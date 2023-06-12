Любовный гороскоп на сегодня, 13 июня 2023 года по знакам зодиака

23:06, 12 июн 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 13 июня 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

Говорят, что в паре один любит, а другой лишь позволяет себя любить. Никто не берется утверждать абсолютную справедливость этой фразы для всех пар, но ее актуальность для Вас оспаривать не возьмутся даже звезды. Осталось только выяснить, кто же любит. Вы? Или Вас?



Телец

Сегодня благоприятный день для того, чтобы наладить отношения с родителями и другими родственниками Вашего любимого человека. Скорее всего, задача окажется не из простых, однако решить ее будет Вам по силам. Завтра сделать все то же самое будет уже куда сложнее.



Близнецы

Сегодня Вам не следует чересчур доверчиво относиться к людям в целом и к Вашему любимому человеку в частности. Мало ли что ему вздумается. И к тому, что сегодня будут писать в газетах, и к тому, что покажут по телевизору, тоже отнеситесь со здоровым скептицизмом.



Рак

Сегодня с Вашей души свалится какой-то камень, связанный с Вашей личной жизнью. Звезды советуют увесистый булыжник оттащить куда-нибудь подальше, чтобы не найти было. Больше он Вам никогда не понадобится, да и Вашим друзьям и знакомым такое сокровище вряд ли нужно.



Лев

Сегодня постарайтесь любым способом поднять настроение Вашему любимому человеку. Пусть это будет лишняя улыбка, маленький подарок или большой букет цветов — не так важно. Главное — Ваше внимание и желание помочь, они будут воистину бесценны и окажут действительно эффективное воздействие.



Дева

Сегодня Ваши желания будут превыше Ваших обязанностей, поэтому Вашему любимому человеку может не понравиться Ваше поведение и Ваша расстановка приоритетов, ибо делать Вы будете, как хочется, а не как должно. Что ж, бывает и такое. Придется ему с этим смириться.



Весы

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто понять, что Вы хотите сказать своими намёками или поведением. Поэтому постарайтесь максимально чётко, просто и ясно выражать Ваши мысли и желания, дабы ему не пришлось разгадывать ребусы и причинно-следственные связи.



Скорпион

Сегодня Ваш бывший любимый человек поможет Вам наладить отношения с нынешним: даст совет, морально поддержит или утешит в трудную минуту. Только не стоит слишком уж уповать на его помощь: ему, возможно, больно помогать Вам в столь деликатном деле, ибо его любовь к Вам ещё не прошла.



Стрелец

Сегодня Вас раз за разом будет подводить техника, что будет активно мешать Вашей личной жизни. Поэтому постарайтесь день спланировать так, чтобы минимально зависеть от этой предательницы, особенно в том, что касается отношений с Вашим любимым человеком.



Козерог

Вас ждет серия судьбоносных встреч, которые могут кардинально изменить Вашу личную жизнь, а могут и не затронуть ее никоим образом. Самое важное для Вас — это не пропустить их и адекватно реагировать, а остальное судьба решит за Вас.



Водолей

Сегодня Вашему любимому человеку не захочется вникать в причины стремительного изменения Вашего настроения, поэтому он будет просто жить и получать удовольствие от этой жизни, и уже Вам придется настраиваться на его лад. Впрочем, всегда приятно быть рядом с оптимистом.



Рыбы

Сегодня Ваш любимый человек захочет стать Вам еще ближе, и для этого попробует Вам помочь с решением какой-то Вашей душевной проблемы, поддержать в трудную минуту и вообще сделать для Вас что-то особенное. Если Вы хотите еще большего сближения, с радостью принимайте помощь.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram