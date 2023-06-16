Гороскоп на сегодня, 17 июня 2023 года, для всех знаков зодиака

22:56, 16 июн 2023

Этот день будет удачным для тех, кто не боится совершать поступки, выходящие за рамки привычного и обыденного. Разумеется, это не значит, что сегодня абсолютно всем необходимо сделать нечто выдающееся, но отказаться от рутинного сценария, пусть даже в мелочи, стоит. День благоприятен для смены гардероба, экспериментов с имиджем, разнообразных творческих занятий.







Хорошо отправляться в поездки, еще лучше — если они будут романтическими. Для многих этот день ознаменуется какой-то долгожданной встречей, но далеко не всем удастся в полной мере использовать благоприятное стечение обстоятельств.



Овен

Деловая активность несколько ниже, чем обычно, вы работаете медленно и не так плодотворно, как в другие дни. Коллеги, руководство, партнеры пытаются вдохновить или хотя бы поторопить вас, но вызывают у вас только раздражение. Вы то и дело провоцируете конфликты, но сами же и урегулируете их раньше, чем они принимают серьезный характер.



Телец

Нелегко поладить с новыми знакомыми, возможны ссоры с людьми, характер которых вы пока не успели как следует изучить. Лучше сталкиваются отношения с близкими людьми: вы снисходительно относитесь к слабостям друг друга, не ссоритесь из-за пустяков. Не бойтесь отстаивать собственное мнение, поступать так, как считаете нужным, даже если окружающие этого не одобряют.



Близнецы

День не лишен трудностей, но все же не так уж плох. Он хорошо подходит для коммерческой деятельности, заключения сделок, а также любой работы, основная цель которой – получение денег. Есть шанс найти людей, которые захотят вложить свои деньги в какое-то важное для вас дело, любое сотрудничество, начинающееся в этот день, будет взаимовыгодным.



Рак

Непростой день. Недоразумения возникают чаще обычного, к тому же вы допускаете ошибки из-за собственной невнимательности. Могут возникать серьезные разногласия на работе: вы стараетесь все делать по-своему, что бы ни думали об этом окружающие. Многие Раки пропускают мимо ушей хорошие советы, нарушают общепринятые правила, чем навлекают на себя гнев сильных мира сего.



Лев

Для начала важных дел день не подходит, в остальном же он вполне благоприятен. Можно довести до конца что-то начатое ранее, навести порядок на работе и дома. Очень хорошо этот день подходит для составления разнообразных списков: дел, которые необходимо сделать, книг, которые вы собираетесь прочитать, покупок и так далее.





Дева

Поверив в свои силы, вы возьметесь за дело, которое откроет перед вами новые перспективы и горизонты. На первом этапе трудностей не возникнет, и вот тут очень важно не потерять серьезный настрой, поскольку в дальнейшем придется нелегко. Впрочем, любители после первой же победы почивать на лаврах неплохо проведут время – да вот только для них первая победа станет единственной.



Весы

Очень много времени отнимают семейные дела и решение мелких бытовых проблем. Вы предпочли бы что-нибудь более приятное, важное и значительное, но выбор, к сожалению, невелик – приходится довольствоваться рутиной. Могут возникнуть трудности в общении с близкими людьми, таланты и достижения которых вы сегодня склонны недооценивать.



Скорпион

Важный день, события которого будут иметь долгосрочные последствия. Решения, которые вы принимаете, верны, хотя не всегда удается объяснить, что заставило вас принять их. Многие Скорпионы решаются, наконец, на кардинальные перемены в жизни, совершают поступки, к которым долго морально готовились.



Стрелец

Подходящий день для решения профессиональных проблем. Вам удастся заручиться поддержкой влиятельных людей и реализовать смелые планы. Появляются новые планы, а также полезные связи. Есть шанс одержать верх над человеком, которого вы считаете своим главным недоброжелателем.



Козерог

Хорошо все, что коснется деловой активности: можно начинать новые проекты, подписывать договора и контракты, знакомиться с партнерами, заключать торговые сделки. Очень хорошо пойдут дела, связанные с письмами и служебными документами, обучением и приобретением знаний.



Водолей

Важный день. Вы должны быть осторожны: есть опасность совершить ошибку, которая будет иметь долгосрочные и крайне неприятные последствия. Трудно найти общий язык с женщинами, к тому же они часто вводят вас в заблуждение, злоупотребляют вашей доверчивостью, а порой и просто лгут. Возможны финансовые потери, неудачные покупки. Заключать сделки нежелательно.









Рыбы

День обещает быть спокойным и размеренным, а потому прекрасно подойдет для того, чтобы провести его в семейной обстановке. Причем совсем необязательно сидеть дома, можно устроить пикник на природе, отправившись к водоему. Организационные хлопоты принесут радость, и Рыбы смогут организовать такой отдых, который порадует всех членов семьи.

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