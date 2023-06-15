Любовный гороскоп на сегодня, 16 июня 2023 года по знакам зодиака

22:59, 15 июн 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 16 июня 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

Сегодня у Вас может создаться впечатление, что Ваш любимый человек поддразнивает Вас, провоцирует на что-то, пытается добиться от Вас какой-то определенной реакции. Если Вы точно знаете, какой именно, выдайте ему ее: пусть человеку приятно будет. Если же нет, постарайтесь угадать.







Телец

Сегодня для Вас очень важно наладить дружеские, приятельские или деловые отношения с близкими людьми Вашего любимого человека. Для него будет чрезвычайно важным тот факт, что небезразличные ему люди близки и Вам хотя бы в какой-то степени, и что Вы близки им.



Близнецы

Легкая измена или игра в измену пойдет лишь на пользу вашим отношениям. Звезды советуют сегодня несколько больше, чем обычно, говорить об особе противоположного пола и вовлекать в обсуждение Вашего любимого человека. Главное не переборщить.



Рак

Самое страшное, что может с Вами сегодня случиться — это то, что Вы подведете Вашего любимого человека тогда, когда Ваша помощь будет ему особенно нужна. Но это случится только в том случае, если выВ решите так поступать сознательно. Поэтому немного внимания и терпения — и Вы будете довольны собой и своей незаменимостью в жизни Вашей половинки.



Лев

Сегодня Вам стоит оказать Вашей половинке посильную помощь. Почистите картошку или подметите опилки после строгания очередной дощечки. Его похвала и радость будут неизбежными последствиями подобной Вашей инициативы, поэтому затраченные усилия будут того стоить без сомнения.





Дева

Сегодня крайне опасный день для ваших отношений. Есть вероятность того, что Ваш партнер может Вам изменить, причем с человеком, которого Вы хорошо знаете. Сможете ли Вы простить измену? В любом случае звезды советуют Вам не поддаваться панике — ведите себя спокойно и благородно.



Весы

Вашему любимому человеку не захочется расставаться с Вами ни на секунду, поэтому, по возможности, делайте в этот день все вместе, не разлучайтесь и не отходите от Вашей половинки ни на шаг. В конце концов, вы единое целое, даже более единое, нежели сиамские близнецы.



Скорпион

Сегодня не забудьте отоспаться перед предстоящей ночью — она окажется действительно богатой на любовные приключения и сильные впечатления. Ваши сердце и душа рискуют очень устать, поэтому дайте им предварительный заряд сил, чтобы они выдержали все от начала и до конца.



Стрелец

Как получится с уроками в этот день, звездам не известно, а вот перемены точно будут. Небольшие и незначительные, но все же. И в личной жизни в том числе. Впрочем, перемены — не измены, хоть слова и однокоренные, и это не может не радовать. Не бойтесь, ничего страшного высшими силами на сегодня не запланировано!



Козерог

Вы всегда настолько внимательны и предупредительны с Вашим любимым человеком, что он, вполне возможно, принимает это как должное. Если Вас не устраивает такое положение вещей, попробуйте в этот день лишить Вашу половинку тех или иных привилегий. Авось что-то в ее поведении тогда и изменится.



Водолей

Звезды Вам сегодня не советуют по пустякам нагнетать обстановку в семье. Даже если Ваш благоверный пришел с работы, будучи нетрезвым, разберитесь, что к чему, только спокойно, без лишнего шума и битья посуды. Вероятно, у него был повод. Советуем Вам раздеть его и мирно уложить спать.









Рыбы

Поменьше думайте — нынче это может привести к весьма печальным последствиям, так как думать Вы будете в основном жуткие глупости. Самой популярной мыслью обещает быть классическое «меня никто не любит», следом за нею — всевозможные вариации на тему измены.

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