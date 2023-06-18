Любовный гороскоп на сегодня, 19 июня 2023 года по знакам зодиака

22:40, 18 июн 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 19 июня 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

В этот день Ваш любимый человек не будет отвлекать Вас от дел, что Вас будет несколько расстраивать. Вы настолько привыкли часть Вашего рабочего времени уделять ему, что когда вдруг оказалось, что его рядом нет, Вы понятия не имеете, куда день образовавшееся свободное время.







Телец

Даже если все сговорятся сегодня Вас обижать, оскорблять и травить – ничего у них не получится. Вашей непробиваемости могли бы позавидовать лучшие танки современности. Впрочем, игнорируя нападки ваших близких и в первую очередь вашей половинки, вы рискуете их обидеть своим невниманием. Поэтому два-три раза демонстративно выказать неудовольствие стоит.



Близнецы

Сегодня Вас будут удивлять бесконечные совпадения, которые буквально заполонят Вашу жизнь и, кстати, сыграют решающую роль в ее любовном аспекте. Постарайтесь приглядеться к подобным «подаркам» судьбы повнимательнее, дабы они не стали роковыми для ваших отношений.



Рак

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто поверить в Ваши аргументы и доводы, какими бы доходчивыми они ни были. Придется сделать их еще более убедительными, или же просто начать доказывать их верность на деле.



Лев

Сегодня звезды не рекомендуют злоупотреблять алкоголем, особенно в присутствии Вашего любимого человека, независимо от его поведения. В случае малейшей Вашей нетрезвости Вы утратите способность адекватно реагировать на поведение Вашей половинки, что может вызвать множество недоразумений.





Дева

Девы сегодня будут склонны к самобичеванию. Очевидно, случится что-то неприятное, и Вы будете думать, что это случилось исключительно по Вашей вине. Звезды советуют проанализировать ситуацию с разных точек зрения. Очевидно, Ваш супруг более заслуживает Вашего порицания, чем Вы.



Весы

Сегодня Вам будет немного грустно, одиноко и странно. Даже наличие Вашего любимого человека рядом не будет Вас радовать, удивлять и веселить, как это бывает обычно. Постарайтесь все же настроиться на его позитивную волну: авось и сами позитив почувствуете.



Скорпион

Оптимистический настрой Скорпионов может в этот день дать небольшую трещину. Возможно, Вас сегодня сильно расстроит какая-нибудь незначительная оплошность Вашей второй половинки. Не переживайте так сильно. Учитесь во всем искать плюсы.



Стрелец

Ваш двойственный характер в этот день Вас подведет — в Вас будут кипеть страсти, они же и начнут диктовать свои условия. Здравый же смысл как раз в этот момент выйдет покурить. Постарайтесь побыстрее его вернуть — его участие в принятии решений, касающихся внутрисемейной жизни, просто необходимо. Совет звезд — постарайтесь не допустить нервозности в ваших отношениях, и попытайтесь пораньше лечь отдыхать.



Козерог

Сегодня Вашему любимому человеку не захочется вслушиваться в то, что Вы ему говорите. Ему будет казаться, что он и так понимает Вас с полуслова, хотя на самом деле все будет совсем не так и даже несколько наоборот. Постарайтесь все же до него достучаться хоть каким-то образом.



Водолей

Сегодня у Вас будет уникальная возможность узнать, как к Вам относится Ваш любимый человек на самом деле. От него ли, от его близких друзей ли или же нечаянно – не так важно. Главное, в Ваших руках окажется бесценная информация, которая поможет Вам вести себя с Вашей половинкой куда более адекватно.









Рыбы

С этого дня вполне можно начать новую. Вариантов масса: с новым любимым человеком, вообще без оного или с прежним, но на новый лад. В любом случае, некая черта новизны сегодня должна присутствовать обязательно. А если Вас все устраивает, просто скажите новый комплимент или подарите свежий букет цветов. Тоже выход.

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