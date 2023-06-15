Гороскоп на сегодня, 16 июня 2023 года, для всех знаков зодиака

22:56, 15 июн 2023

Удачными будут дела, касающиеся открытия своего дела или бизнеса. Можно совершать валютные операции: обмен или продажу, играть на бирже, вступать в довольно серьезные соревнования. Успех придет к тем, кто ведет борьбу с конкурентами, даже жесткими методами. Главное – умение быстро действовать и гибко принимать решения.







Лучше сегодня не начинать ответственные поездки и длительные путешествия. Но это благоприятное время для начала лечения и хирургических операций. Вполне возможно, что некоторым придется побыть в отдалении от близких.



Овен

Подходящий день для общения с близкими, урегулирования возникших в последнее время разногласий. Удается найти общий язык даже с теми, с кем вы недавно увлеченно ссорились. Приятно, что сохранение мира в семье не требует от вас ни жертв, ни даже сколько-нибудь значительных уступок.



Телец

Спокойный и довольно удачный день, когда успехи прямо пропорциональны приложенным стараниям. Вы эффективно работаете самостоятельно, но несколько теряетесь, когда оказываетесь в кругу единомышленников: вам хочется лидировать, но при этом не брать на себя ответственность, окружающие же отводят вам совсем иную роль.



Близнецы

Стоит использовать этот день для того, чтобы довести до конца все начатые дела – позже сосредоточиться на них будет трудно. Старайтесь действовать последовательно, переключайтесь с одного на другое без спешки, не ленитесь проводить промежуточные итоги и анализировать ошибки.



Рак

Звезды сменили гнев на милость и сегодня готовы побаловать вас разнообразными удачами, большими и маленькими радостями. Ваша задача проста: не упускайте из виду открывающиеся возможности и начинайте действовать как можно раньше. Во второй половине дня вы можете получить предложение, которое изменит вашу жизнь.



Лев

Перед вами в этот день откроется несколько интересных возможностей, и главная трудность будет состоять в том, чтобы выбрать одну из них. Главное – не размышлять слишком долго, есть опасность остаться ни с чем. Вероятны интересные встречи, возможно получение заманчивых деловых предложений.





Дева

Вашей силе воли можно позавидовать. Благодаря ей вы преодолеваете непреодолимое, решаете неразрешимое, добиваетесь невозможного. Окружающие напрасно пытаются сравняться с вами: им просто не по силам придерживаться вашего ритма. Если вы готовы набраться терпения и смириться с тем, что награда не будет получена немедленно, то сможете в это день заложить фундамент будущих успехов.



Весы

День кажется прекрасным – но это впечатление, увы, ошибочно. Проблемы могут возникнуть неожиданно и неприятно удивить вас своей серьезностью. Кроме того, вы недооцениваете разногласия, которые возникают в этот день между вами и вашими близкими: причина их лежит гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд.



Скорпион

Крайне противоречивый день. Развитие событий зависит от того, удастся ли вам выбрать правильный путь. Прислушивайтесь к интуиции: она гораздо точнее, чем окружающие, подскажет вам, как и когда следует действовать. В этот день хорошо делиться с близкими какой-то важной информацией, участвовать в просветительских и образовательных акциях.



Стрелец

Старайтесь быть на виду: внимание к вашей нескромной персоне – это та самая моральная поддержка, в которой вы сегодня очень нуждаетесь. Вас есть за что похвалить, и люди, готовые сказать пару-тройку добрых слов, непременно найдутся.



Козерог

Удача улыбается вам, вероятен значительный прогресс в том деле, которое сейчас представляется вам особенно важным. Удается получить ответы на интересующие вас вопросы, касающиеся карьеры и профессиональной самореализации; вы располагаете всей необходимой информацией, чтобы начать строить планы на будущее.



Водолей

Противоречивый и неровный день. Вам не нравится то, что происходит, но вы позволяете окружающим убедить вас, что все к лучшему. Однако интуиция подсказывает, что это не так – и ей можно и нужно верить. Пока у вас есть возможность изменить ход событий, позже придется смириться.









Рыбы

Вами очень легко манипулировать – это делают буквально все, кому не лень. Интуиция, долгое время подсказывавшая вам, с кем не стоит иметь дела, сегодня молчит, поэтому вы рискуете стать жертвой мошенников, довериться какой-то сомнительной особе. Возможны финансовые потери.

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