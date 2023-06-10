Любовный гороскоп на сегодня, 11 июня 2023 года по знакам зодиака

22:40, 10 июн 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 11 июня 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

Всякая физическая активность будет Вас нынче раздражать — горе тому, кто выразит настойчивое пожелание, чтобы Вы вынесли ведро, полили цветы или приготовили ужин. День подходит исключительно для мечтаний о прекрасном принце на белом коне или о наследнице королевской крови с золотыми косами и приданым.







Телец

Сегодня звезды рекомендуют Вам восхититься внешним видом Вашего любимого человека, даже если ничего особенно восхитительного Вы в нем находить и не будете. Постарайтесь, однако, сделать комплимент очень ярко, красочно и, главное, искренне, чтобы никто не заподозрил подвоха.



Близнецы

В этот день Вам будет довольно трудно выполнить обещание, которое Вы не так давно дали Вашему любимому человеку. Звезды советуют подробно объяснить ему причины столь досадной задержки. Это будет гораздо честнее и эффективнее, нежели придумывать что-то на ходу.



Рак

Самое время заняться спортом. Не воспринимайте физические упражнения как тоскливую необходимость, на самом деле они могут стать замечательной игрой для всей семьи. Особенно рекомендуется привлечь этому действу детей. Если же их у Вас пока нет или они слишком малы, привлекайте супруга. Есть подозрение, что варианты упражнений, которыми Вам довольно легко удастся его заинтересовать, долго придумывать не придется.



Лев

В этот день Вашему любимому человеку захочется вызвать Вас на откровенный разговор, независимо от того, насколько Вы к этому готовы морально и физически. Поэтому если Вы почувствуете, что философский вечер Вам не выдержать, признайтесь в этом сразу и без обиняков.





Дева

Сегодня Вашему любимому человеку не захочется долго с Вами общаться на какие бы то ни было темы. Обо всем по чуть-чуть – не более того. Поэтому постарайтесь как можно меньше углубляться в дебри той или иной дискуссии – не утомите Вашу половинку. Последствия могут оказаться печальными.



Весы

Сегодня у Вас не будет хватать времени на семью, личную жизнь и все, что касается Вашего душевного здоровья и равновесия. Постарайтесь все же хотя бы несколько часов на это найти, иначе в ближайшее время тратить появившиеся силы будет не на кого.



Скорпион

Не стесняйтесь сегодня все десять раз проверить и перепроверить. Шанс допустить ошибку в этот день весьма велик. В том числе рекомендуется тщательно обдумать каждое свое слово. Руки тоже стоит держать при себе. Что же касается возможных последствий неудачной шутки — они могут оказаться и вовсе катастрофическими. Будьте предельно осторожны.



Стрелец

Ваша личная жизнь сегодня будет, вероятно, ознаменована несколькими счастливыми событиями. Например, Вам может позвонить партнёр, который не связывался с Вами уже давно, а ведь Вы так по нему скучали! Звёзды советуют Вам встретиться с ним сегодня и провести несколько приятных часов вдали от уличной суеты.



Козерог

Сегодня Вам так и не удастся расстаться с телефоном. На протяжении целого дня Вам будут названивать и просить Вашего совета, участия, требовать внимания, да и просто болтать о пустяках. Не грубите в ответ, не напоминайте про свою занятость, не ворчите и не бурчите, даже если очень хочется. Однажды эти люди с радостью придут Вам на помощь.



Водолей

Сегодня постарайтесь не поддаться приступам черной меланхолии и не дать разочарованию завоевать Ваше сердце. Увы, с этими коварными врагами придется справляться в одиночку, ибо Вашему любимому человеку будет не до помощи Вам. У него и своих проблем будет предостаточно, в том числе и душевных.









Рыбы

Ваше счастье не за горами. Оно придет не сегодня, но уже в этот день Вы увидите его краешек, его кусочек, его свет, который будет обещать Вам множество всяческих благ впереди. Что ж, готовьте рамочку для фотографии, на которой будет совсем скоро запечатлена Ваша мечта.

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