Гороскоп на сегодня, 13 июня 2023 года, для всех знаков зодиака

23:03, 12 июн 2023

Этот день характеризуется сильным влиянием негативных тенденций, а потому многим приносит неприятности. Эмоции зашкаливают; даже самые рассудительные люди сегодня не руководствуются логикой и здравым смыслом, а идут на поводу у своих капризов. Очень трудно правильно оценить опасность, поэтому лучше избегать любых начинаний, связанных с риском.







Крайне напряженно складываются личные отношения. Если есть возможность избежать тесного общения с неприятными людьми, следует поступить именно так. Вероятны конфликты из-за денег и имущества.



Овен

В этот день нежелательно заниматься важными делами в одиночку: скорее всего, вы быстро заскучаете и решите бросить начатое. А вот работая в команде единомышленников, вы не только ни на минуту не теряете энтузиазма, но и заражаете им окружающих. Появляется возможность обзавестись полезными профессиональными связями.



Телец

Этот день пройдет очень неплохо, если вы, во-первых, заранее составите план действий, а во-вторых, будете неукоснительно ему следовать. И пусть никто даже не пытается сбить вас с толку! К новому делу переходите, закончив старое – и никак иначе.



Близнецы

Удачный день с профессиональной точки зрения, вероятны денежные поступления. Начальство будет довольно вашей работой и по достоинству оценит то, с каким энтузиазмом вы выполняете свои обязанности. Это привлечет внимание коллег, однако будьте осторожны, поскольку не все придут в восторг оттого, что ваши дела пошли в гору. Не откровенничайте с теми, в чьем расположении не уверены, иначе можете стать объектом сплетен и пересудов.



Рак

Будьте осторожны в первой половине дня: это опасный и неблагоприятный для вас период. Очень сильны негативные эмоции, вам трудно им сопротивляться. Раздражение, гнев проявляются ярко и разрушительно, обрушиваются на головы ни в чем не повинных людей. К счастью, после полудня наберут силу позитивные тенденции, и все наладится.



Лев

Кажется, что все накопившиеся проблемы могут быть решены легко, по мановению волшебной палочки. Но это – лишь иллюзия. На деле же вам предстоит работать, работать и еще раз работать для получения желаемого. И чем раньше вы приступите к этому утомительному процессу, тем лучше будет результат.





Дева

Вашей решительности можно позавидовать. Благодаря ей вы справляетесь с делами, которые оказались не по плечу окружающим. День благоприятен для реализации новых идей. Очень кстати оказывается помощь друзей и вообще людей, которым вы небезразличны. Правда, порой вы склонны переоценивать свои возможности – но не настолько, чтобы возникли серьезные проблемы.



Весы

Чем этот день хорош, так это тем, что ничто не мешает вам действовать так, как вы считаете нужным. Звезды в ваши дела практически не вмешиваются (исключением является лишь поздний вечер), так что успехи, победы и достижения станут делом ваших собственных рук. Очень хороший день для учебы, поскольку ничто не мешает вам сосредоточиться на этом полезнейшем занятии.



Скорпион

День, как нельзя лучше подходящий для решения сложных проблем – как своих, так и чужих. Вы не смешиваете важное и второстепенное, всегда обращаете внимание на то, что этого заслуживает. Именно этим и определяется эффективность вашей деятельности. Вероятны денежные поступления.



Стрелец

Отличный день для общения в непринужденной обстановке. Вы получаете массу удовольствия от встреч со старыми друзьями и легко завязываете новые знакомства. Некоторые представители знака принимают оригинальные решения, удивляют окружающих экстравагантными поступками, а еще больше – тем, что все же достигают цели, хотя действуют крайне нестандартными методами.



Козерог

Сосредоточьтесь на важных делах, постарайтесь довести до конца наиболее значительные свои проекты. Отвлекаться на мелочи сегодня никак нельзя – как только вы хоть на минуту перестанете контролировать ситуацию, события примут неприятный оборот. Будьте разборчивы в деловых контактах, не доверяйте тем, кто обещает вам слишком много: от таких людей сегодня ничего хорошего ждать не приходится.



Водолей

Пока все вокруг переживают и суетятся, вы держите эмоции под контролем, поэтому они не мешают вам работать и решать важные задачи. Налаживаются отношения с руководством и сильными мира сего, есть шанс подняться по карьерной лестнице или просто укрепить свои профессиональные позиции.









Рыбы

Не будьте слишком доверчивы: сегодня ввести вас в заблуждение – пара пустяков, и мошенники всех мастей это отлично чувствуют. Кроме того, у многих представителей знака возникают подозрения, касающиеся любимого человека; лишены они оснований или нет, выяснится позже; к тому моменту вы изрядно намучаетесь сами и измучаете свою «половинку».

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