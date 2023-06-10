Гороскоп на сегодня, 11 июня 2023 года, для всех знаков зодиака

22:37, 10 июн 2023

Этот день складывается достаточно удачно для людей, не ставящих перед собой высоких целей, не стремящихся к расширению границ своих возможностей. Снижен творческий потенциал, поэтому возможны проблемы с самореализацией, недостаток интересных идей и трудности с воплощением в жизнь ранее возникших замыслов.







Не находят компромисса люди, придерживающиеся разных взглядов и убеждений. Ссоры возникают даже в том случае, когда разногласия носят отвлеченный характер и никак не влияют ни на общение, ни на совместную деятельность.



Овен

Значительная часть дня имеет негативную окраску. Он мог бы стать совершенно отвратительным, но вы этого не допустите – приложите усилия и исправите ситуацию к лучшему. Имейте в виду, что жизненной энергии вы сегодня расходуете гораздо больше, чем обычно. А все потому, что ею приходится подпитывать окружающих. Но вам тоже хватит.



Телец

Хотя влияние негативных тенденций порой дает о себе знать, вы добиваетесь успехов, причем значительных, благодаря не только своей настойчивости, но и умению завоевывать симпатии. Окружающие замечают ваше хорошее отношение и отвечают тем же, есть шанс найти новых друзей, не исключено и начало нового романа.



Близнецы

Этот день не назовешь простым. Он приносит проблемы, и весьма серьезные, в общении с людьми, которых вы уважаете и цените. Боясь накалить обстановку еще больше, вы воздерживаетесь от сколько-нибудь откровенных признаний, скрываете свои истинные намерения и желания. Это порождает путаницу и недопонимание.



Рак

У вас появится возможность добиться значительных успехов в работе. Этот день хорошо подходит для презентации ваших проектов, предложения каких-то нововведений; удачными будут собеседования, встречи с потенциальным работодателем.



Лев

Вы хорошо относитесь к людям, они отвечают вам тем же. Это очень благоприятный день для общения. Удается забыть о старых обидах, есть шанс наладить отношения с человеком, которого вы считали (ошибочно!) своим недоброжелателем. С любыми делами вы отлично справляетесь благодаря помощи близких людей.





Дева

Этот день обещает успехи представителям знака, занятым решением вопросов, связанных с недвижимостью. Заманчивые перспективы откроются перед Девами, занятыми в сфере услуг. День подходит для проведения встреч и переговоров с иностранными партнерами. Возможно также прибытие гостей издалека – покажите себя радушным хозяином, сегодня это очень важно.



Весы

От этого дня не стоит ожидать чего-то сногсшибательного и выдающегося: он неплох и приятен, но не более того. Можно начинать новые дела – только без всякой спешки, осторожно, уделяя внимание мелким деталям. Доверяйте, в первую очередь, собственной интуиции: то, что говорят другие, не всегда соответствует истине.



Скорпион

Никому не удастся обвести вас вокруг пальца: ваша интуиция очень остра, старых и новых знакомых вы буквально насквозь видите. Именно поэтому сегодня многие Скорпионы смогут провести своеобразную «ревизию» собственного окружения, прекратить отношения с людьми, которые раньше умело скрывали за маской показного дружелюбия свои отнюдь не лучшие чувства.



Стрелец

Эффективность работы будет зависеть только от вас: благоприятные обстоятельства дадут возможность добиться замечательных результатов. Главное – не предаваться лени и браться за дела, даже если перспектив пока не видно. Однако окружающие могут препятствовать вашим проектам, и только способность к аргументации и умение спокойно вести беседу помогут снизить их влияние.



Козерог

Хорошо проходят любые встречи, день подходит для проведения деловых переговоров и решения важных вопросов личного характера. Появляются идеи, реализация которых позволит вам упростить и собственную жизнь, и жизнь тех, кто вам дорог. Вашей фантазии можно позавидовать: благодаря ей вы превращаете заурядные вещи в произведения искусства.



Водолей

Возможен прогресс в делах, касающихся недвижимости: есть шанс удачно снять или выгодно купить квартиру. Можно приобретать земельные участки. Кроме того, события этого дня позволят вам значительно увеличить доходы. День подходит для собеседований, встреч с потенциальными партнерами и клиентами.









Рыбы

Успехи в работе значительны, не заметить их невозможно. Одно плохо: о ваших победах узнают не только друзья, но и недруги, которые просто из зависти могут немедленно начать делать вам гадости. С другой стороны, в этот день влияние позитивных тенденций настолько сильно, что всерьез навредить вам не может никто.

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