Любовный гороскоп на сегодня, 8 июня 2023 года по знакам зодиака

23:05, 07 июн 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 8 июня 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем… В Вас сегодня проснулся бунтарь и реформатор. Вы хотите уничтожить все сложившиеся традиции, сломать устои – и построить совершенно новые отношения. Только не забывайте, что любимый Ваш – все тот же, и его Ваши реформаторские идеи не особо вдохновляют. Меняя, не ломайте.







Телец

Не стоит обещать сегодня Вашему любимому человеку несметных сокровищ и огромных благ. Когда-нибудь обещание придется выполнять, а настроение к тому времени может пройти. Вы же не хотите придумывать себе лишних проблем и обижать Вашу половинку тем, что не смогли достать луну с неба?



Близнецы

Вы сегодня будете держать Вашу половинку в строгости и будете воспитывать его от души, как будто Вы его строгий и любящий родитель, а он трехлетний несмышленыш. Вряд ли ему понравится такое положение вещей, поэтому постарайтесь держать себя и свои педагогические порывы в узде.



Рак

Сегодня Ваш любимый человек будет не в меру ревнив, что помешает Вам в Ваших с ним отношениях, да и вообще не будет способствовать свободе действий. Постарайтесь внушить ему полное доверие к Вашей персоне — оно пригодится и Вам, и ему для свободы совести и действий.



Лев

Ваше счастье в этот день должно стоять во главе угла. Поэтому если Вам для него не хватает улыбки потрясающего человека, стоящего рядом с Вами в метро, добейтесь ее любым способом: хоть рожу состройте, хоть анекдот расскажите. Очень важно, чтобы любое Ваше желание сегодня было незамедлительно исполнено.





Дева

Сегодня Вы узнаете, что Ваш любимый человек не столь оригинален в своих идеях, высказываниях или мнениях, как Вам казалось все это время. Оказывается, все это кто-то уже думал, говорил или писал до него. Впрочем, от этого же его мысли менее интересными не стали.



Весы

Сегодня Вашему любимому человеку не придется долго Вас уговаривать на то, чтобы не сидеть этот вечер дома, а пойти куда-нибудь вместе с целью расширить свой кругозор и просто хорошо провести время. Главное, быстро решить куда, чтобы не тратить на это минуты драгоценного вечера.



Скорпион

В этот день Вы найдете брата по разуму. Или сестру. В общем, Вам встретится представитель противоположного пола, который будет думать и чувствовать так же, как и Вы. Вам будет вместе легко и интересно, как будто всю жизнь были знакомы. Может быть, Ваша судьба именно такая?



Стрелец

Сегодня звёзды рекомендуют Вам проявить характер по отношению к Вашему любимому человеку. А то он сегодня окончательно решит, что ему всё можно и, скорее всего, выйдет за рамки приличий. В очередной раз. Если же в первый, не будьте чересчур суровы: вдруг он сделал это нечаянно?



Козерог

Сегодня звезды рекомендуют Вам и Вашему любимому человеку устроить настоящий день детства, веселый и беззаботный. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы каждая минута этого дня была наполнена для Вас и Вашей половинки смехом, улыбками и солнечными зайчиками.



Водолей

Сегодня Вашему любимому человеку свойственно будет совершать нелогичные поступки, которые будут приводить Вас если не в ярость, то хотя бы в недоумение. А может быть, какая-то своеобразная логика в них есть, просто Вам не дано ее углядеть? И если Вы все же ее отыщете, станете понимать Вашу половинку гораздо лучше.









Рыбы

Сегодня Вашему любимому человеку не захочется Вам уступать ни в чем, поэтому он активно будет тянуться за Вами, стараясь скопировать Ваши достижения, а еще лучше – побить Ваши рекорды. Не бегите вперед так быстро, пожалейте бегущего сзади. Он может не выдержать гонки.

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