Гороскоп на сегодня, 19 июня 2023 года, для всех знаков зодиака

22:37, 18 июн 2023

Это благоприятный день для всех, кто занят серьезными, ответственными и сложными делами. Не нужно бояться больших перемен: если вы хорошо отдаете себе отчет в том, что и почему происходит, все события пойдут вам на пользу. Этот день ознаменуется удачными интригами, успешными рискованными авантюрами. Тем, кто не решается внести нечто подобное в профессиональную сферу, стоит быть смелее в личной жизни.







День подходит для общения с молодыми людьми: их оптимизм и жизнерадостность заразительны. Труднее всего поладить с теми, кто с возрастом обрел не только опыт, но и консервативный взгляд на вещи.



Овен

Этот день лучше и проще предыдущего. Яснее становятся цели, да и достичь их оказывается легче, чем вы думали. Этот день неплохо подходит для деловых встреч, потому что вам удается найти золотую середину между настойчивостью и уступчивостью, склонить партнеров на свою сторону, не прибегая к слишком сильному давлению.



Телец

Благодаря своей природной тактичности и деликатности вы не только избегаете конфликтов с окружающими, но и помогаете помириться тем, кто был в ссоре. Этот день хорошо подходит и для проведения деловых переговоров, и для решения каких-то вопросов личного характера. Тельцы имеют все шансы преуспеть в общественно-полезной деятельности.



Близнецы

Благоприятный день для того, чтобы обратиться к начальству и попросить, о чем хотите. Пускайте в ход свои главные козыри — обаяние и общительность, ведь вы можете преподнести привлекательно любую идею, в особенности ту, которая воодушевляет вас самих. Однако не будьте слишком легкомысленны, продемонстрируйте серьезность, ответственность и терпеливость.



Рак

В такой день хорошо отправляться в дорогу, расставаться с тем, что наскучило, менять обстановку. Новые знакомства тоже кстати – люди, которых вы встречаете, расширяют ваши горизонты, помогают увидеть возможности, ранее вами не замеченные. Что угнетает, так это необходимость заниматься скучными привычными делами; если у вас есть возможность перепоручить их кому-то другому, сделайте это немедленно.



Лев

В этот день вам предстоит сделать нелегкий выбор. Поначалу вы растеряетесь, но чуть позже поймете, как следует действовать – и дальнейшее развитие событий покажет, что вы были совершенно правы. Планы, которые вы строили раньше, придется скорректировать, но едва ли вас это огорчит.





Дева

Если вы будете достаточно усердны, то за этот день переделаете массу интересных и сложных дел. Не раз вам представится возможность блеснуть своими профессиональными качествами, показать, что вы достойны повышения по службе. Поступают интересные деловые предложения; особенно внимательно рассмотрите те из них, которые не связаны с кардинальной сменой сферы деятельности, а подразумевают продолжение движения в ранее выбранном вами русле.



Весы

Понадобится весь такт и дипломатичность, чтобы уйти от споров и выяснения отношений. Сложнее, чем обычно, добиться понимания от окружающих, никакие доводы не будут приниматься, и это может спровоцировать конфликт.



Скорпион

Вы ясно увидите свою цель, и, стремясь к ней, не захотите остановиться и подумать, как проще и быстрее ее достигнуть. Скорпионы будут действовать так твердо и решительно, что окружающие начнут их немного побаиваться. Даже близким людям захочется немного отстраниться, чтобы не испытать на себе гнев или недовольство.



Стрелец

Вам нелегко правильно оценить происходящее, все запуталось и переплелось, теперь нужно долго и терпеливо разбираться, что к чему. Избегайте неоднозначных ситуаций, старайтесь максимально быстро и точно расставить акценты. Нельзя идти на поводу у эмоций, ни своих, ни чужих. Все ваши поступки должны иметь четкую, рациональную, логически объяснимую мотивацию, только так вы добьетесь цели.



Козерог

День не самый легкий, однако плодотворный и интересный. Можно рассчитывать на успех практически в любых делах, за которые вы беретесь. Не упустите шанс повысить свой профессиональный уровень, расширить кругозор, а также в очередной раз подтвердить репутацию человека знающего свое дело. Благодаря выдержке и настойчивости вы одерживаете верх над конкурентами.



Водолей

Многие ваши проблемы будут решены благодаря своевременному вмешательству доброжелательно настроенных женщин. От представительниц прекрасного пола поступают интересные деловые предложения; начинающееся сотрудничество будет плодотворным. Не исключен карьерный рост.









Рыбы

Благоприятный день для учебы, повышения квалификации, работы над собой. Интеллектуальный потенциал высок, вы оставляете далеко позади людей, с которыми раньше даже не решались соперничать. Вы находите неожиданный способ решения профессиональных проблем, удивляете своих коллег и партнеров деловитостью, энтузиазмом, изобретательностью.

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