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Любовный гороскоп на сегодня, 18 июня 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 18 июня 2023 года по знакам зодиака

00:14, 18 июн 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 18 июня 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен
Все сегодня будут с Вами вежливы и официальны. В этом можно найти своеобразную прелесть — в конце концов, нельзя же флиртовать безостановочно. Но если Вы настоящий мастер, Вы сможете попробовать растопить и не такой лед, коли появится охота.



Телец
Сегодня Вашему любимому человеку будет жизненно необходимо почувствовать, что он Вам действительно дорог и нужен. Может быть, Вам стоит даже несколько гипертрофировать Вашу к нему любовь, дабы его ни на секунду не посещали сомнения по поводу ее наличия.

Близнецы
Сегодня Ваши шансы «заразить» любимого человека любовью к чему-то, что дорого Вам, велики как никогда. Почему-то именно в этот день он окажется особенно восприимчивым к Вашим восторженным увещеваниям, что не так уж и плохо: общие интересы имеют важное свойство сближать и без того близких людей.

Рак
В этот день Вам не стоит торопиться с принятием какого бы то ни было решения. Оно рано или поздно настигнет Вас само. А Вам сейчас важно определиться с тем, чего же Вы хотите от жизни в целом. Тогда и личная жизнь встанет на свое законное место, без какого бы то ни было Вашего участия в этом процессе.

Лев
Ваш любимый человек сегодня будет крайне безответственен. Даже если он дал Вам честное слово что-то сделать – не сделает, даже и надейтесь. Причем в этом не будет ни грамма злого умысла: одна сплошная рассеянность и забывчивость. Придется взвалить все заботы на свои плечи.


Дева
Сегодня Ваш любимый человек будет постоянно присутствовать с Вами рядом, когда Вы будете заниматься своими делами, но его присутствие нисколько Вас не смутит. Наоборот, оно позволит Вам почувствовать себя очень надежно, уютно и защищенно.

Весы
Сегодня Ваш любимый человек будет над Вами подшучивать, причем довольно-таки обидно. Придется Вам либо терпеть это, либо получать от этого удовольствие, либо честно ему признаться в том, что Вам такое обращение не по нраву. В любом случае, ситуацию до предела лучше не доводить.

Скорпион
В этот день звезды категорически запрещают Вам стесняться. Увидев самого привлекательного представителя противоположного пола, смело подходите к нему знакомиться. Главное для Вас – каждую минуту помнить о том, что Вы единственный и неповторимый. Пусть сегодня об этом узнает еще один человек.

Стрелец
Замечательный день для совместных поездок и путешествий. Причем желательно, чтобы эти путешествия были не за хлебом в магазин напротив, а куда-нибудь за город, на природу. Устройте себе небольшое приключение: автомобильное, велосипедное или поездное.

Козерог
В этот день Вам может повезти в знакомствах в слепую. Проще всего, конечно, воспользоваться услугами Интернета. Найдите любой сайт знакомств или постучитесь в любую ICQ на Ваш выбор. И, вполне возможно, Вам ответит тот человек, которого Вы так давно искали. Ну или просто поболтаете приятно.

Водолей
В этот день только номер телефона Вашего любимого человека поможет Вам разобраться в Ваших чувствах. Сложите его с Вашим собственным и попытайтесь разделить полученную сумму на какое-либо число, кроме самого себя и единицы. Чем больше делителей для числа найдется, тем больше у Вас шансов на то, чтобы стать действительно идеальной парой.



Рыбы
День чреват потерей чего-то мелкого, но весьма дорогого Вашему сердцу, равно как и сердцу Вашего супруга(супруги). Постарайтесь не посеять обручальное кольцо — считается, что это не самая лучшая примета. И проследите за здоровьем домашних питомцев: хомячков, попугайчиков, рыбок. Может, кто-то из них неважно себя чувствует?

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Гороскоп на сегодня, 18 июня 2023 года, для всех знаков зодиака
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Автор: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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