Гороскоп на сегодня, 12 июня 2023 года, для всех знаков зодиака

23:08, 11 июн 2023

В начале дня могут появиться неожиданные новые задачи, проблемы, требующие решения. Однако этот период связан и с ростом жизненных сил. Многие проявляют чудеса упорства и настойчивости и добиваются своего даже в неблагоприятных обстоятельствах. Единомышленники объединяются, чтобы достичь общих целей, близким по духу людям оказывается нетрудно договориться обо всем.







Сложнее будет вторая половина дня. В это время чаще обычного возникают разногласия, а многие люди говорят друг другу то, о чем позже пожалеют. Даже гармоничные пары могут ссориться.



Овен

Первая половина дня принесет немало волнений и тревог, и причины их могут быть очень серьезными. Кажется, что абсолютно все идет не так, как вы ожидали, и планы приходится менять быстро, не считаясь с мнением окружающих.



Телец

Дел будет много, но ни одно из них не вызовет у вас неподдельного интереса. Вам придется буквально заставить себя сосредоточиться, чтобы довести до конца то, что было начато. Руководству не слишком нравится ваше отношение к работе; в ваш адрес звучит немало критики, но вы пропускаете ее мимо ушей.



Близнецы

Несмотря на отдельные неприятные неожиданности, день складывается удачно. К счастью, влияние позитивных тенденций довольно сильно, поэтому огорчения этого дня мимолетны, а вот радости – значительны и долгосрочны. Благодаря вашему обаянию удается решить те проблемы, с которыми вы раньше не могли справиться.



Рак

Деловая активность невысока, едва ли день ознаменуется профессиональными подвигами. Раки как будто надеются, что их работу сделает кто-то другой – но вероятность этого невелика. В расчетах возможны ошибки, которые станут причиной конфликтов с деловыми партнерами. Денежные поступления, на которые вы рассчитывали, заставляют себя ждать.



Лев

День складывается напряженно. Он приносит немало событий, которые на первый взгляд кажутся не связанными между собой, но все же имеют нечто общее. Не доверяйте первому впечатлению и не ожидайте слишком многого от окружающих: надежды могут быть обмануты, а на смену радужным перспективам придет разочарование.





Дева

Вам улыбается удача. Этот день как нельзя лучше подходит для реализации каких-то планов, касающихся работы и карьеры. У вас будет возможность не только опередить конкурентов, но и избавиться от тех деловых связей, которые в течение долгого времени мешали вам двигаться вперед. В середине дня возможны денежные поступления, в том числе – из какого-то совершенно нового источника.



Весы

Хорошее настроение сохранится даже в том случае, если дела отложатся или результат не полностью удовлетворит вас. Не начинайте новых проектов, однако если у вас присутствует интерес к моде, искусствам или путешествиям, то вы можете заняться этими сферами. Также может принести удовольствие изучение иностранных языков.



Скорпион

День порадует вас отличными новостями, касающимися работы. Без больших усилий вы добьетесь отличного результата, руководство оценит ваши заслуги, конкуренты останутся далеко позади. Возможно увеличение доходов, заключение выгодных сделок.



Стрелец

Первая половина дня будет трудной. Возможны неприятные ситуации на работе и дома, споры. Но влияние негативных тенденций не продлится долго, и вскоре вы найдете способ привести дела в порядок.



Козерог

Многие события этого дня вызывают у вас сильнейшее негодование, и, поскольку поделать ничего нельзя, вы погружаетесь в неприятные размышления, настроение портится. Очень трудно найти общий язык с окружающими, даже близких не на шутку пугают ваша угрюмость и пессимизм. Нежелательны светские развлечения, посещение многолюдных собраний.



Водолей

Повышена утомляемость; вы поступите мудро, если посвятите день отдыху, откажетесь от физической работы, отложите трудные дела. Возможно, вы не достигнете успеха, зато восстановите силы. Заодно удастся выбросить из головы какие-то старые проблемы – и их место сразу же займут новые блестящие идеи.









Рыбы

Начните день с планирования. Конечно, это не самое любимое ваше занятие, но сейчас без четко обозначенных целей и задач обойтись никак нельзя. Вас будут то и дело отвлекать, соблазнять и провоцировать. Единственный способ противостоять негативным тенденциям заключается в том, чтобы придерживаться избранной линии поведения.

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