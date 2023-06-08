Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Гороскоп »

Гороскоп на сегодня, 9 июня 2023 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 9 июня 2023 года, для всех знаков зодиака

23:03, 08 июн 2023

Первая половина дня будет благоприятной для всех, кто старается относиться к жизни творчески и не боится нестандартных решений. Это время дает шанс реализовать многие смелые замыслы, сделать то, что давно планировалось. Какие бы цели ни стояли перед вами, помните: вряд ли вы сможете быстро достичь их, действуя старыми, проверенными методами. Куда эффективнее оказывается экспериментировать и искать собственные пути.



Чем ближе вечер, тем больше становится задач, требующих внимания, и тем важнее реально смотреть на вещи, а не витать в облаках. Вторая половина дня подходит для обсуждения и деловых, и личных вопросов. У людей, придерживающихся разных точек зрения, будет шанс договориться.

Овен
Перед вами открываются большие перспективы, особенно в делах, которые связаны с другими людьми. Вы сможете легко договариваться о встречах и совместном досуге. Пройдитесь по магазинам и приобретите себе что-нибудь из компьютерной техники. Обращайтесь за помощью к консультантам, они помогут вам сделать правильный выбор и сэкономить деньги на покупке.

Телец
Не будьте слишком доверчивы. Сегодня ваша интуиция может ошибаться; особенно часто это происходит, когда дело касается новых знакомств и новых знакомых, не скупящихся на комплименты в ваш адрес. Некоторые представители знака предпочтут ограничиться общением с самими близкими людьми, тем самым обезопасив себя.

Близнецы
День начинается многообещающе: вы уверены, что сможете горы свернуть и добиться блестящих результатов, как бы ни складывались обстоятельства. Но проходит время, и становится ясно: вам по силам многое, но далеко не все. Если вы не будете тратить энергию на борьбу с неизбежным, то найдете способ использовать сложившуюся ситуацию в своих интересах.

Рак
Будьте осторожны в общении с женщинами, особенно если вы работаете под их руководством или связаны деловыми интересами: тут от представительниц прекрасного пола ничего хорошего ждать не приходится. Нежелательно принимать решения о крупных покупках и инвестициях, распоряжаться чужим имуществом, даже если вы считаете, что вправе претендовать на него.

Лев
Удачный плодотворный день. Вы быстро справляетесь с решением любых задач, без особых усилий преодолеваете преграды, перед которыми отступили многие. Подходящий день для поездок за рубеж, деловых и личных контактов с иностранцами. День благоприятен с финансовой точки зрения: есть шанс получить крупную сумму денег и правильно ею распорядиться.


Дева
Возрастает тяга к прекрасному, вы стремитесь окружить себя красивыми вещами. Подходящий день для обустройства жилища, обновления гардероба, экспериментов с имиджем. Перемены вас не пугают, а вдохновляют, и, начав пробовать нечто новое, вы едва ли захотите довольствоваться малым. Поскольку звезды обещают порадовать вас приятными впечатлениями, сопротивляться душевным порывам, пожалуй, не стоит.

Весы
Вам можно только позавидовать: день складывается очень удачно, позволяя решить давно существующие проблемы и уладить все дела. Ваш жизненный потенциал очень высок, любая работа спорится, и вряд ли найдется человек, способный противостоять силе вашего обаяния.

Скорпион
Высок интеллектуальный потенциал, поэтому вы отлично справляетесь с решением сложных задач, находите выход из любой запутанной ситуации. Есть шанс найти применение тем талантам, которые раньше оставались незамеченными, и окружающие будут восхищены вашими достижениями. Очень остра деловая интуиция, любые решения, касающиеся работы и бизнеса, будут правильными.

Стрелец
День связан с ростом творческого потенциала, новые идеи, которые появляются у вас, очень хороши. Вы получаете массу удовольствия от общения с друзьями, возможно и начало романтических отношений. К сожалению, и проблемы не исключены. Связаны они будут, по большей части, с тем, что вам никак не удается взглянуть на себя со стороны, объективно оценить свои высказывания и поступки.

Козерог
День сложится удачно, если вы не поддадитесь на провокации, никому не позволите манипулировать вами. Хорошо складываются отношения с людьми младшего возраста, дети заражают вас оптимизмом и позитивным отношением к жизни. Вероятна удача в спортивных соревнованиях, физические нагрузки идут на пользу.

Водолей
Вы заботитесь не только о собственном благополучии, но и о том, чтобы окружающие чувствовали себя комфортно – и это вам же идет на пользу. Все хорошее, что вы сегодня делаете для других, непременно вернется к вам многократно преумноженным. Возможно урегулирование какого-то давнего конфликта, примирение после ссоры, восстановление прерванных отношений.



Рыбы
Важно сосредоточиться на главном. Если вы будете слишком много внимания уделять мелочам, расстраиваться из-за пустяков, день пройдет зря. Между тем, возможности перед вами открываются очень интересные, нужно лишь немного смелости и решительности, чтобы ими воспользоваться. Могут кардинально измениться к лучшему отношения с людьми, с которыми вы в последнее время не ладили.

Читайте также:

Любовный гороскоп на сегодня, 9 июня 2023 года по знакам зодиака
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
Читайте также

Гороскоп на сегодня, 7 апреля 2021 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 7 апреля 2021 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 16 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 16 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 7 июня 2021 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 7 июня 2021 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня 2019 года для всех знаков зодиака


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: