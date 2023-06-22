Гороскоп на сегодня, 23 июня 2023 года, для всех знаков зодиака

22:44, 22 июн 2023

Многое получается хорошо. Правда, неприятности и трудности порой все же возникают, но они так несерьезны и мимолетны, что едва ли заслуживают внимания и переживаний. Не бойтесь вернуться к делам, в которых прежде потерпели неудачу: есть шанс, что сейчас их удастся довести до конца.







Это благоприятный день для общения, особенно с самыми близкими людьми. Можно делиться сокровенным, говорить о том, что у вас на душе. Вероятны хорошие новости, некоторые получат известия от знакомых, по которым в последнее время скучали.



Овен

Вы напрасно избегаете очевидных решений и легких путей – к цели сегодня ведут именно они. Используя общепринятые методы, вы, конечно, не прослывете новатором, зато получите именно то, к чему стремитесь. Важно сохранять спокойствие, даже если окружающая обстановка будет напряженной, не поддаваться на провокации изобретательных недоброжелателей. Деловые вопросы лучше обсуждать по телефону или в переписке, а не при личной встрече.



Телец

В этот день хорошо начинать новые дела, что-то менять в своей жизни. Не бойтесь строить амбициозные планы, их наверняка вскоре удастся реализовать. К реализации новых идей приступайте немедленно: нет никаких причин терять время зря.



Близнецы

Этот день характеризуется ростом деловой активности. Близнецы блестяще справляются с решением многих профессиональных проблем, могут рассчитывать на повышение по службе и увеличение доходов. Возможны выгодные сделки, интересные коммерческие предложения. Хороший день для начала собственного бизнеса, покупки акций и других ценных бумаг.



Рак

Очень сильна «социальная интуиция»: именно благодаря ей вы сегодня особенно восприимчивы к чувствам других людей, способны догадаться об их тайных желаниях и мечтах. При этом вы не идете на поводу у окружающих, не забываетесь и о собственных интересах. Так что день для вас складывается вполне гармонично.



Лев

Благоприятный день. Получается все, что задумано, даже самые смелые планы удается воплотить в жизнь, при этом вам не требуется помощь. Можно браться за какие-то совершенно новые дела, даже если вы имеете о них лишь самое отдаленное представление: все получится, и толковые наставники непременно найдутся.





Дева

Очень напряженный, но чрезвычайно интересный день – вам он наверняка понравится. Именно сейчас вы очень легко учитесь новому, осваиваете нестандартные методы решения проблем, а также проявляете незаурядные таланты, удивляющие окружающих. Вам удастся не только найти выход из сложной ситуации, но и выбраться из нее с изяществом и достоинством, вызывающими восхищение.



Весы

С этого дня начинается период, в течение которого Весы будут получать удовольствие от участия в светских и общественных мероприятиях. События политической жизни также представляют для вас интерес. Но вот беда: здравого смысла у представителей знака маловато, поэтому их легко втянуть в какую-то темную историю с дурными последствиями.



Скорпион

Могут возникнуть серьезные трудности в общении, если вы не проявите сдержанности и хладнокровия. Вы очень остро реагируете на любые раздражители, даже самые безобидные – вроде невинных шуток или неловкого ухаживания. Есть риск нажить себе врагов.



Стрелец

Горе тому, кто сегодня попытается покуситься на вашу свободу – за нее вы готовы сражаться с кем угодно. Беда в том, что под горячую руку слишком часто попадают близкие люди, и пустячный спор часто выливается в серьезный конфликт. С другой стороны, этот день отлично подходит для того, чтобы сражаться с недоброжелателями – тут ваши шансы на победу очень велики.



Козерог

Благоприятный день для общения, деловых и личных контактов. Вы много времени проводите с людьми, которые вам интересны, завязываете полезные знакомства. Напомнят о себе старые приятели, не исключено, что вы получите от них заманчивые деловые предложения. Женщины не скупятся на ценные советы. Подходящий день для смелых и экстравагантных поступков.



Водолей

Один из тех дней, когда особенно сильными становятся сила воли и умение настоять на своем. Приветствуется концентрация на сложных делах, вопросах, решение которых не сразу удается найти. При этом очень важно сохранять спокойствие и хладнокровие (в особенности это касается женщин), поскольку именно данные качества способствуют достижению поставленных целей.









Рыбы

День полон переживаний и волнений, для которых, впрочем, часто нет никаких оснований. Вы очень чувствительны к чужим настроениям, можете стать жертвой энергетического вампира или просто недоброжелательно настроенного человека, поэтому контакты лучше ограничить. Первую половину дня рекомендуется посвятить домашним делам.

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