Любовный гороскоп на сегодня, 15 июня 2023 года по знакам зодиака

23:29, 14 июн 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 15 июня 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

Сегодня Вам предстоит все делать очень быстро и оперативно, в том числе и объясняться с Вашим любимым человеком. Если у него возникли некие проблемы и он настроился на долгую беседу, придется ему удовлетвориться тем малым, что Вы сможете ему дать. Другого все равно не будет.







Телец

Сегодня вы будете с трудом понимать друг друга, хоть ваши переговоры и будут вестись на одном языке, понятном и Вам, и Вашему любимому человеку. Что ж, либо Вы выработаете какой-то новый способ общения, от безысходности, либо смиритесь с тем, что у Вас есть, и постараетесь переждать этот день.



Близнецы

В этот день для Вас главное – не забыть о той цели, к которой Вы идете вместе с Вашим любимым человеком. Велика опасность сбиться с намеченного курса и заблудиться в трех соснах, а потом и друг друга растерять. Будьте аккуратны, идите прямо и держитесь за руки.



Рак

Кто-то от большого ума может попытаться убедить Вас в том, что Ваше личное счастье — миф, Ваши отношения с любимым ненормальны, и вообще у вас все не как у людей. Гоните советчика прочь.



Лев

Сегодня в Вашей жизни может появиться человек, который безжалостно разрушит Ваши стереотипы о том, какими должны быть любовь и отношения между любящими людьми. Это не значит, что нужно бросать все и начинать жить по-новому, но задуматься все же стоит.





Дева

Сегодня Вам предстоит длительный забег за подарками для Ваших родных и близких мужчин. Ваш любимый человек может составить Вам компанию, благо он немного разбирается в пристрастиях сильного пола. Порой его консультации будут просто неоценимы для Вас.



Весы

Сегодня Вашему любимому человеку будет сложно сосредоточиться на том, что Вы ему говорите, и понять, что подразумеваете под тем или иным выражением. Избегайте цветистости в словах — оправдаться тем, что это была фигура речи, будет труднее, чем выразить свою мысль без затей, пусть и не шибко изящно.



Скорпион

Сегодня Вам стоит довериться Вашей интуиции и сделать все в полном соответствии с тем, что она Вам скажет, подскажет или укажет. Голос разума, конечно, тоже игнорировать не стоит, однако если он вдруг вступит в конфликт с интуицией, ей, как любой даме, стоит отдать предпочтение.



Стрелец

А ведь по сути вы знакомы не так давно, особенно в масштабах Вселенной. Однако сегодня у вас создастся полное ощущение того, что знаете вы друг друга всю жизнь и даже немного больше. И все это время вы были счастливы вместе, да и сейчас продолжаете быть самой счастливой парой в мире. Постарайтесь сохранить это чувство. Оно ведь приятное, правда?



Козерог

Сегодня Вас ждет неожиданная встреча, которая несколько пошатнет Ваши представления о правильности и стройности Вашей жизни. Вам захочется все обдумать, проанализировать и прийти к каким-то неожиданным и, возможно, нежелательным для Вас выводам. Отнеситесь к этому серьезно.



Водолей

Сегодня Вашему любимому человеку будет постоянно казаться, что Вы хотите его разыграть, причем иногда у него будет возникать полное ощущение того, что разыграть его Вы хотите как-то очень обидно. Постарайтесь его как-то в этом разубедить, иначе результат может получиться грустным.









Рыбы

Если сегодня Вам трудно будет объяснить что-либо Вашему любимому человеку словами, попробуйте сделать то же самое с помощью песни. Пусть мелодия создаст нужное настроение, а слова дополнят мысль, сделают ее более совершенной и завершенной. Может быть, так ему станет понятнее?

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