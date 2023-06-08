Гороскоп на сегодня, 9 июня 2023 года, для всех знаков зодиака

23:03, 08 июн 2023

Первая половина дня будет благоприятной для всех, кто старается относиться к жизни творчески и не боится нестандартных решений. Это время дает шанс реализовать многие смелые замыслы, сделать то, что давно планировалось. Какие бы цели ни стояли перед вами, помните: вряд ли вы сможете быстро достичь их, действуя старыми, проверенными методами. Куда эффективнее оказывается экспериментировать и искать собственные пути.







Чем ближе вечер, тем больше становится задач, требующих внимания, и тем важнее реально смотреть на вещи, а не витать в облаках. Вторая половина дня подходит для обсуждения и деловых, и личных вопросов. У людей, придерживающихся разных точек зрения, будет шанс договориться.



Овен

Перед вами открываются большие перспективы, особенно в делах, которые связаны с другими людьми. Вы сможете легко договариваться о встречах и совместном досуге. Пройдитесь по магазинам и приобретите себе что-нибудь из компьютерной техники. Обращайтесь за помощью к консультантам, они помогут вам сделать правильный выбор и сэкономить деньги на покупке.



Телец

Не будьте слишком доверчивы. Сегодня ваша интуиция может ошибаться; особенно часто это происходит, когда дело касается новых знакомств и новых знакомых, не скупящихся на комплименты в ваш адрес. Некоторые представители знака предпочтут ограничиться общением с самими близкими людьми, тем самым обезопасив себя.



Близнецы

День начинается многообещающе: вы уверены, что сможете горы свернуть и добиться блестящих результатов, как бы ни складывались обстоятельства. Но проходит время, и становится ясно: вам по силам многое, но далеко не все. Если вы не будете тратить энергию на борьбу с неизбежным, то найдете способ использовать сложившуюся ситуацию в своих интересах.



Рак

Будьте осторожны в общении с женщинами, особенно если вы работаете под их руководством или связаны деловыми интересами: тут от представительниц прекрасного пола ничего хорошего ждать не приходится. Нежелательно принимать решения о крупных покупках и инвестициях, распоряжаться чужим имуществом, даже если вы считаете, что вправе претендовать на него.



Лев

Удачный плодотворный день. Вы быстро справляетесь с решением любых задач, без особых усилий преодолеваете преграды, перед которыми отступили многие. Подходящий день для поездок за рубеж, деловых и личных контактов с иностранцами. День благоприятен с финансовой точки зрения: есть шанс получить крупную сумму денег и правильно ею распорядиться.





Дева

Возрастает тяга к прекрасному, вы стремитесь окружить себя красивыми вещами. Подходящий день для обустройства жилища, обновления гардероба, экспериментов с имиджем. Перемены вас не пугают, а вдохновляют, и, начав пробовать нечто новое, вы едва ли захотите довольствоваться малым. Поскольку звезды обещают порадовать вас приятными впечатлениями, сопротивляться душевным порывам, пожалуй, не стоит.



Весы

Вам можно только позавидовать: день складывается очень удачно, позволяя решить давно существующие проблемы и уладить все дела. Ваш жизненный потенциал очень высок, любая работа спорится, и вряд ли найдется человек, способный противостоять силе вашего обаяния.



Скорпион

Высок интеллектуальный потенциал, поэтому вы отлично справляетесь с решением сложных задач, находите выход из любой запутанной ситуации. Есть шанс найти применение тем талантам, которые раньше оставались незамеченными, и окружающие будут восхищены вашими достижениями. Очень остра деловая интуиция, любые решения, касающиеся работы и бизнеса, будут правильными.



Стрелец

День связан с ростом творческого потенциала, новые идеи, которые появляются у вас, очень хороши. Вы получаете массу удовольствия от общения с друзьями, возможно и начало романтических отношений. К сожалению, и проблемы не исключены. Связаны они будут, по большей части, с тем, что вам никак не удается взглянуть на себя со стороны, объективно оценить свои высказывания и поступки.



Козерог

День сложится удачно, если вы не поддадитесь на провокации, никому не позволите манипулировать вами. Хорошо складываются отношения с людьми младшего возраста, дети заражают вас оптимизмом и позитивным отношением к жизни. Вероятна удача в спортивных соревнованиях, физические нагрузки идут на пользу.



Водолей

Вы заботитесь не только о собственном благополучии, но и о том, чтобы окружающие чувствовали себя комфортно – и это вам же идет на пользу. Все хорошее, что вы сегодня делаете для других, непременно вернется к вам многократно преумноженным. Возможно урегулирование какого-то давнего конфликта, примирение после ссоры, восстановление прерванных отношений.









Рыбы

Важно сосредоточиться на главном. Если вы будете слишком много внимания уделять мелочам, расстраиваться из-за пустяков, день пройдет зря. Между тем, возможности перед вами открываются очень интересные, нужно лишь немного смелости и решительности, чтобы ими воспользоваться. Могут кардинально измениться к лучшему отношения с людьми, с которыми вы в последнее время не ладили.

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