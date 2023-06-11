Любовный гороскоп на сегодня, 12 июня 2023 года по знакам зодиака

23:15, 11 июн 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 12 июня 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

Сегодня Вам все время будет что-то мешать. В результате Вы можете опоздать на свидание или забыть выполнить просьбу, которую получили от любимого человека и клятвенно обещали обязательно выполнить. О последствиях можете догадаться сами. Не завести ли будильник?







Телец

Сегодня Ваше личное счастье каким-то образом будет связано с огнем. Возможно, Вы обожжетесь, и в лечении ожога Вам окажет помощь тот, кто навсегда западет в Ваше сердце, но более вероятно, что наиболее приятным для Вас будет вечер, проведенный перед камином. Или костром. Организовать потрудитесь сами.



Близнецы

Сегодня звезды рекомендуют Вам с Вашим любимым человеком обсудить какую-нибудь серьезную книгу, поговорить о философии, наконец — поиграть в шахматы. И мозги разомнете, и сблизитесь.



Рак

Замечательный день для совместного подведения итогов. Найдите сегодня час или два на то, чтобы сесть рядом уютно и обсудить, что сделано, что не сделано и что еще предстоит сделать или не сделать. Постарайтесь быть максимально честными и откровенными — это поможет сделать более правильные выводы.



Лев

Сегодня Вам не стоит доводить себя до предела. Если чувствуете, что вот-вот взорветесь, лучше остановитесь и переведите дух. В противном случае Вашему любимому человеку придется потом проходить курс психологической реабилитации.





Дева

Сегодня Вам очень захочется вернуть какой-то этап в вашей совместной жизни. То, что происходит с вами сейчас – неправильно и неестественно, то ли дело тогда… Впрочем, назад вернуться по реке жизни невозможно: слишком сильное у неё течение. Может быть, лучше найти что-то, что ждет вас впереди?



Весы

Сегодня Вашему любимому человеку будет очень не хватать Вашего общения. Вы же будете заняты какими-то другими делами, и у Вас не будет возможности разговаривать с ним столько, сколько ему необходимо. Поэтому будьте готовы к различного рода обидам и непониманию с его стороны.



Скорпион

Сегодня не стоит обижаться на Вашего любимого человека, даже если он будет делать вещи совершенно непозволительные. Его целью было доставить Вам удовольствие, заставить Вас улыбнуться и порадоваться, а значит, в основе его негативного поведения лежало благое намерение.



Стрелец

В этот день Ваше настроение будет целиком и полностью зависеть от погоды. И если за окном вдруг начнется дождь, и Вы будете грустить и хмуриться. Солнце, соответственно, вызовет обратную реакцию. Постарайтесь донести до Вашего любимого человека эту мысль — так ему проще будет с Вами общаться.



Козерог

Вы нынче можете узнать нечто важное, но инструкции по применению данной информации Вам никто не выдаст. Придется думать, как ею распорядиться, самому. Удачи!



Водолей

Сегодня Ваш любимый человек будет от Вас очень зависим во всем. Возможно, на карту будет в той или иной степени даже поставлена его жизнь, как бы пафосно это ни звучало. Постарайтесь отнестись к данному факту со всей ответственностью и сделать все от Вас зависящее.









Рыбы

Пусть этот день останется в Вашей памяти надолго! Даже если это самый обыкновенный день, не отличающийся от миллиона ему подобных. Когда-нибудь те времена, которые кажутся Вам сейчас серыми и рутинными, Вы и Ваш любимый человек будете вспоминать с радостью и ностальгией.

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