Гороскоп на сегодня, 21 июня 2023 года, для всех знаков зодиака

22:15, 20 июн 2023

Очень неоднозначный день с точки зрения общения. Легко будет тем, кто привык влиять на других, моментально добиваться исполнения всех своих желаний. Сопротивляться очень трудно, и те, кто обычно готов на многое ради сохранения мира и хороших отношений, сегодня пойдут на большие жертвы, а позже пожалеют об этом.







Непросто складываются отношения в семьях, супружеских парах. Открытого конфликта, возможно, и не возникнет, но будут чувствоваться напряжение и взаимное недовольство. К тому же появляется слишком много взаимных претензий, а обсудить их спокойно смогут лишь немногие.



Овен

Вы прикладываете немало усилий, чтобы сделать этот день удачным — и добиваетесь успеха. Очень высок интеллектуальный потенциал представителей знака, и никто в этот день не справляется с решением сложных задач лучше, чем Овны. К тому же в находчивости и изобретательности вам не откажешь, так что шансы придумать что-то новое и полезное сегодня очень велики.



Телец

Это удачный день, как нельзя лучше подходящий для любой практической деятельности. Вы можете заниматься ремонтом, переставлять мебель, наводить порядок в офисе и дома, решать хозяйственные вопросы, обновлять гардероб – со всеми этими задачами (и многими другими) вы справляетесь просто блестяще. Требуется лишь здравая оценка собственных финансовых возможностей, поскольку порой вы можете слишком увлечься покупками.



Близнецы

Отличный день для любых домашних работ – от генеральной уборки или перестановки мебели до начала ремонта. Можно покупать мебель, предметы интерьера, посуду, любые вещи, которые сделают ваш дом более уютным и комфортным. Вечер подходит для встречи с друзьями, а тем, кто собирается посетить светское мероприятие, обещает новые знакомства.



Рак

Проблемы вы решаете легко и непринужденно, преград не замечаете, на нападки недоброжелателей не реагируете, критику принимаете с философским спокойствием. В это день у вас будет шанс понравиться тем людям, которые вас раньше недооценивали, но это не только откроет интересные возможности, но и принесет новые обязанности. Так что подумайте, действительно ли вы нуждаетесь в симпатии данных особ.



Лев

Ощущение, что многие проблемы решаются легче, чем обычно, поможет добиться хороших результатов в профессиональной деятельности. Возможны изменения планов, неожиданные поездки и предложения. Старайтесь сегодня дать отдых ногам, не стоит много ходить или бегать.





Дева

Не стоит в этот день принимать важные решения, касающиеся профессиональной деятельности – у вас пока слишком мало информации, оценить ситуацию правильно не удается. Вы избегаете конфликтов с окружающими только потому, что держите свое мнение при себе; но любой внимательный наблюдатель все же заметит, что происходящее вам не слишком нравится.



Весы

Этот день будет трудным. Вы реагируете очень остро, если что-то идет не по-вашему, окружающие замечают это и стараются держаться от вас подальше. Возможны конфликты с сослуживцами и руководством, но гораздо хуже то, что негативные эмоции мешают вам реализовать ваши давние замыслы. Успокоившись, вы сможете добиться лучших результатов.



Скорпион

Это очень насыщенный и непростой день. Для представителей знака, не склонных к гибкости, он будет связан с тяжелым трудом. Шанс достичь цели у вас есть, но будьте готовы к тому, что это потребует времени и приложения нешуточных усилий. Кроме того, у таких Скорпионов непросто складываются отношения с близкими. Общение с любимым человеком может быть в тягость.



Стрелец

Это противоречивый день. С одной стороны, вам везет во многих начинаниях, с другой – вы настолько недовольны собой и окружающими, что даже одержанные победы не поднимают вам настроения. Возможны конфликты с руководством, недоразумения на работе. Для многих представителей знака этот день будет связан с разочарованием в собственных профессиональных возможностях.



Козерог

Отличный день для общения, в особенности – с людьми, разделяющими ваши интересы. Если вы сейчас объедините усилия, то сможете добиться поистине фантастических результатов. Прогресс в делах будет значительным. Вы не тратите силы понапрасну, избегаете напрасной спешки и пустой суеты.



Водолей

День обещает большие успехи, особенно тем, кто не сидит сложа руки и не боится тяжелой работы. Сегодня вам придется заниматься не только своими, но и чужими делами, но такая перспектива вас ничуть не пугает, вы с удовольствием помогаете тем, кто оказался в сложной ситуации. Люди, раньше недооценивавшие вас, замечают лучшие качества вашего характера, и отношение их меняется.









Рыбы

Насыщенный день. Вы решаете не только свои, но и чужие проблемы, причем делаете это так легко и непринужденно, что впору позавидовать. Этот день хорошо подходит для встреч с влиятельными людьми; можно обсуждать вопросы, касающиеся повышения заработной платы и карьерного роста. Не исключено начало служебного романа.

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