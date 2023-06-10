Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Гороскоп »

Гороскоп на сегодня, 11 июня 2023 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 11 июня 2023 года, для всех знаков зодиака

22:37, 10 июн 2023

Этот день складывается достаточно удачно для людей, не ставящих перед собой высоких целей, не стремящихся к расширению границ своих возможностей. Снижен творческий потенциал, поэтому возможны проблемы с самореализацией, недостаток интересных идей и трудности с воплощением в жизнь ранее возникших замыслов.



Не находят компромисса люди, придерживающиеся разных взглядов и убеждений. Ссоры возникают даже в том случае, когда разногласия носят отвлеченный характер и никак не влияют ни на общение, ни на совместную деятельность.

Овен
Значительная часть дня имеет негативную окраску. Он мог бы стать совершенно отвратительным, но вы этого не допустите – приложите усилия и исправите ситуацию к лучшему. Имейте в виду, что жизненной энергии вы сегодня расходуете гораздо больше, чем обычно. А все потому, что ею приходится подпитывать окружающих. Но вам тоже хватит.

Телец
Хотя влияние негативных тенденций порой дает о себе знать, вы добиваетесь успехов, причем значительных, благодаря не только своей настойчивости, но и умению завоевывать симпатии. Окружающие замечают ваше хорошее отношение и отвечают тем же, есть шанс найти новых друзей, не исключено и начало нового романа.

Близнецы
Этот день не назовешь простым. Он приносит проблемы, и весьма серьезные, в общении с людьми, которых вы уважаете и цените. Боясь накалить обстановку еще больше, вы воздерживаетесь от сколько-нибудь откровенных признаний, скрываете свои истинные намерения и желания. Это порождает путаницу и недопонимание.

Рак
У вас появится возможность добиться значительных успехов в работе. Этот день хорошо подходит для презентации ваших проектов, предложения каких-то нововведений; удачными будут собеседования, встречи с потенциальным работодателем.

Лев
Вы хорошо относитесь к людям, они отвечают вам тем же. Это очень благоприятный день для общения. Удается забыть о старых обидах, есть шанс наладить отношения с человеком, которого вы считали (ошибочно!) своим недоброжелателем. С любыми делами вы отлично справляетесь благодаря помощи близких людей.


Дева
Этот день обещает успехи представителям знака, занятым решением вопросов, связанных с недвижимостью. Заманчивые перспективы откроются перед Девами, занятыми в сфере услуг. День подходит для проведения встреч и переговоров с иностранными партнерами. Возможно также прибытие гостей издалека – покажите себя радушным хозяином, сегодня это очень важно.

Весы
От этого дня не стоит ожидать чего-то сногсшибательного и выдающегося: он неплох и приятен, но не более того. Можно начинать новые дела – только без всякой спешки, осторожно, уделяя внимание мелким деталям. Доверяйте, в первую очередь, собственной интуиции: то, что говорят другие, не всегда соответствует истине.

Скорпион
Никому не удастся обвести вас вокруг пальца: ваша интуиция очень остра, старых и новых знакомых вы буквально насквозь видите. Именно поэтому сегодня многие Скорпионы смогут провести своеобразную «ревизию» собственного окружения, прекратить отношения с людьми, которые раньше умело скрывали за маской показного дружелюбия свои отнюдь не лучшие чувства.

Стрелец
Эффективность работы будет зависеть только от вас: благоприятные обстоятельства дадут возможность добиться замечательных результатов. Главное – не предаваться лени и браться за дела, даже если перспектив пока не видно. Однако окружающие могут препятствовать вашим проектам, и только способность к аргументации и умение спокойно вести беседу помогут снизить их влияние.

Козерог
Хорошо проходят любые встречи, день подходит для проведения деловых переговоров и решения важных вопросов личного характера. Появляются идеи, реализация которых позволит вам упростить и собственную жизнь, и жизнь тех, кто вам дорог. Вашей фантазии можно позавидовать: благодаря ей вы превращаете заурядные вещи в произведения искусства.

Водолей
Возможен прогресс в делах, касающихся недвижимости: есть шанс удачно снять или выгодно купить квартиру. Можно приобретать земельные участки. Кроме того, события этого дня позволят вам значительно увеличить доходы. День подходит для собеседований, встреч с потенциальными партнерами и клиентами.



Рыбы
Успехи в работе значительны, не заметить их невозможно. Одно плохо: о ваших победах узнают не только друзья, но и недруги, которые просто из зависти могут немедленно начать делать вам гадости. С другой стороны, в этот день влияние позитивных тенденций настолько сильно, что всерьез навредить вам не может никто.

Читайте также:

Любовный гороскоп на сегодня, 11 июня 2023 года по знакам зодиака
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
Читайте также

Гороскоп на сегодня, 28 мая 2022 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 28 мая 2022 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 10 января 2023 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 10 января 2023 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 3 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 3 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 1 мая 2021 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 1 мая 2021 года, для всех знаков зодиака


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: