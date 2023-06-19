Гороскоп на сегодня, 20 июня 2023 года, для всех знаков зодиака

22:41, 19 июн 2023

Сложный день с точки зрения общения. Поладить сегодня будет даже людям, которые прежде легко могли договориться обо всем. Вспоминаются старые конфликты и обиды, многие мысленно возвращаются к ситуациям, которые давно стоило бы оставить в прошлом. Иногда эмоции так сильны, что даже самые уравновешенные люди идут у них на поводу, говорят и делают то, о чем позже придется пожалеть.







Однако назвать день совсем безнадежным никак нельзя. Он подходит для самостоятельной работы. С делами, в которых вам не требуются помощь, поддержка и советы, оказывается совсем нетрудно справиться.



Овен

Вы легкомысленны и это придает вам дополнительное очарование в глазах окружающих. Новые знакомства завязываются легко, вы не упускаете возможности пококетничать с симпатичной особой. Правда, к чужим чувствам вы относитесь безо всякого почтения, играете ими, как незамысловатой игрушкой, и вскоре вовсе забываете о них, увлекшись чем-то другим. Такое поведение причиняет боль людям, которые вас любят.



Телец

Старайтесь меньше волноваться — переживания, причем лишенные оснований, могут испортить этот неплохой день. Успехов в работе удастся достичь, если все действительно важные вопросы вы будете решать самостоятельно, а все мелкое и второстепенное доверите кому-нибудь другому. Могут возникнуть проблемы с оформлением документов, нелегко будет преодолеть бюрократические препоны.



Близнецы

Этот день проходит не самым лучшим образом. Настроение ваше колеблется между сносным и отвратительным, неудивительно, что многие стараются держаться от вас подальше. Не исключен разрыв с человеком, отношениями с которым вы очень дорожите; причина же этого может быть совершенно незначительной.



Рак

Вас ждет очень удачный день. Вам везет во многих делах, в том числе и в тех, за которые вы беретесь с сомнением – звезды будут на вашей стороне, и кто-нибудь наверняка придет на помощь там, где вам не хватит собственного профессионализма, знаний и опыта. Возможны денежные поступления и ценные подарки.



Лев

Подходящий день для встречи со старыми знакомыми, урегулирования давних разногласий. Удается разобраться в старых недоразумениях, восстановить прежние доверительные отношения. Возможно восстановление разорванных связей, есть шанс вдохнуть новую жизнь в утративший былую яркость роман.





Дева

Этот день едва ли ознаменуется значительными событиями. Многие надежды остаются несбывшимися, вы чувствуете, что разочарованы. Настроение испортилось бы не на шутку, если бы рядом не было близких людей – они готовы на все, чтобы поддержать вас. Вечером возможны неожиданные подарки, приятные сюрпризы.



Весы

Хочется, чтобы кто-то позаботился о вас, взял на себя заботу о вашем благополучии. Увы, добровольцев не наблюдается, да и заставить кого-то вряд ли удастся. Так что остается только действовать самостоятельно, что вы и делаете довольно успешно. Желательно отдать предпочтение делам, требующим творческого подхода, допускающим нестандартные решения. Чем больше у вас возможностей фантазировать, тем комфортнее вы себя чувствуете.



Скорпион

Вы не даете скучать ни себе, ни другим, постоянно беретесь за новые дела, но окружающие не торопятся помогать вам в вашей бурной деятельности. Близкие могут упрекать вас в легкомыслии, несерьезном отношении к жизни. Такое отношение заставит вас уже в середине дня почувствовать себя весьма дискомфортно, а дальше настроение будет только ухудшаться, если вовремя не принять мер.



Стрелец

Преграды на вашем пути возникают чаще обычного, преодоление их утомляет не на шутку. Именно поэтому многие Стрельцы сегодня предпочитают довольствоваться малым, а не выбиваться из сил в надежде добиться всех поставленных целей. Эмоциональный фон нестабилен, настроение часто меняется, поладить с представителями знака трудно.



Козерог

Представителям знака никак не удается увидеть вещи в реальном свете. Построенные ранее планы кажутся такими заманчивыми и привлекательными, что вы просто не замечаете, что реализовать их сейчас невозможно. Вы доверяете людям, которые этого совершенно не заслуживают – следствием этого могут быть серьезные потери.



Водолей

Похоже, жизнь кажется вам слишком легкой — вы прикладываете немало усилий, чтобы осложнить ее. В общении представители знака как будто нарочно демонстрируют самые неприятные стороны своего характера, провоцируют ссоры, обижают тех, кто заботится исключительно об их благополучии.









Рыбы

Вы очень практичны: это помогает и решать текущие задачи, и строить долгосрочные планы. Новые идеи очень хороши и просты в реализации; все, что от вас требуется – это выбрать надежных союзников, и в этом наверняка поможет интуиция. Все, что вы делаете, вызывает повышенный интерес окружающих. Кто-то не может удержаться от критических замечаний, на которые вы не обращаете внимания – и правильно делаете.

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