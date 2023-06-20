Любовный гороскоп на сегодня, 21 июня 2023 года по знакам зодиака

22:18, 20 июн 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 21 июня 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

А что Вы делаете для того, чтобы Ваша личная жизнь стала еще лучше? Можно, конечно, и в чистом поле ждать, когда кирпич свалится на голову, но лучше для этой цели ходить по стройке. Сегодня самый подходящий для такого хождения день. И кирпич в виде огромного счастья уже поджидает Вас на одной из крыш.







Телец

Сегодня Вам будет грустно и одиноко, несмотря даже на присутствие Вашего любимого человека в непосредственной близости от Вас. Однако это самое присутствие поможет Вам справиться с самыми сильными приступами душевной боли и даже встретить их с улыбкой.



Близнецы

Сегодня особенное удовольствие Вы получите от совместной деятельности. Неважно, чем именно вам придется заниматься — мытьем ли полов или разгадыванием кроссворда. Главное, что вы будете рядом.



Рак

Сегодня Вам с трудом будет даваться то, что еще вчера делалось с легкостью, практически незаметно. Это может стать причиной возмущенного непонимания со стороны Вашего любимого человека. Остается надеяться на то, что он примет Вашу внезапную слабость близко к сердцу и сделает все возможное для того, чтобы Вам помочь.



Лев

Сегодня Вашему любимому человеку будет очень непросто попросить Вас о каком-то одолжении, ибо он будет свято верить в то, что этим создаст Вам дополнительные проблемы в жизни. Если Вы уверены в обратном, постарайтесь убедить все же Вашу половинку в том, что обратиться к Вам необходимо.





Дева

Девам сегодня рекомендуется воссоединиться с природой — разумеется, захватив с собою свою вторую половинку. Погода категорически для этого не подходит? Ну, хоть в зоопарк сходите, что ли.



Весы

Задумайтесь, почему Вам не нравится в Вашем любимом человеке та или иная черта. Может быть, с ней вполне можно смириться, если назвать ее по-другому. Например, не болтливый, а общительный. Не врун, а фантазер. Сегодня благоприятный день для подобных экспериментов и самовнушений. Попробуйте!



Скорпион

В этот день Вы будете чувствовать себя Пенелопой, ожидающей своего Одиссея из дальнего странствия, без всякой надежды на долгожданное счастье. Однако Ваш душевный труд будет вознагражден раньше. Да и терзаться Вы будете несколько меньше.



Стрелец

Сегодня Вашему любимому человеку не понравятся какие-то Ваши слова или действия, что незамедлительно приведет к недоразумениям и ссорам, инициатором которых будет, разумеется, он. Чтобы не оказаться пострадавшей стороной, приготовьтесь к тому, что Вам придется пойти на множество компромиссов.



Козерог

Сегодняшний день будет для Вас нелегким испытанием. Ваша любовь подвергнется некоторым опасностям и даже будет под серьезной угрозой извне. Однако если Вы и Ваша половинка действительно намерены быть вместе долго и счастливо, вы обязательно со всем справитесь наилучшим образом.



Водолей

Сегодня Ваш любимый человек невзначай обронит фразу, которая во многом объяснит Вам Вашу жизнь и большинство возникающих в ней проблем. Только не переспрашивайте его, не просите расшифровать: у него все равно вряд ли это получится. Просто запомните ее для себя, чтобы подумать над ней на досуге.









Рыбы

Сегодня Вам придется вспомнить, что любовь — это не только удовольствие, но еще и наличие некоторых обязательств. В этот день Вам и придется их исполнять, причем честно и добросовестно. Впрочем, все это будет вовсе не страшно и даже приятно, как бы Вы ни старались себя и окружающих убедить в обратном.

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