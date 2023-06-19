Любовный гороскоп на сегодня, 20 июня 2023 года по знакам зодиака

22:44, 19 июн 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 20 июня 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

Нет ничего зазорного в том, чтобы любить нескольких людей одновременно. Главное, чтобы эти любови не мешали друг другу, не конкурировали между собой и не вызывали ни в ком ревности. Если Вам удастся сегодня этого добиться, Вас смело можно будет назвать абсолютно счастливым человеком.







Телец

Окажите своему любимому человеку мелкие знаки внимания. Букетик тюльпанов, пришитая наконец пуговица на рубашку, его любимый ужин — все, что посчитаете нужным. Такие мелочи станут основой для глобальных позитивных изменений в ваших отношениях.



Близнецы

Сегодня неожиданный звонок может застать Вас врасплох и каким-то образом повлиять на Вашу личную жизнь. Возможно, влияние это ограничится легким любопытством Вашего любимого человека, а может быть, пустит корни глубже, окончившись серьезным выяснением отношений. Время покажет.



Рак

Если Ваши соседи настроены друг к другу или к Вам враждебно, есть большая вероятность того, что именно Вам придется всех мирить, взвесив предварительно все «за» и «против». Вопрос должен решиться в любом случае положительно для всех заинтересованных сторон.



Лев

В этот день Вашему любимому человеку будет грустно и одиноко, и лишь Вы сможете исправить его настроение. Для этого Вам даже не придется узнавать причины его неблагоприятного душевного состояния – нужно будет всего лишь быть рядом, подержать за руку, обнять и поцеловать.





Дева

Сегодня Ваш любимый человек будет активно осваивать какие-то новые технологии и либо посвятит в них Вас, либо потребует Вашу помощь и поддержку, причем в огромных количествах. Будьте готовы к тому, что Вам придется пожертвовать своим временем на такое ответственное мероприятие.



Весы

Это благоприятный день для долгих совместных прогулок. Если погода не слишком благоприятствует, прогуляйтесь под зонтиком — пусть под ним будет ваше индивидуальное пространство. Ваш мирок на двоих. Все самые сложные проблемы сегодня с легкостью решатся на свежем воздухе.



Скорпион

Сегодня семейные дела у Скорпионов идут ни шатко, ни валко. На повестке дня, очевидно, ряд проблем, связанных с детьми. Насколько успешно Вы выйдете из этой ситуации, будет зависеть от наличия у Вас свободного времени, а также от Вашей решимости. Не исключено, что кого-то придется даже наказывать.



Стрелец

В этот день Вам неизменно будет сопутствовать удача. Даже если Вы не уверены, делать что-либо или не делать, получится или не получится – делайте, получится. Так что если Вы давно хотели поговорить о чем-то серьезном с Вашей половинкой, лучше это сделать сегодня. Удача – это дама, отличающаяся редкостным непостоянством, завтра она может Вам и изменить.



Козерог

Сегодня Вы получите от Вашего любимого человека не по потребностям, а по заслугам, то есть обратная связь будет максимально адекватна тому, как Вы к нему относились в течение примерно последнего месяца. Звезды надеются, что Вы будете приятно удивлены полученным результатом.



Водолей

Сегодня звезды рекомендуют в сложную минуту советоваться с Вашим любимым человеком по спорным вопросам и принимать решение только после того, как получите его на то одобрение. Решения, принятые в одиночку, с высокой долей вероятности не окажутся правильными. К сожалению.









Рыбы

Сегодня звезды рекомендуют Вам довериться Вашей интуиции. Если непосредственно в данную минуту Вам захочется встать и уйти – вставайте и уходите, это будет самым правильным решением. И даже если Вашей половинке такое поведение не понравится, вскоре она оценит всю его правильность и закономерность.

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