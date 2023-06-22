Любовный гороскоп на сегодня, 23 июня 2023 года по знакам зодиака

22:47, 22 июн 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 23 июня 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

Выполнить обещание, которое Вы дали Вашему любимому человеку совсем недавно, вовсе не так трудно, как Вам кажется. Даже если оно кажется Вам нереализуемым, сегодня Вам удастся увидеть эту проблему с другой стороны. В результате у Вас получится сделать все даже быстрее, проще и лучше.







Телец

Все мечты должны сбываться, рано или поздно, так или иначе. Сегодня у Вас такой вот потрясающий день для «сбычи мечт». Если Вы хотели, чтобы в Вашей жизни что-то изменилось в лучшую сторону, смело сегодня можете на такое изменение рассчитывать — обязательно будут. Впрочем, возможно, не в таких значительных масштабах, как хотелось бы.



Близнецы

В этот день Ваш любимый человек будет Вам долго рассказывать о достоинствах того или иного времяпрепровождения, которое в Вас поначалу приступов восторга не вызовет. Однако не стоит доверять своим первым ощущениям. Возможно, чуть позже какой-то интерес все же да пробудится.



Рак

В этот день вам стоит погулять по городу втроем: Вам, Вашему любимому человеку и Вашему или его лучшему другу. Причем лучше, если у этого друга не будет второй половинки как факта, он будет свободным, как ветер в поле, и свободолюбивым, как сокол. Тогда вам действительно будет хорошо.



Лев

Сегодня светила обещают Вам очень интересное знакомство. Возможно, это знакомство выльется во что-то большее, нежели просто продуктивное общение на общие темы, но спешки такое дело не терпит.





Дева

Сегодня Ваш любимый человек захочет исправить Вам настроение, даже если оно у Вас и без того замечательное. Что ж, весьма похвальная инициатива, которую обязательно нужно поддержать, что звезды и рекомендуют Вам сделать. Пусть он видит плоды своих трудов!



Весы

Весы могут столкнуться с весьма обидной ситуацией – вероятно несовпадение с любимым человеком по фазе. То ли Вы будете завалены делами по горло, пока он будет маяться бездельем и названивать Вам каждые полчаса, интересуясь, когда же Вы, наконец, плюнете на все и явитесь перед его светлы очи, то ли наоборот – Вы будете страдать, ожидая, пока он освободится. Ничего не поделаешь, нынче просто не Ваш день.



Скорпион

Сегодня у Вас будет возможность в очередной раз убедиться в том, что у Вашего любимого человека есть чувство юмора, причем совершенно уникальное и потрясающее. После такого общения и пресс качать не надо: мышцы сами накачаются от непрерывного хохота.



Стрелец

Сегодня за Вами будут ухаживать очень красиво и трогательно, демонстрируя тем самым исключительно нежное отношение к Вашей особе. Постарайтесь отплатить Вашему любимому человеку за такие действия исключительной взаимностью, искренней радостью и теплыми чувствами.



Козерог

Для Вас сегодня главное — верить в то, что в итоге все будет хорошо, как в детской сказке со счастливым концом. Все проблемы с Вашей половинкой исчезнут, как по мановению волшебной палочки, и вам снова будет здорово вместе. Так, как раньше. Если Вы в это искренне поверите, так оно и будет.



Водолей

Этот день будет под завязку заполнен важными, глобальными и абсолютно неотложными делами. Похоже, Вашему дому срочно нужен капитальный ремонт, на работе очередной аврал, ребенок нуждается в том, чтобы ему немедленно объяснили всю школьную программу по физике и еще парочке наук, и со всем этим Вы намерены разобраться одновременно. Что ж, желаем удачи.









Рыбы

Сегодня Вашему любимому человеку можно будет позавидовать. Вы окажетесь идеальной половинкой: будете угадывать его желания, реагировать на его фразы и поступки совсем так, как он хочет или как это ему было бы приятно, да и вообще целиком и полностью соответствовать званию Идеала.

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