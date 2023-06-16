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Любовный гороскоп на сегодня, 17 июня 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 17 июня 2023 года по знакам зодиака

22:59, 16 июн 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 17 июня 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен
Сегодня Вашему любимому человеку будет очень хотеться прижать Вас к себе как можно крепче, чтобы убедиться в том, что Вы живой и настоящий человек, а не плод его богатого воображения. Не сопротивляйтесь и не уворачивайтесь, иначе можете так и остаться для него фантомом на веки вечные.



Телец
Сегодня Вашему любимому человеку не придется все напоминать Вам по несколько раз. Скорее наоборот — Вы будете подрабатывать на полставки его органайзером, подсказывая, что делать дальше и что еще нужно не забыть. Главное, делайте это естественно и органично, чтобы не обидеть и не унизить Вашу половинку.

Близнецы
Звезды утверждают, что нынче Ваш бюджет уменьшится на величину стоимости достаточно дорогой и очень личной вещи. Столь личной, что даже Ваша половинка узнает о ней отнюдь не сразу. Впрочем, не беспокойтесь. Даже если и узнает, ничего плохого не случится — Вас поймут.

Рак
Что бы между вами сегодня ни произошло, оно лишь еще больше сблизит вас. А значит, вам любые неприятности и препятствия в жизни нипочем, пока вы вместе. Так, один прутик сломать просто, а целую их связку – практически невозможно. Ваш тандем – та самая связка прутиков. Во всяком случае, в этот день.

Лев
Ну что же Вы медлите с решительным шагом?! Хватит тянуть волынку. Сегодня самый подходящий день для того, чтобы сделать то, к чему Вы так давно готовились, будь то предложение руки и сердца, разговор о продаже квартиры или фраза «Нам пора расстаться». Сегодня или никогда!


Дева
Сегодня Ваш любимый человек заговорит с Вами на некую довольно серьезную тему, причем настолько серьезную, что Вы и сами удивитесь: Вы от него таких слов не ожидали. Придется вам вместе разбираться с проблемой, обсуждать и что-то решать. Скорее всего, все окончится более чем успешно.

Весы
Ваша половинка волнуется за Вас, даже если это не заметно со стороны. Поэтому постарайтесь лишний раз не нарушать ее хрупкую нервную организацию и подробно отчитывайтесь о каждом своем шаге и решении. Благодаря этому она почувствует, что Вы ей доверяете и Вам не все равно, что она чувствует.

Скорпион
Сегодня у Вашего любимого человека могут приключиться проблемы на работе или в учебе, причем не только в области профессиональной деятельности, но и в отношениях с коллегами, однокурсниками или одноклассниками. В Ваших силах несколько снизить напряженность.

Стрелец
Сегодня Вы поймете, что Вы с Вашим любимым человеком – единое целое, которое нельзя разделить, даже если очень постараться. Только вот стараться все же не стоит, иначе неожиданно может и получиться – разные чудеса в мире происходят. Такое Вам, пожалуй, будет ни к чему.

Козерог
Сегодня Вам не стоит чересчур сильно задумываться о том, что Вас ждет с Вашим любимым человеком в далеком будущем, да и в ближайшем тоже. Живите сегодняшним днем, плывите по течению и получайте истинное наслаждение от того, как Вас покачивают волны реки жизни.

Водолей
Лучший вид домашней деятельности у Водолеев в этот день — мытье окон и пола. Почему у Вас в квартире стало так мрачно и нет уж былых ярких красок и светлых бликов? Это легко понять — Ваши окна перестали пропускать солнечный свет. Звезды также советуют Вам привлечь к работе детей, желательно высоких, если таковые у Вас имеются.



Рыбы
Сегодня Вам будет непросто принять Вашего любимого человека таким, как он есть. Захочется его переделать, подкорректировать и подретушировать – в общем, изменить в соответствии с Вашими собственными представлениями о прекрасном. Постарайтесь, однако, унять в себе эти созидательные (или разрушительные) порывы: до добра они не доведут.

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Гороскоп на сегодня, 17 июня 2023 года, для всех знаков зодиака
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Автор: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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