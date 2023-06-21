Любовный гороскоп на сегодня, 22 июня 2023 года по знакам зодиака

22:29, 21 июн 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 22 июня 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

В этот день Вам стоит внимательно прислушиваться ко всему, что говорит Вам Ваш любимый человек, даже если он говорит очень быстро и очень много. Среди этого потока мыслей вполне может встретиться одна здравая, которая изменит Вашу жизнь и Ваши с ним отношения.







Телец

Оказавшись в людном месте, Тельцы нынче вечером могут навыпускать на волю такое количество любовных флюидов, что после не будут знать, что делать с добычей. А она обещает быть богатой. Может, поделитесь с менее удачливыми друзьями?



Близнецы

Проведите вечер за просмотром фильмов. Таких, какие вам обоим нравятся. Спокойный семейный вечер поможет улечься буре страстей, которая кипит в последнее время в ваших душах. Возможно, благодаря этому тихому вечеру вам удастся избежать назревающей крупной ссоры.



Рак

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто убедить Вас в том, что на самом деле все Ваши страхи необоснованны, и все идет хорошо и по плану. Постарайтесь поверить ему на сто процентов, иначе какой смысл вообще быть вместе, если не можешь верить? Во всем, даже вопреки логике.



Лев

В этот день Вам придется следовать принципу «уходя — уходи». И если Вы все же расстались с Вашим любимым или некогда любимым человеком, не стоит возвращаться и даже думать о возвращении, особенно в этот день. Если уж так хочется вернуться, перенесите сие мероприятие на послезавтра.





Дева

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто выбрать между Вами и своим другом. Впрочем, в Ваших интересах, чтобы выбор его был искренним и честным в первую очередь перед ним самим, поэтому постарайтесь на него не давить: пусть сам решит, что ему интереснее.



Весы

Сегодня Вы будете довольно сильно паниковать, причем преимущественно из-за пустяков. Вашему любимому человеку, равно как и Вашим с ним отношениям, ничего серьезного не угрожает, разве что Ваша паника, которая обладает воистину разрушающей силой. Стоит ли она того?



Скорпион

Сегодняшний день ничем не будет отличаться от тысячи таких же дней. Он окажется обыкновенным, приземленным и лишенным какой бы то ни было изюминки. Однако именно такие дни, как ничто другое, дают нам ощущение спокойствия, стабильности и надежности. Может быть, это и не так плохо?



Стрелец

Сегодня Вашему любимому человеку будет очень важно, чтобы Вы его поняли или хотя бы сделали вид, что хорошо понимаете. В противном случае, обида с его стороны Вам гарантирована, как бы прискорбно или нелогично это ни звучало. Будьте открыты для беседы.



Козерог

День сегодняшний потребует от Вас принятия нестандартных решений и использования неожиданных маневров на семейном фронте. Например, попробуйте во всем со всеми соглашаться. Вот они удивятся!



Водолей

Ваша половинка сегодня станет Вашим солнцем. Она будет целый день освещать Вам путь, согревать Вас, успокаивать и поддерживать. А значит, море Вам будет по колено. Потому что Вы будете точно знать: в Вас верят и Вас любят, езависимо от того, получилось задуманное или нет.









Рыбы

В этот день стоит обратить внимание на то, что именно Вы говорите Вашему любимому человеку. Возможно, некоторые слова, которые давно уже стали для Вас привычными и обыденными, для него до сих пор не потеряли свежести, и он по-прежнему млеет от Вашего «люблю» или вздрагивает от «отстань».

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