Гороскоп на сегодня, 25 июня 2023 года, для всех знаков зодиака

22:07, 24 июн 2023

Вряд ли удастся назвать этот день продуктивным, дела могут сложиться совсем не так, как вы ожидаете. Но оптимистичное настроение не даст полностью расстроиться из-за мелких неурядиц. Вы сможете разглядеть новые перспективы в довольно сложной ситуации.



Сегодня вам удается с первого взгляда составить правильное впечатление об интересующем человеке. Так что стоит воспользоваться ситуацией и познакомиться поближе с потенциальным возлюбленным.







Овен

День будет непростым. Проявите гибкость и уступчивость, вспомните, что при необходимости вы способны быть дипломатом. Крайне нежелательно обсуждать сколько-нибудь важные вопросы с людьми, которые могут повлиять на ваше будущее. Сегодня вы очень легко наживаете себе врагов.



Телец

Деловое общения – это именно та сфера, в которой сегодня преобладает влияние позитивных тенденций. Поэтому на этот день можно назначать деловые переговоры, публичные выступления. Полезным в профессиональном отношении оказывается и посещение светских мероприятий. Несколько хуже обстоит дело с личными делами: найти общий язык с близкими значительно труднее, чем договориться с деловыми партнерами.



Близнецы

День на редкость интересный, приятный и легкий. Доверьтесь своей интуиции – сегодня она ведет вас именно туда, куда вы стремитесь попасть. Вероятны неожиданные встречи, одна из которых вполне может стать судьбоносной. Есть шанс заключить выгодную сделку, но придется проявить расторопность, и даже жесткость.



Рак

Этот день, связанный с заметным ростом деловой активности, очень хорошо подходит для работы, заключения сделок и проведения переговоров. Вы прекрасно понимаете, чего хотите и к чему стремитесь, своевременно решаете поставленные задачи, воплощаете в жизнь давние идеи. Можно получить поддержку влиятельных людей.



Лев

Нелегко сложится первая половина дня, особенно если на нее будут назначены встречи. Гораздо лучше провести это время в одиночестве или в обществе самых близких людей, которые знают, как несколькими словами поднять вам настроение. Это неплохое время для приобретения новых знаний, в идеале – от людей, опыту которых вы доверяете.





Дева

День складывается хорошо, преобладает влияние позитивных тенденций. Становится возможным то, что раньше представлялось совершенно фантастическим, нужно лишь немного решительности, чтобы добиться своего. Благоприятный день для физической работы; усталости вы практически не чувствуете, даже если трудиться приходится в поте лица.



Весы

Подходящий день для преодоления разногласий, решения проблем личного характера. Вы определились со своими целями и сейчас ищете пути их достижения; оказывается, что получить желаемое не так уж трудно. Могут напомнить о себе давние знакомые. Прежде, чем восстанавливать прерванные отношения, подумайте о том, действительно ли вы нуждаетесь в этом.



Скорпион

Очень, очень сложный день для общения. Вы то некстати резки в своих высказываниях, то неуместно деликатны. Хотите как лучше, получается не очень; чем больше стараетесь, тем хуже результаты. Казалось бы, есть простое лекарство – уединение и ограничение контактов. Но вот беда, вы и наедине с собой продолжаете думать о том, как нехороши окружающие. Естественно, спокойствия это не добавляет.



Стрелец

День открывает интересные возможности, но воспользоваться ими будет непросто: потребуются и изобретательности, и решительность. Возможны осложнения в отношениях со старшими родственниками, придется проявить тактичность и деликатность, чтобы избежать серьезных ссор.



Козерог

Никуда не спешите. В этот день очень важно действовать в комфортном ритме – только так вы не допустите ошибок и промахов. Чрезмерный ажиотаж, суета на руку вашим недоброжелателям. День обещает прогресс в ходе каких-то затянувшихся переговоров; да и проект, над которым вы давно работаете, приблизится к финишу.



Водолей

Желательно провести этот день в поездках. Нет возможности отправиться в путешествие? Тогда хотя бы сделайте что-то необычное, непривычное для вас и ваших близких. Перемены в образе жизни, причем даже самые незначительные, идут на пользу. Можно браться за новые дела, но только в том случае, если старые доведены до конца – иначе вы рискуете остаться ни с чем.









Рыбы

Нельзя сказать, что удача сама идет вам в руки и все дается легко. Но все же день небезнадежен; у вас достаточно жизненной энергии и настойчивости, чтобы провести его плодотворно. К сложным делам подходите осторожно, не берите на себя слишком много сразу. Пригодится умение разделять большую задачу на более мелкие. Рыбы-руководители могут положиться на своих подчиненных.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram