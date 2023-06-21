Гороскоп на сегодня, 22 июня 2023 года, для всех знаков зодиака

22:26, 21 июн 2023

Спокойный и благоприятный день. Он плодотворно пройдет у тех, кто знает, чего хочет добиться, и давно определился с целями. Труднее будет тем, кто пока ищет, на чем бы сосредоточиться. Такие люди могут браться то за одно, то за другое и расходовать силы напрасно. Но и они вряд ли столкнутся с серьезными проблемами, скорее просто потеряют время.







Первая половина дня больше подходит для того, чтобы думать об отдаленном будущем и строить планы. Во второй же лучше заняться тем, что позволяет немедленно получить какие-то практические результаты. Также это время подходит для учебы.



Овен

Не идите на поводу у иллюзий: в этот день важно смотреть на вещи реально. Фантазия ваша очень богата, но от нее нет никакого толку, практического применения своим идеям вы не находите. К любой критике в свой адрес вы относитесь чрезвычайно болезненно, никакой пользы из нее не извлекаете, хотя некоторые замечания довольно толковы. Будьте честны с собой, а окружающим доверять не торопитесь – кто-то попытается ввести вас в заблуждение.



Телец

Подходящий день для работы, в том числе утомительной, сложной, требующей специальных навыков. Удается сосредоточиться на главном, отбросить все незначительное и неважное. Мелкие дела стоит доверить помощникам, чтобы полностью посвятить себя действительно важному проекту. Но постарайтесь не перетрудиться: усталость снижает внимание, что почти неизбежно приводит к ошибкам.



Близнецы

За какое бы дело вы ни взялись, интерес к нему пропадает быстро. От скуки и необходимости заниматься тем, что вам совсем не по душе, вы становитесь раздражительными и даже агрессивными. В середине дня возможны конфликты с руководством и влиятельными людьми, на помощь которых вы рассчитывали.



Рак

Нейтральный день. Не происходит ничего такого, чего бы вы в глубине души не ожидали, к чему не были бы готовы. Для преодоления препятствий нужно сконцентрироваться, отбросить лишнее. Многие Раки в этот день склонны к минимализму во всем, и это оказывается очень полезным.



Лев

Очень многое зависит от вас. К счастью, вы это прекрасно понимаете, а потому все решения принимаете спокойно и без спешки, не забываете оценить возможные последствия своих поступков, и вообще ведете себя в высшей степени предусмотрительно. День подходит для общения с людьми, которые могут быть вам полезны, укрепления деловых связей.





Дева

День складывается удачно, можно многого добиться, но есть и некоторые «подводные камни». Например, будет непросто разобраться, кто на самом деле является вашим другом, а кто – нет. Многие Девы начинают испытывать сильную, ничем не объяснимую симпатию к своим недоброжелателям, тратят массу сил, пытаясь завоевать их доверие и уважение.



Весы

Едва ли этот день будет связан с какими-то серьезными потрясениями или сильными переживаниями. Эмоциональный фон стабилен, едва ли что-то заставит вас разозлиться или расстроиться. Более того, вы часто успокаиваете и морально поддерживаете окружающих, которые не могут похвастаться вашим хладнокровием. Вы серьезно подходите решению текущих задач, успешно справляетесь с ними, но весьма сдержанно радуетесь победам.



Скорпион

Не все дается легко, но вы не сдаетесь – и правильно делаете. Несмотря на влияние неблагоприятных тенденций, добиться успеха можно; правда, многим представителям знака для этого придется пойти на хитрость. Важные решения не стоит принимать самостоятельно: посоветуйтесь с людьми, которым доверяете, они помогут вам объективно оценить правильно сложившуюся ситуацию.



Стрелец

Будет много хлопот, далеко не все из которых покажутся вам приятными. Многие представители знака чувствуют, что вынуждены заниматься тем, что не соответствует их талантам и умениям, и в связи с этим испытывают негативные эмоции. Хочется отвлечься, но вы понимаете, что это не пойдет на пользу делу.



Козерог

Мелкие неприятности возможны, но день в целом складывается довольно удачно. Даже на людей, которые не испытывали к вам особой симпатии, вы производите самое благоприятное впечатление. Есть шанс заручиться поддержкой влиятельных людей, найти покровителей. Подходящий день для новых начинаний в сфере бизнеса.



Водолей

День едва ли придется вам по вкусу. Придется работать в полную силу, и едва ли кто-то приходит вам на помощь. Руководство не одобряет ваших решений и инициатив, но и не дает каких-то вразумительных распоряжений – вот и почва для конфликтов. Нежелательны встречи с инвесторами и покровителями: от них можно услышать нечто крайне неприятное.









Рыбы

В этот день хорошо заниматься тем, что не требует спешки. Медленно, вдумчиво, спокойно вы разбираетесь с делами, которые накопились за долгое время. Да, этот день не подарит вам каких-то головокружительных эмоций, зато его события дадут вам возможность сделать правильные умозаключения и прийти к верным выводам, определиться с планами на будущее, разобраться, кто друг, а кто враг.

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