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

Сегодняшний день Вас с супругом (супругой), как ни странно, будут сотрясать споры или даже скандалы по поводу политической жизни страны. Вы можете не сойтись в политических пристрастиях, и это станет настоящим камнем преткновения. Звезды советуют успокоиться — ваш спор все равно ничего не решит в судьбах Родины.







Телец

Сегодня Вы будете скорой психологической помощью для Вашего любимого человека. Именно на Ваши плечи ляжет груз ответственности за решение его духовных, моральных и этических проблем, а также за его душевное равновесие. Только пусть у него это в привычку не входит!



Близнецы

В любом деле самое трудное – это начать. Потом само покатится, как под горочку. Именно сегодня Вам и Вашему любимому человеку стоит сделать этот самый первый, самый трудный шаг. Постарайтесь держать его за руку, будьте с ним рядом. Ему труднее, чем Вам, гораздо.



Рак

Сегодня главное для Вас и Вашего любимого человека – верить в то, что впереди вас ждет светлое, долгое и счастливое совместное будущее. Любое сомнение, закравшееся Вам в голову в этот день, довольно быстро разовьется в уверенность.



Лев

В этот день Вашему любимому человеку будет довольно трудно уступить Вам в каком-то споре. Он будет настаивать на своем бесконечно, что окажется для Вас раздражающим фактором. Постарайтесь сдерживать свои эмоции и, в крайнем случае, перенести серьезную беседу на завтра.





Дева

В этот день Ваш любимый человек не будет отвлекать Вас от дел, что Вас будет несколько расстраивать. Вы настолько привыкли часть Вашего рабочего времени уделять ему, что когда вдруг оказалось, что его рядом нет, Вы понятия не имеете, куда деть образовавшееся свободное время.



Весы

Признайтесь себе: Вы давно хотели что-то изменить в отношениях. Возможно, даже человека, с которым Вы эти отношения строите. Сегодня очень подходящий день для того, чтобы осознать, что именно Вас не устраивает и почему. Возможно, радикальные изменения и не нужны.



Скорпион

Сегодня Вам стоит предусмотреть как можно больше вероятностей развития того или иного события и предотвратить негативные его последствия до того, как они наступят непосредственно на Вас и Вашего любимого человека. Вашей половинке решение такой задачи будет не под силу.



Стрелец

Стрельцам сегодня нужно быть осмотрительными и не спешить, когда требуется принять какое-то решение, касающееся сферы нежных чувств. Вы можете здорово ошибиться, оценивая чье-то к Вам отношение, и в результате попасть в очень глупую и жутко неловкую ситуацию. Лучше во всем демонстрировать спокойствие и невозмутимость. Не стоит думать, что таким образом Вы упустите единственный и неповторимый момент для объяснения — он как раз еще не настал.



Козерог

Сегодня лучше семь раз отмерить – один раз отрезать. Если вдруг захотите сказать своей половинке о том, что Вы ее любите, или о том, что вам пора расстаться – не забудьте взвесить все «за» и «против». Ведь с последствиями таких фраз Вам придется жить большую часть Вашей жизни. Если не всю жизнь целиком.



Водолей

Не бойтесь решиться сегодня на рискованный, необдуманный и сумасшедший шаг. Скорее всего, он – это именно то, что Вам сейчас нужно, что поможет Вам развеять тоску, изменить что-либо в застоявшихся отношениях с Вашим любимым человеком и почувствовать себя Личностью.









Рыбы

Сегодня Вам придется начать разбираться в специфике работы Вашего любимого человека. Во всяком случае, некоторые ее тонкости придется познать в совершенстве, дабы стать полноценным помощником и советчиком в его нелегком деле, а значит, неоценимым человеком.

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