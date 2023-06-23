Любовный гороскоп на сегодня, 24 июня 2023 года по знакам зодиака

23:39, 23 июн 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 24 июня 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

Сегодня Вашему любимому человеку не придётся Вам долго объяснять очевидные вещи, потому что Вы будете схватывать всё на лету. Однако можете ненароком схватить не то и не так, а значит, сделать ложные выводы и понять не те идеи. Будьте внимательны и аккуратны!







Телец

От сегодняшнего свидания не стоит ждать сказки, чудес и исполнения всех самых заветных, даже невысказанных желаний. При таком настрое ничего, кроме разочарования, Вы не испытаете. Звезды советуют настроиться на худшее, и вот тогда-то сказок и чудес Вам не избежать.



Близнецы

Сегодня очень подходящий день для того, чтобы заводить новые знакомства, обзаводиться толпами восторженных поклонников или поклонниц и чувствовать себя самой что ни на есть настоящей звездой. Кстати, на этой волне звездности Вы можете найти наконец себе человека, действительно достойного считаться Вашей половинкой.



Рак

Сегодня Вас будет переполнять нежность по отношению к Вашему любимому человеку, и если Вы ею не поделитесь, у Вас есть довольно большой шанс лопнуть, подобно воздушному шарику. Поэтому звезды не рекомендуют держать столько чувств в себе – расскажите о них миру!



Лев

Нынче что-то заставит Вас вспомнить давно прошедшие дни. Не факт, что своими воспоминаниями Вам стоит делиться — лучше насладитесь ими сами. Не каждый оценит нежность в Вашем голосе при рассказе об ушедшей любви.





Дева

Будьте открыты не только Вашему любимому человеку, но и всему миру! Его наверняка порадует Ваша откровенность, светлая улыбка по отношению ко всем и каждому и общая солнечность. Да и окружающим будет благодаря Вам хоть чуть-чуть радостнее жить на этом не всегда радостном свете.



Весы

В этот день Ваше здоровье будет наотрез отказываться соответствовать Вашим романтическим планам и хоть как-то удовлетворять запросам Вашей любящей и мятущейся души. Придется решать, кто в этом теле хозяин: Вы или грипп, Ваша любовь или Ваш насморк. Победителю достанется все.



Скорпион

Сегодня Ваш любимый человек будет понимать совсем не то, что Вы будете стараться ему сказать. Кажется, он поставит перед собой цель: трактовать Ваши слова наоборот, противоположным и совершенно не логичным образом. Что ж, зная об этом, Вы сможете подобрать к нему нужный подход.



Стрелец

Сегодня Вашему любимому человеку будет интересно выяснить причины Вашего поведения. И даже если никаких особенных причин не будет, да и поведение не сильно будет отличаться от обычного, звезды рекомендуют что-нибудь придумать, ибо в противном случае Вас заподозрят в неискренности.



Козерог

Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно трудно понять, что Вы имеете в виду, когда говорите с ним на те или иные темы. Пожалуй, не стоит пытаться ему что-то объяснить дополнительно. Напротив, вам потом забавно будет сверить ваши ощущения и прийти к консенсусу.



Водолей

Сегодня Вашему любимому человеку будет невдомек, что Вы затеваете нечто для того, чтобы его жизнь стала еще ярче, радостнее и насыщеннее. Поэтому затевайте, ничего не боясь — сюрприз должен будет получиться отменным. Если, конечно, все пойдет по плану.









Рыбы

В этот день путь к сердцу Вашего любимого человека будет лежать через желудок. Причем сегодня это будет особенно заметно. Поэтому придется довольно большую часть своего времени потратить на приготовление чего-либо особенного. Или, тяжело вздохнув и вывернув карманы и кошелек, повести свое ненасытное счастье в ресторан или кафе.

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