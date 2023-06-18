Гороскоп на сегодня, 18 июня 2023 года, для всех знаков зодиака

00:11, 18 июн 2023

День благоприятен для общения, особенно хорошо проходят встречи в неформальной обстановке. Интуиция подсказывает, как лучше себя вести и что говорить. Удается произвести благоприятное впечатление на новых знакомых, и часто это оказывается полезным с точки зрения деловых отношений, развития карьеры.







Стоит быть осторожнее в финансовых делах, избегать незапланированных покупок и расходов. Возможны бытовые проблемы; чаще обычного выходит из строя техника, не исключены какие-то неприятные происшествия дома.



Овен

Благоприятный день для тех, чьи основные интересы лежат в области семьи и отношений с любимым человеком. Сосредоточиться на работе может быть трудно, зато для общения с близкими людьми этот день чрезвычайно благоприятен. Вы легко находите с ними общий язык и избегаете любых разногласий.



Телец

День нельзя назвать выдающимся, но он вполне хорош. Сегодня вам удастся довести до конца ранее начатое дело, получить окончательный ответ на вопросы, которые давно вас беспокоят. С новыми проектами не торопитесь: для их полноценной реализации вам потребуется помощь влиятельного человека, а поступит она несколько позже.



Близнецы

В этот день представителям знака будет нелегко сохранить душевное равновесие: достаточно любой мелочи, чтобы они потеряли терпение, стали раздражительными или впали в отчаяние. Для новых начинаний момент сейчас не самый подходящий, поскольку Близнецам крайне трудно правильно оценить свои силы и возможности; велик соблазн взяться за дело, которое окажется не по зубам.



Рак

Даже если трудности возникают, вы не теряете уверенности в успехе начатых дел, и правильно делаете – звезды сегодня поддерживают вас во всем. Удается наладить деловые отношения с людьми, которые могут помочь в реализации ваших замыслов. Не исключены и романтические увлечения, однако они едва ли будут серьезными.



Лев

День довольно неудачный, особенно для тех, кто строил большие планы и собирался заняться чем-то необычным и новым. Лучше сосредоточиться на текущих делах (или на тех, до которых в течение недели не доходили руки), навести порядок дома, совершить какую-то небольшую поездку, которая развлечет вас и ваших близких.





Дева

Составьте план действий и старайтесь придерживаться его даже в мелочах, в противном случае возникнут суета и неразбериха, и труды ваши пропадут даром. Кто-то постарается распространить ложную информацию о вас, важно вовремя ее опровергнуть. Девы склонны интересоваться в первую очередь собой, а не окружающими, многие будут этим недовольны.



Весы

Подходящий день для обсуждения важных вопросов, в том числе – с людьми, не разделяющими вашей точки зрения. Удастся не только переубедить оппонентов, но и сделать их союзниками, по крайней мере, на ближайшее время. Ярко проявляются лидерские качества, вы без труда подчиняете людей своей воле, но не злоупотребляете этим. Легко завязываются новые знакомства.



Скорпион

Вы настроены романтически, и это неспроста. Представителей знака ждут увлекательные любовные приключения. Тем, кто вступает в брак, звезды обещают долгий и счастливый союз. Первая половина дня может потребовать от вас важных решений, в той или иной степени связанных с личной жизнью.



Стрелец

Вам предстоит своего рода праздник непослушания: в течение всего дня следует поступать совсем не так, как подсказывает интуиция; даже сны нужно истолковывать с точностью до наоборот. Ваш трудовой энтузиазм весьма высок, но он профессиональных подвигов стоит воздержаться: в запале вы рискуете наделать ошибок, исправлять которые придется в одиночку.



Козерог

День проходит не так легко, как хотелось бы. Трудности возникают там, где вы не ожидали подвоха, а времени на решение проблем звезды вам оставляют совсем немного. Возможны разногласия с близкими людьми, союзниками, на которых вы привыкли полагаться. Будьте внимательны во второй половине дня: в это время особенно велика опасность быть втянутым в какую-то сомнительную аферу.



Водолей

Подходящий день для налаживания деловых отношений, укрепления профессиональных позиций. Нужные знакомства можно завязать на светских мероприятиях, посещением которых лучше не пренебрегать. Не бойтесь использовать свое личное обаяние в деловых целях.









Рыбы

Приятный интересный день, связанный с появлением оригинальных идей, которые вам вскоре удастся реализовать при помощи старых друзей. Возрастает интерес к искусству, Рыбы с удовольствием посещают театры, художественные галереи, концертные залы. Многие представители знака обнаруживают у себя неожиданные таланты.

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