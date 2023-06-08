Любовный гороскоп на сегодня, 9 июня 2023 года по знакам зодиака

23:06, 08 июн 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 9 июня 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

Сегодня Ваш любимый человек захочет исправить Вам настроение, даже если оно у Вас и без того замечательное. Что ж, весьма похвальная инициатива, которую обязательно нужно поддержать, что звезды и рекомендуют Вам сделать. Пусть он видит плоды своих трудов!







Телец

В этот день Ваш любимый человек будет довольно тяжел на подъем, Вам с трудом удастся его вытащить на какое-либо светское мероприятие, да даже и просто погулять, причем если Вам это удастся, морального удовлетворения Вам результат не принесет. Лучше и не пробовать.



Близнецы

Сегодня Вас будет мучить ревность. Вам будет казаться, что Ваш любимый человек если еще не изменяет Вам, то совсем скоро это обязательно сделает. Это чувство вызвано тем, что Вы не доверяете ему, не уверены в себе или располагаете набором неопровержимых фактов? Может быть, так волноваться и не из-за чего?



Рак

«Если он уйдет, это навсегда, так что просто не дай ему уйти!» — сегодня это не просто цитата, а руководство к действию. Если Вам удастся удержать любимого рядом с собой сегодня, то и впоследствии с этим проблем быть не должно.



Лев

В этот день перед Вами и Вашим любимым человеком встанет проблема. Ее можно решить совместными усилиями, а можно обойти, сделав вид, что ее нет. Какая из этих дорожек правильная – пока непонятно, но решение придется принимать уже в этот день, причем незамедлительно.





Дева

Вам за что-то очень стыдно перед Вашей половинкой. За что – Вы не знаете и сами. Однако целый день Вас не будет покидать желание попросить у нее прощения. Так попросите! Вдруг ей действительно будет что Вам простить? В любом случае, ей будет приятно осознавать, что она Вам дорога.



Весы

Сегодня Вашего любимого человека будут обижать какие-то Ваши слова или действия, в которых Вы ничего обидного видеть не будете. Постарайтесь смириться с тем, что у него повышенная чувствительность, и сделать из этого соответствующие выводы.



Скорпион

Сегодня у Вас может появиться конкурент на право быть любимым и единственным для Вашей половинки. Это вовсе не обязательно должен быть привлекательный представитель противоположного пола — им вполне может оказаться какая-то техника, любимая работа или симпатичная зверюшка. С конкурентом, кстати, проще подружиться, чем враждовать.



Стрелец

Подходящий день для того, чтобы сделать что-то в первый раз. Например, первый раз поцеловать Вашего любимого человека или первый раз признаться ему в любви. Если Вы не сделаете это на сей раз, неизвестно, когда Вам ещё представится такая уникальная возможность.



Козерог

Козероги, сегодня крайне опасный день для ваших отношений. Есть вероятность того, что Ваш партнер может Вам изменить, причем с человеком, которого Вы хорошо знаете. Сможете ли Вы простить измену? В любом случае звезды советуют Вам не поддаваться панике — ведите себя спокойно и благородно.



Водолей

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто уговорить Вас на какой-то поступок, который с его точки зрения будет более чем правильным, естественным и логичным, а с Вашей — апофеозом безумства и нелогичности. Компромисса, увы, звезды тут не видят: придется делать выбор.









Рыбы

Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно сложно справиться с тем заданием, которое Вы ему поручили, поэтому он привлечет к его решению светлые головы со стороны. Если Вы принципиально не хотите, чтобы чужие люди были посвящены в ваши проблемы, это стоит оговорить прямо сейчас.

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